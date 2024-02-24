  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 16102 Главный судья: Гарсия Виктор
Алавес
1:1
Конец матча
Мальорка
0'
54' Желтая карточка
Видаль Начо
1:0
76' Гол
Бенавидес Карлос
1:1
88' Гол
Настасич Матия
90' Желтая карточка
Гарсия Луис
90' Вторая желтая карточка
Гарсия Луис
90' Желтая карточка
Ларин Кайл
90'+6

Ход матча

54'
 
Видаль Начо
60'
 
Ларин Кайл
Радоньич Неманья
60'
 
Гонсалес Джованни
Видаль Начо
60'
Висенте Карлос
Сола Алекс
 
72'
Кике Гарсия
Омородион Сэмюэль
 
72'
Бенавидес Карлос
Бланко Антонио
 
76'
Бенавидес Карлос
(Риоха Луис)
1:0
84'
 
Родригес Даниэль
Маскарель Омар
84'
 
Льябрес Хавьер
Копете Хосе
85'
Теналья Науэль
Горосабел Андони
 
85'
Дуарте Рубен
Риоха Луис
 
88'
1:1
Настасич Матия
90'
Гарсия Луис
 
90'
Гарсия Луис
 
90'
 
Саму Кошта
Дардер Серхи
90'
 
Ларин Кайл

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 421 Количество передач 400
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Алавес 70% (84)
X 27.5% (33)
Мальорка 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
6
Копете
Хосе
22
Видаль
Начо
3
Лато
Тони
10
Дардер
Серхи
8
Ману
Морланес
5
Маскарель
Омар
23
Радоньич
Неманья
7
Мурики
Ведат
Алавес
4-2-3-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Алавес
Мальорка

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.2

Среднее время на гол

77
450

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.18
0.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

76
330

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.31
Риоха Луис 4 (3) 0.15
Кике Гарсия 3 0.12
Дуарте Рубен 2 0.08
Бенавидес Карлос 1 0.04
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.19
Пратс Абдон 5 0.19
Санчес Антонио 3 0.12
Родригес Даниэль I 2 0.08
Ларин Кайл 2 0.08
Настасич Матия 2 0.08
Раильо Антонио 2 0.08
Саму Кошта 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Абкар Абделькабир 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 7 0
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Ларин Кайл 6 0
Маскарель Омар 4 1
Маффео Пабло 3 1
Гонсалес Джованни 4 0
Саму Кошта 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Пратс Абдон 3 0
Дардер Серхи 3 0
Вальент Мартин 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Лато Тони 2 0
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
10
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мальорка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

10
11
Алавес
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Мальорка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
4% (1)
69% (18)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
5
42%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
6
55%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
6
33%
4
18%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
6
33%
4
18%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
17%
5
42%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
17%
6
26%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
7
29%
29%
3
13%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
6
25%
7
30%
76-90

Пропущено

33
34
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
3
9%
7
21%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
9
27%
8
24%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
3
9%
7
21%
61-75
11
33%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3
Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0
Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0

Результаты матчей

Алавес
Мальорка

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Алавес
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
15
11
4
22
1.5
6
20
4
22
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 26 17 3 6 51 - 26 54
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 26 0 8 18 23 - 53 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 1:0 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 13 0 6 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Атлетико М
 1:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 14 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
8.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
9.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Алавес: 52%, Мальорка: 48%.
  • 96'
    Мальорка начинает контратаку
  • 96'
    Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 96'
    Ларин Кайл получает желтую карточку за игру рукой
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мальорка.
  • 95'
    Ларин Кайл задерживает мяч рукой
  • 95'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 94'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 94'
    Гевара Андер из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Алавес 70% (84)
    X 27.5% (33)
    Мальорка 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"