Тур: 26. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Иглесиас Хавьер
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
21
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Вильярреал
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1
1.06
Среднее время на гол
90
85
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1.06
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
67
84
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.31
|Кубо Такефуса
|7
|0.27
|Субименди Мартин
|4
|0.15
|Браис Мендес
|3
|0.12
|Барренечеа Андер
|3
|0.12
|Мерино Микель
|2
|0.08
|Умар Садик
|2
|0.08
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.08
|Ле Норман Робен
|1
|0.04
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|10 (2)
|0.38
|Сорлот Александр
|8
|0.31
|Моралес Луис
|6
|0.23
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.08
|Куэнка Хорхе
|2
|0.08
|Баэна Алехандро
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|Ахомач Илиас
|1
|0.04
|Морено Альберто
|1
|0.04
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Капу Этьен
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|9
|0
|Ле Норман Робен
|8
|0
|Мерино Микель
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Пачеко Хон
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|8
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Фемения Кико
|4
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Коклен Франсис
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
7
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Вильярреал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
13
11
Реал Сосьедад
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Вильярреал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
2
12%
4
24%
76-90
Пропущено
13
23
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
7
54%
2
9%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
44%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Пропущено
11
23
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
27%
3
13%
76-90
Забито
33
36
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
9
27%
6
17%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
8
24%
6
17%
61-75
6
18%
9
25%
76-90
Пропущено
24
46
9 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 22
3
13%
5
11%
1-15
2
8%
11
24%
16-30
4
17%
8
17%
31-45
4
17%
9
20%
46-60
1
4%
8
17%
61-75
10
42%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
3:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 56%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
58
39
310
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
49
210
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
214
817
718
520
520
223
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|6.
|0:1 Заявка
|26
|10
|10
|6
|34 - 24
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|36 - 47
|29
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|0:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|0:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 24
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
Исход игры
Реал Сосьедад
75% (96)
Ничья
17.2% (22)
Вильярреал
7.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (68)
Меньше
43.33% (52)
Обе команды забьют
Да
67.5% (81)
Нет
32.5% (39)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.2% (54)
1:0 Реал Сосьедад
21.9% (28)
1:1 Ничья
11.7% (15)
1:2 Вильярреал
4.7% (6)
2:0 Реал Сосьедад
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:0 Реал Сосьедад
1.6% (2)
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