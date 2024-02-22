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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Хетафе
Прогнозы 50
Барселона 94% (47)
X 2% (1)
Хетафе 4% (2)
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Барселона
Хетафе

История личных встреч

Барселона
Хетафе

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
11.5%
11.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

33 матча

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
2:0
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
6:0
П
0:2
П
6:0
П
0:0
П
2:2
КК
0:2
КК
4:0
П
2:5
П
6:1
П
1:4
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
1:3
П
2:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

2.81
1.47

Среднее время на гол

32
61

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.59
0.63

Среднее время на гол

153
144

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (3) 0.48
Торрес Ферран 7 0.28
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.2
Фелиш Жоау 4 0.16
Рафинья Диас 3 0.12
Ямаль Ламин 3 0.12
Роберто Серхи 3 0.12
Канселу Жоау 2 0.08
Педри 2 0.08
Роке Витор 2 0.08
Кунде Жюль 1 0.04
Гави 1 0.04
Де Йонг Френки 1 0.04
Араухо Рональд 1 0.04
Лопес Фермин 1 0.04
Гиу Марк 1 0.04
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.6
Гринвуд Мэйсон 5 (2) 0.2
Мата Хайме 3 0.12
Максимович Неманья 3 0.12
Латаса Хуан 2 0.08
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 7 0
Хави Эрнандес 4 1
Гави 5 0
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Араухо Рональд 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Иньиго Мартинес 3 0
Кристенсен Андреас 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 10 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Гринвуд Мэйсон 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Аленья Карлес 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Барселона
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
16
Барселона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

23
14
Барселона
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Хетафе
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

31
30

Голы по времени матча

Забито

26
19
7 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
8%
5
26%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
11
42%
5
26%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
8
38%
4
17%
76-90

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
17%
6
43%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
5
36%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
19%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

49
33
15 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
4
8%
5
15%
1-15
5
10%
3
9%
16-30
6
12%
10
30%
31-45
7
14%
3
9%
46-60
9
18%
2
6%
61-75
18
37%
10
30%
76-90

Пропущено

37
34
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
5
14%
7
21%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
7
19%
6
18%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
10
27%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2
Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1

Результаты матчей

Барселона
Хетафе

Точный счет

1:0
4 раза 31%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Барселона
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
4
8
5
8
2.5
2
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
4
1.5
6
7
3
9
2.5
3
10
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
18
7
16
9
1.5
10
15
8
17
2.5
5
20
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 10 10 5 34 - 23 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 50
    Барселона 94% (47)
    X 2% (1)
    Хетафе 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Хетафе
    7.60
    5.20
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    7.70
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    Прогнозы на матч Барселона - Хетафе

    Исход игры
    Барселона
    94% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Хетафе
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    46.94% (23)
    Нет
    53.06% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    42% (21)
    2:1 Барселона
    26% (13)
    3:1 Барселона
    12% (6)
    3:0 Барселона
    6% (3)
    1:0 Барселона
    4% (2)
    1:2 Хетафе
    4% (2)
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