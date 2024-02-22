Тур: 26. Стадион: Повер Хорзе Стадиум.
Позже
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Главный тренер: Гаритано Гаиска
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Главный тренер: Симеоне Диего
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История личных встреч
Альмерия
Атлетико М
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
23
5
Голов в среднем за матч
2.88
0.71
Среднее время на гол
31
126
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.24
|Баптистао Лео
|4
|0.16
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.16
|Рамазани Ларжи
|3
|0.12
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.08
|Акиеме Серхио
|2
|0.08
|Каики Да Силва
|1
|0.04
|Пубиль Марк
|1
|0.04
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|13
|0.52
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.44
|Льоренте Маркос
|6
|0.24
|Корреа Анхель
|6 (1)
|0.24
|Депай Мемфис
|5
|0.2
|Лино Сэмуел
|3
|0.12
|Рикельме Родриго
|2
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.08
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|7
|1
|Робертоне Лукас
|8
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Баптистао Лео
|5
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Сентельес Алехандро
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Ньигес Сауль
|6
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Молина Науэль
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Атлетико М
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Альмерия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Атлетико М
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
29
0
Упущенные победы
2
32
Альмерия
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Атлетико М
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
29
0
Упущенные победы
12
37
Голы по времени матча
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
1
10%
6
33%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
6
29%
1
7%
76-90
Забито
13
32
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
4
31%
2
6%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
3
23%
7
22%
31-45
1
8%
5
16%
46-60
3
23%
6
19%
61-75
1
8%
6
19%
76-90
Пропущено
31
12
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
4
13%
1
8%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
8
26%
2
17%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
4
13%
3
25%
61-75
7
23%
3
25%
76-90
Забито
23
50
12 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
22%
4
8%
1-15
1
4%
9
18%
16-30
6
26%
9
18%
31-45
3
13%
7
14%
46-60
6
26%
9
18%
61-75
2
9%
12
24%
76-90
Пропущено
52
26
24 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
6
12%
4
15%
1-15
9
17%
5
19%
16-30
9
17%
4
15%
31-45
6
12%
4
15%
46-60
9
17%
5
19%
61-75
13
25%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Результаты матчей
Альмерия
Атлетико М
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
39
112
111
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
310
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
205
619
1510
124
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|34 - 23
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогнозы на матч Альмерия - Атлетико М
Исход игры
Альмерия
0% (0)
Ничья
2.3% (1)
Атлетико М
97.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
50% (22)
Нет
50% (22)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
38.6% (17)
1:2 Атлетико М
38.6% (17)
0:1 Атлетико М
11.4% (5)
1:3 Атлетико М
9.1% (4)
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