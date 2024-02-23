Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Г О О О О Л - Мерино Микель забивает ударом с левой ноги!

86' Хорошую попытку сделал Умар Садик . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Субименди Мартин пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен ловит мяч

86' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Вильярреал

83' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

82' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Вильярреал

81' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Вильярреал

73' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Матч возобновлен

72' Захарян Арсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Арамбуру Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Захарян Арсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Вильярреал

66' Захарян Арсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Удар от ворот произведет Вильярреал

64' Андре Силва решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

63' Альбиоль Рауль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Москера Йерсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

62' Андре Силва получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Вильярреал

60' Судье надоело, что Йоргенсен Филип тянет время и он наказал его горчичником

58' Коклен Франсис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Удар от ворот произведет Вильярреал

57' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Вильярреал

56' Захарян Арсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Захарян Арсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

53' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Эрик-Бертран Байи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ле Норман Робен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Кубо Такефуса пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен ловит мяч

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Захарян Арсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Андре Силва . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Пачеко Хон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Г О О О О Л - Комесанья Санти правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

47' Баэна Алехандро из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.