Тур: 26. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Муньис Алехандро
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
11
Рафинья
Диас
14
Фелиш
Жоау
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
19 Роке ВиторНападающий
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
8 ПедриНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рико ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Хетафе
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
11.5%
11.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
33 матча
66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
2.81
1.47
Среднее время на гол
32
61
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.59
0.63
Среднее время на гол
153
144
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|0.48
|Торрес Ферран
|7
|0.28
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.2
|Фелиш Жоау
|4
|0.16
|Рафинья Диас
|3
|0.12
|Ямаль Ламин
|3
|0.12
|Роберто Серхи
|3
|0.12
|Канселу Жоау
|2
|0.08
|Педри
|2
|0.08
|Роке Витор
|2
|0.08
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Де Йонг Френки
|1
|0.04
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|Лопес Фермин
|1
|0.04
|Гиу Марк
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.6
|Гринвуд Мэйсон
|5 (2)
|0.2
|Мата Хайме
|3
|0.12
|Максимович Неманья
|3
|0.12
|Латаса Хуан
|2
|0.08
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Хави Эрнандес
|4
|1
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Араухо Рональд
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|10
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|6
|0
|Альдерете Омар
|4
|1
|Гринвуд Мэйсон
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
16
Барселона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
23
14
Барселона
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Хетафе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
31
30
Голы по времени матча
Забито
26
19
7 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
8%
5
26%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
11
42%
5
26%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
8
38%
4
17%
76-90
Забито
23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
17%
6
43%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
5
36%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
19%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
49
33
15 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
4
8%
5
15%
1-15
5
10%
3
9%
16-30
6
12%
10
30%
31-45
7
14%
3
9%
46-60
9
18%
2
6%
61-75
18
37%
10
30%
76-90
Пропущено
37
34
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
5
14%
7
21%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
7
19%
6
18%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
10
27%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2
Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1
Результаты матчей
Барселона
Хетафе
Точный счет
1:0
4 раза 31%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Барселона
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
48
58
210
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
84
67
39
310
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
187
169
1015
817
520
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Хетафе
Исход игры
Барселона
96.2% (127)
Ничья
0.8% (1)
Хетафе
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:1 Барселона
31.1% (41)
2:0 Барселона
30.3% (40)
3:1 Барселона
9.1% (12)
1:0 Барселона
8.3% (11)
3:0 Барселона
3.8% (5)
1:2 Хетафе
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!