Тур: 17. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Конец матча
0'
1:0
16' ПенальтиDaniel Penha
36' Желтая карточкаCharbel Shamoon
42' Желтая карточкаРисдон Джош
2:0
55' ГолNoah Botic
90' Красная карточкаДоначи Джеймс
90'+6
Ход матча
16'
1:0
36'
42'
55'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
22 Kane Vidmar
-
-
-
-
37 Luke Vickery
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
110
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|4 (2)
|0.25
|Noah Botic
|3 (1)
|0.19
|Уэлс Лаклан
|2
|0.13
|Benjamin Garuccio
|2
|0.13
|Рисдон Джош
|1
|0.06
|Тергейт Ангус
|1
|0.06
|Matthew Grimaldi
|1
|0.06
|Michael Ruhs
|1
|0.06
|Наджарин Рами
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|13 (3)
|0.72
|Бухагьяр Трент
|5
|0.28
|Clayton Taylor
|4
|0.22
|Грозос Костандинос
|1
|0.06
|Маурагис Лукас
|1
|0.06
|Phillip Cancar
|1
|0.06
|Archie Goodwin
|1
|0.06
|Mark Natta
|1
|0.06
|Justin Vidic
|1
|0.06
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Имаи Томоки
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
13
Вестерн Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
5
10
Вестерн Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
6% (1)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
13%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
12%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
2
18%
7
27%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Пропущено
21
10
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
24%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Забито
16
28
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
19%
6
21%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
5
31%
5
18%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
5
31%
6
21%
76-90
Пропущено
32
36
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
5
14%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
10
31%
6
17%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
6
19%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
92
35
56
17
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
153
610
99
115
414
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|10 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|10 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4