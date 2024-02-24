ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' УДАЛЕНИЕ! - Луис Гарсия Пласа получает вторую желтую за споры

90' Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

90' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Г О О О О Л - Настасич Матия забивает ударом с правой ноги!

87' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Настасич Матия из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Лато Тони из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Риоха Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Г О О О О О О Л - Бенавидес Карлос из команды Алавес с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

76' Висенте Карлос пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

75' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Алавес

69' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Ларин Кайл из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мурики Ведат нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

62' Гонсалес Джованни из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Алавес

60' Вальент Мартин не смог попасть в створ ударом издали

58' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

57' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Мальорка

55' Оооо... вот это был удар! Сола Алекс должен был забить с этой позиции.

55' Сола Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Видаль Начо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Мальорка

52' Омородион Сэмюэль не смог попасть в створ ударом издали

51' Удар от ворот произведет Мальорка

51' Хави Лопеc не смог попасть в створ ударом издали

50' Видаль Начо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника