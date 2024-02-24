Эмбарба в чужой штрафной наткнулся за плечо соперника и упал на газон, но арбитр этот эпизод проигнорировал.

По-прежнему у ворот Облака тишь да благодать, сейчас словенец спокойно забрал мяч на выходе после вертикального заброса.

Ромеро катит мяч в чужую штрафную, после серии отскоков Паулиста разряжает обстановку.

Интересно, что в прошлом сезоне команды сыграли на "Повер Хорхе Стэдиум" вничью - счёт также открыл Корреа, а во второй половине забил Туре, ныне выступающий за "Аталанту".

Лосано получает мяч перед штрафной и отмечается ударом низом с 22 метров - Облак накрывает снаряд.

Эмбарба исполняет подачу с левого фланга, Лосано выигрывает верховую борьбу, но пробивает головой выше створа.

"Атлетико" отвечает своей атакой - Барриос на левом фланге ушел от подката соперника, сместился в центр и пробил метров с 23 - Максимиану на месте.

13' Прострел Корреа с левого фланга удается прервать защитникам, к тому же у аргентинца зафиксирован офсайд.

12' В матче первого круга "Атлетико" победил с минимальной разницей - в первом тайме отличились Мората и Корреа, однако после перерыва Баптистао интригу вернул.

11' Угловой с левого фланга подает Де Пауль, однако верховая борьба на дальней штанге остается за игроками "Альмерии".

10' Депай получает мяч в штрафной гостей от Де Пауля и пробивает с 14 метров - снаряд проходит чуть левее створа! Правда, было касание защитника.

9' Ромеро приближается к штрафной мадридцев и пробивает метров с 23, однако в створ не попадает. Попытки выпросить угловой не увенчались успехом.

8' "Альмерия", напомним, откровенно проваливает сезон - ни одной победы в 25 турах и лишь 8 ничейных исходов. Отставание от спасительных позиций составляет уже 12 очков.

6' Штрафной с левого фланга подает Де Пауль, закидывая мяч в чужие владения, однако Максимиану забирает снаряд на выходе.