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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Алавес
0:0
Первый тайм: 21'
Мальорка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Алавес 69.7% (83)
X 27.7% (33)
Мальорка 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
Мальорка
4.95
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
6
Копете
Хосе
22
Видаль
Начо
3
Лато
Тони
10
Дардер
Серхи
8
Ману
Морланес
5
Маскарель
Омар
23
Радоньич
Неманья
7
Мурики
Ведат
Алавес
4-2-3-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Алавес
Мальорка

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.2

Среднее время на гол

77
450

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.18
0.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

76
330

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.31
Риоха Луис 4 (3) 0.15
Кике Гарсия 3 0.12
Дуарте Рубен 2 0.08
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бенавидес Карлос 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.19
Пратс Абдон 5 0.19
Санчес Антонио 3 0.12
Родригес Даниэль I 2 0.08
Ларин Кайл 2 0.08
Раильо Антонио 2 0.08
Саму Кошта 1 0.04
Настасич Матия 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Гарсия Луис 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Абкар Абделькабир 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 7 0
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Маскарель Омар 4 1
Ларин Кайл 5 0
Маффео Пабло 3 1
Гонсалес Джованни 4 0
Саму Кошта 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Пратс Абдон 3 0
Дардер Серхи 3 0
Вальент Мартин 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Лато Тони 2 0
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
9
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мальорка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

10
11
Алавес
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Мальорка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
4% (1)
68% (17)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
5
45%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
9%
5
50%
76-90

Пропущено

17
21
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
4
19%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
6
35%
4
19%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
17%
5
42%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
17%
6
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
7
30%
3
14%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
5
22%
6
27%
76-90

Пропущено

32
33
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
3
9%
7
21%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
9
28%
8
24%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
3
9%
7
21%
61-75
10
31%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3
Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0
Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0

Результаты матчей

Алавес
Мальорка

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Алавес
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
3
10
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
6
2
11
1.5
3
9
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
14
11
4
21
1.5
6
19
4
21
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 0:0 Заявка 26 7 8 11 24 - 31 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 0:0 Заявка 26 4 12 10 22 - 33 24
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 0:0 Заявка 13 5 3 5 13 - 15 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 21 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 17'
      Видаль Начо выиграл воздушное противоборство у Риоха Луис.
    • 17'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 16'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Алавес контролирует мяч.
    • 16'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Алавес начинает контратаку
    • 15'
      Марин Рафа из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 43.3% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Алавес 69.7% (83)
    X 27.7% (33)
    Мальорка 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Мальорка
    4.95
    3.10
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Алавес
    70% (84)
    Ничья
    27.5% (33)
    Мальорка
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.93% (28)
    Меньше
    76.07% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (57)
    Нет
    51.28% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    43.3% (52)
    1:1 Ничья
    24.2% (29)
    2:1 Алавес
    20.8% (25)
    2:0 Алавес
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Алавес
    Мальорка
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