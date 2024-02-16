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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
2:0
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
16' Пенальти
Daniel Penha
36' Желтая карточка
Charbel Shamoon
42' Желтая карточка
Рисдон Джош
2:0
55' Гол
Noah Botic
90' Красная карточка
Доначи Джеймс
90'+6
1
Хьюард-Белль
Том
29
Charbel
Shamoon
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
19
Рисдон
Джош
8
Уэлс
Лаклан
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
39
Matthew
Grimaldi
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
27
Nathan
Grimaldi
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
23
Вилмеринг
Дэниэл
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

2:0
0:1
1:3
1:1
1:1
2:1
2:0
0:1
1:0
0:0
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
110

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 4 (2) 0.25
Noah Botic 3 (1) 0.19
Уэлс Лаклан 2 0.13
Benjamin Garuccio 2 0.13
Рисдон Джош 1 0.06
Тергейт Ангус 1 0.06
Matthew Grimaldi 1 0.06
Michael Ruhs 1 0.06
Наджарин Рами 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 13 (3) 0.72
Бухагьяр Трент 5 0.28
Clayton Taylor 4 0.22
Грозос Костандинос 1 0.06
Маурагис Лукас 1 0.06
Phillip Cancar 1 0.06
Archie Goodwin 1 0.06
Mark Natta 1 0.06
Justin Vidic 1 0.06
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Имаи Томоки 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Michael Ruhs 1 0
Kane Vidmar 1 0
Charbel Shamoon 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Phillip Cancar 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
13
Вестерн Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

5
10
Вестерн Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
6% (1)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
13%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
3
12%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
2
18%
7
27%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

21
10
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
24%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Забито

16
28
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
19%
6
21%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
5
31%
5
18%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
5
31%
6
21%
76-90

Пропущено

32
36
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
5
14%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
10
31%
6
17%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
6
19%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
5
1.5
5
6
1
7
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
15
3
6
10
1.5
9
9
1
15
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 17 9 6 2 28 - 18 33
2.
Централ Кост Маринерс
 17 8 4 5 32 - 22 28
3.
Макартур
 17 7 7 3 32 - 29 28
4.
Мельбурн Виктори
 16 6 9 1 28 - 18 27
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 16 7 4 5 28 - 21 25
6.
ФК Сидней
 16 7 2 7 30 - 28 23
7.
Мельбурн Сити
 16 6 3 7 28 - 30 21
8.
Брисбен Роар
 17 6 3 8 28 - 37 21
9.
Аделаида Юнайтед
 16 5 4 7 30 - 31 19
10.
Ньюкасл Джетс
 18 4 6 8 28 - 36 18
11.
Перт Глори
 16 4 4 8 32 - 36 16
12.
Вестерн Юнайтед
 16 3 2 11 15 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Централ Кост Маринерс
 10 5 2 3 21 - 14 17
3.
Аделаида Юнайтед
 10 4 3 3 23 - 21 15
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 18 - 11 14
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 18 - 15 14
6.
Макартур
 9 3 5 1 17 - 17 14
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Виктори
 7 3 3 1 13 - 7 12
9.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 1 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 9 3 6 0 15 - 11 15
3.
Макартур
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
ФК Сидней
 9 3 2 4 16 - 18 11
7.
Мельбурн Сити
 8 3 0 5 10 - 20 9
8.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 17 - 26 9
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 9 1 3 5 15 - 21 6
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 8 1 1 6 7 - 22 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 13 (1)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Макартур Жермен Валер 10 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Перт Глори Сусняр Александар 1 4
Весь список
  • 70'
    Charbel Shamoon уходит с поля. Rhys Bozinovski выходит вместо него
  • 62'
    Noah Botic уходит с поля. Рукавица Никита выходит вместо него
  • 58'
    Маурагис Лукас уходит с поля. Daniel Stynes выходит вместо него
  • 55'
    Г О О О О Л - Noah Botic бьет в цель!
  • 55'
    Рисдон Джош сделал результативную передачу.
  • 46'
    Thomas Aquilina уходит с поля. Clayton Taylor выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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