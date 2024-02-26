Тур: 26. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Де Бургос Рикардо
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Райо Вальекано
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.3
Среднее время на гол
66
69
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.1
1.55
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.24
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
Среднее время на гол
72
63
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.54
|Стуани Кристиан
|7
|0.27
|Савио III
|5
|0.19
|Цыганков Виктор
|5
|0.19
|Мартин Иван
|4
|0.15
|Эррера Янгель
|4
|0.15
|Гарсия Алеш
|3
|0.12
|Порту Кристиан
|3
|0.12
|Давид Лопес
|2
|0.08
|Гарсия Эрик
|2
|0.08
|Фернандес Валери
|2
|0.08
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.23
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.12
|Камелло Серхио
|2
|0.08
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.08
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.04
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.04
|Мумин Абдул
|1
|0.04
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Перес Кике
|1
|0.04
|Валентин Оскар
|1
|0.04
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.04
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Гарсия Алеш
|3
|1
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Савио III
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Мичел Мигель
|0
|1
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Перес Кике
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Рауль де Томас
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Райо Вальекано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
5
Жирона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
22
10
Жирона
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Райо Вальекано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
23
15
Голы по времени матча
Забито
30
12
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
4
33%
16-30
8
27%
2
17%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
23%
3
25%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Забито
24
12
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
4%
2
17%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
5
21%
3
25%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
4
33%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
22%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
3
17%
4
20%
76-90
Забито
54
24
26 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
5
9%
2
8%
1-15
8
15%
7
29%
29%
16-30
13
24%
5
21%
31-45
9
17%
2
8%
46-60
7
13%
1
4%
61-75
12
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
32
31
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
8
25%
3
10%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
3
9%
7
23%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
5
16%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1
Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Результаты матчей
Жирона
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:4
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
0:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
5
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
Тоталы голов в матче
Жирона
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
39
66
48
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
76
49
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1510
1411
718
916
718
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|54 - 16
|65
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|3.
|0:0 Заявка
|26
|17
|6
|3
|54 - 32
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|26 - 26
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|0:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|22 - 33
|26
|15.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|30 - 38
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|29 - 39
|21
|18.
|Заявка
|26
|2
|12
|12
|17 - 37
|18
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|5.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 14
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 12
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Жирона
90.3% (121)
Ничья
4.5% (6)
Райо Вальекано
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
65.83% (79)
Меньше
34.17% (41)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
2:1 Жирона
47% (63)
1:0 Жирона
14.2% (19)
2:0 Жирона
11.9% (16)
3:1 Жирона
9% (12)
3:0 Жирона
3% (4)
0:1 Райо Вальекано
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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