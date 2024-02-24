Тур: 26. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 16102 Главный судья: Гарсия Виктор
0'
54' Желтая карточкаВидаль Начо
1:0
76' ГолБенавидес Карлос
1:1
88' ГолНастасич Матия
90' Желтая карточкаГарсия Луис
90' Вторая желтая карточкаГарсия Луис
90' Желтая карточкаЛарин Кайл
90'+6
Ход матча
54'
76'
1:0
88'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
421 Количество передач 400
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 «Мальорка» не забьёт
-
-
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
22
Видаль
Начо
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Мальорка
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.33
Среднее время на гол
75
270
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.2
Среднее время на гол
77
450
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.18
0.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
76
330
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.31
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.15
|Кике Гарсия
|3
|0.12
|Дуарте Рубен
|2
|0.08
|Бенавидес Карлос
|1
|0.04
|Седлар Александр
|1
|0.04
|Гевара Андер
|1
|0.04
|Теналья Науэль
|1
|0.04
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.04
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.19
|Пратс Абдон
|5
|0.19
|Санчес Антонио
|3
|0.12
|Родригес Даниэль I
|2
|0.08
|Ларин Кайл
|2
|0.08
|Настасич Матия
|2
|0.08
|Раильо Антонио
|2
|0.08
|Саму Кошта
|1
|0.04
|Льябрес Хавьер
|1
|0.04
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|7
|0
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Ларин Кайл
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|1
|Маффео Пабло
|3
|1
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Саму Кошта
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Лато Тони
|2
|0
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
10
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мальорка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
10
11
Алавес
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Мальорка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
4% (1)
69% (18)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
5
42%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
6
55%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
6
33%
4
18%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
6
33%
4
18%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
17%
5
42%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
17%
6
26%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
7
29%
29%
3
13%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
6
25%
7
30%
76-90
Пропущено
33
34
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
3
9%
7
21%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
9
27%
8
24%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
3
9%
7
21%
61-75
11
33%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3
Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0
Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0
Результаты матчей
Алавес
Мальорка
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Алавес
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
211
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
211
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1511
422
620
422
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|4.
|1:0 Заявка
|26
|17
|3
|6
|51 - 26
|54
|5.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|0:1 Заявка
|26
|0
|8
|18
|23 - 53
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|5.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|0:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 14
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|0:1 Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 «Мальорка» не забьёт
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