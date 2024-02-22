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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Альмерия
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 42
Альмерия 0% (0)
X 2.4% (1)
Атлетико М 97.6% (41)
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Альмерия
Атлетико М

История личных встреч

Альмерия
Атлетико М

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:1
П
2:0
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
1:0
П
2:2
П
3:0
П
1:1
ПД
6:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

23
5

Голов в среднем за матч

2.88
0.71

Среднее время на гол

31
126

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.24
Баптистао Лео 4 0.16
Суарес Луис III 4 (1) 0.16
Рамазани Ларжи 3 0.12
Гонсалес Эдгар 2 0.08
Акиеме Серхио 2 0.08
Каики Да Силва 1 0.04
Пубиль Марк 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.52
Гризманн Антуан 11 (3) 0.44
Льоренте Маркос 6 0.24
Корреа Анхель 6 (1) 0.24
Депай Мемфис 5 0.2
Лино Сэмуел 3 0.12
Рикельме Родриго 2 0.08
Молина Науэль 2 0.08
Витсель Аксель 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 8 0
Гонсалес Эдгар 5 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Гаизка Гаритано 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Радованович Александар 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Ньигес Сауль 6 0
Коке Хорхе 5 0
Савич Стефан 3 1
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Молина Науэль 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Атлетико М
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Альмерия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Атлетико М
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

2
32
Альмерия
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Атлетико М
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

12
37

Голы по времени матча

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
1
10%
6
33%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Забито

13
32
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
4
31%
2
6%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
3
23%
7
22%
31-45
1
8%
5
16%
46-60
3
23%
6
19%
61-75
1
8%
6
19%
76-90

Пропущено

31
12
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
4
13%
1
8%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
8
26%
2
17%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
4
13%
3
25%
61-75
7
23%
3
25%
76-90

Забито

23
50
12 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
22%
4
8%
1-15
1
4%
9
18%
16-30
6
26%
9
18%
31-45
3
13%
7
14%
46-60
6
26%
9
18%
61-75
2
9%
12
24%
76-90

Пропущено

52
26
24 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
6
12%
4
15%
1-15
9
17%
5
19%
16-30
9
17%
4
15%
31-45
6
12%
4
15%
46-60
9
17%
5
19%
61-75
13
25%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3
Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3

Результаты матчей

Альмерия
Атлетико М

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
11
2
1
11
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
20
5
6
19
1.5
15
10
1
24
2.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 10 10 5 34 - 23 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.



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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Альмерия 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Атлетико М 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Атлетико М
    4.80
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    4.10
    Реклама, betcity.ru
    3.90
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    Прогнозы на матч Альмерия - Атлетико М

    Исход игры
    Альмерия
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Атлетико М
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (22)
    Нет
    50% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    38.6% (17)
    1:2 Атлетико М
    38.6% (17)
    0:1 Атлетико М
    11.4% (5)
    1:3 Атлетико М
    9.1% (4)
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