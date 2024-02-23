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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 30609 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Реал Сосьедад
1:3
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
17' Гол
Комесанья Санти
0:2
47' Гол
Комесанья Санти
51' Желтая карточка
Ле Норман Робен
60' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
62' Желтая карточка
Москера Йерсон
62' Желтая карточка
Андре Силва
63' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
68' Желтая карточка
Захарян Арсен
1:2
86' Гол
Мерино Микель
88' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
1:3
90' Гол
Сорлот Александр
90'+8

Ход матча

7'
Оласагасти Хон
Барренечеа Андер
 
17'
0:1
Комесанья Санти
(Альбиоль Рауль)
46'
Арамбуру Джон
Траоре Амари
 
47'
0:2
Комесанья Санти
(Баэна Алехандро)
51'
Ле Норман Робен
 
60'
 
Йоргенсен Филип
62'
 
Москера Йерсон
62'
Андре Силва
 
63'
 
Альбиоль Рауль
64'
Умар Садик
Андре Силва
 
65'
Мерино Микель
Браис Мендес
 
68'
Захарян Арсен
 
70'
 
Парехо Даниэль
Ахомач Илиас
70'
 
Куэнка Хорхе
Морено Альберто
72'
Бекер Шеральдо
Захарян Арсен
 
79'
 
Сорлот Александр
Морено Херард
84'
 
Капу Этьен
Коклен Франсис
84'
 
Моралес Луис
Баэна Алехандро
86'
Мерино Микель
1:2
88'
 
Куэнка Хорхе
90'
1:3
Сорлот Александр
(Гуэдеш Гонсалу)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 578 Количество передач 254
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Реал Сосьедад 75.2% (97)
X 17.1% (22)
Вильярреал 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
12
Захарян
Арсен
4
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
7
Барренечеа
Андер
14
Кубо
Такефуса
21
Андре
Силва
13
Йоргенсен
Филип
2
Москера
Йерсон
3
Альбиоль
Рауль
12
Эрик-Бертран
Байи
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
19
Коклен
Франсис
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
9
Гуэдеш
Гонсалу
7
Морено
Херард
Реал Сосьедад
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Вильярреал

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

67
84

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.31
Кубо Такефуса 7 0.27
Субименди Мартин 4 0.15
Мерино Микель 3 0.12
Браис Мендес 3 0.12
Барренечеа Андер 3 0.12
Умар Садик 2 0.08
Фернандес Карлос 2 (1) 0.08
Ле Норман Робен 1 0.04
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Пачеко Хон 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 10 (2) 0.38
Сорлот Александр 9 0.35
Моралес Луис 6 0.23
Парехо Даниэль 2 (2) 0.08
Комесанья Санти 2 0.08
Куэнка Хорхе 2 0.08
Баэна Алехандро 1 0.04
Педраса Альфонсо 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Морено Альберто 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Альбиоль Рауль 0 0
Капу Этьен 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 9 0
Субельдия Игор 9 0
Мерино Микель 7 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Пачеко Хон 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 6 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Куэнка Хорхе 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
7
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

13
11
Реал Сосьедад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Вильярреал
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
3
17%
5
25%
76-90

Пропущено

16
24
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
7
29%
29%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
8
50%
3
13%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
44%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
27%
3
13%
76-90

Забито

34
39
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
5
15%
3
8%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
9
26%
6
15%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
8
24%
6
15%
61-75
7
21%
10
26%
76-90

Пропущено

27
47
10 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 23
3
11%
5
11%
1-15
3
11%
11
23%
16-30
4
15%
8
17%
31-45
5
19%
9
19%
46-60
1
4%
8
17%
61-75
11
41%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Вильярреал

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 54%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
22
4
8
18
1.5
8
18
5
21
2.5
6
20
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
13.
Алавес
 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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