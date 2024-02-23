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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 20'
Вильярреал
0'
0:1
17' Гол
Комесанья Санти

Ход матча

7'
Оласагасти Хон
Барренечеа Андер
 
17'
0:1
Комесанья Санти
(Альбиоль Рауль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 128
Реал Сосьедад 75% (96)
X 17.2% (22)
Вильярреал 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Ничья
Вильярреал
5.10
4.10
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5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
12
Захарян
Арсен
4
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
7
Барренечеа
Андер
14
Кубо
Такефуса
21
Андре
Силва
13
Йоргенсен
Филип
2
Москера
Йерсон
3
Альбиоль
Рауль
12
Эрик-Бертран
Байи
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
19
Коклен
Франсис
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
9
Гуэдеш
Гонсалу
7
Морено
Херард
Реал Сосьедад
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Вильярреал

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

67
84

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.31
Кубо Такефуса 7 0.27
Субименди Мартин 4 0.15
Браис Мендес 3 0.12
Барренечеа Андер 3 0.12
Мерино Микель 2 0.08
Умар Садик 2 0.08
Фернандес Карлос 2 (1) 0.08
Ле Норман Робен 1 0.04
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Пачеко Хон 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.38
Сорлот Александр 8 0.31
Моралес Луис 6 0.23
Парехо Даниэль 2 (2) 0.08
Куэнка Хорхе 2 0.08
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Морено Альберто 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Капу Этьен 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 9 0
Ле Норман Робен 8 0
Мерино Микель 7 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Пачеко Хон 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 6 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Фемения Кико 4 0
Куэнка Хорхе 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Москера Йерсон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
7
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Вильярреал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

13
11
Реал Сосьедад
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Вильярреал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
2
12%
4
24%
76-90

Пропущено

13
23
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
7
54%
2
9%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
44%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
27%
3
13%
76-90

Забито

33
36
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
9
27%
6
17%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
8
24%
6
17%
61-75
6
18%
9
25%
76-90

Пропущено

24
46
9 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 22
3
13%
5
11%
1-15
2
8%
11
24%
16-30
4
17%
8
17%
31-45
4
17%
9
20%
46-60
1
4%
8
17%
61-75
10
42%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Вильярреал

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
3:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 56%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
5
8
3
9
2.5
3
10
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
2
10
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
21
4
8
17
1.5
7
18
5
20
2.5
5
20
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 26 10 10 6 34 - 24 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Вильярреал
 1:0 Заявка 26 7 8 11 36 - 47 29
13.
Алавес
 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 1:0 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 1:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 24 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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    Прогнозы 128
    Реал Сосьедад 75% (96)
    X 17.2% (22)
    Вильярреал 7.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Вильярреал
    5.10
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    5.60
    Реклама, betcity.ru
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    75% (96)
    Ничья
    17.2% (22)
    Вильярреал
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (68)
    Меньше
    43.33% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.2% (54)
    1:0 Реал Сосьедад
    21.9% (28)
    1:1 Ничья
    11.7% (15)
    1:2 Вильярреал
    4.7% (6)
    2:0 Реал Сосьедад
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    3:0 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
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