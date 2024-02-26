Порту ворвался в штрафную и покатил назад на Эрреру, который с ходу зарядил по воротам, но на пути мяча встал защитник!

Довбик не смог подстроиться под мяч после верховой передачи, хотя никто не ему мешал на дальней штанге ворот "Райо Вальекано".

Коуто пошел в обыгрыш на правом фланге, но не смог обойти соперника и ворваться в штрафную "пчел".

Коуто решил пробить с дальней дистанции, но мяч соскочил с его ноги и ушел намного выше цели.

Де Фрутос оказался на газоне после борьбы с Гутьерресом, но смог самостоятельно подняться.

Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму.

Тем временем дождь продолжает идти с той же силой, с которой он шел в начале матча. Тяжеловато приходится футболистам сегодня.

Креспо получил по ногам от Эрреры, что-то высказал сопернику, но в этом эпизоде серьезно не пострадал.

Игрок "Райо Вальекано" с дальней дистанции решил пробить по воротам "Жироны", но совсем не получился у него удар.

Цыганков уложил на газон Рауля, но без особой грубости.

Неплохой заброс последовал в штрафную "Райо Вальекано", но пока не получается у хозяев выигрывать верховую борьбу.

Коуто прострелил с правого фланга и заработал угловой для своей команды.

Получилось у Эрреры выиграть вверх и пробить головой по воротам "Райо Вальекано". Мяч угодил точно в голкипера. Отметим, что это первое попадание в створ у "Жироны".

Гости подсели к концу тайма. Очень низко обороняется команда, но при этом очень плотно, поэтому не получается у жиронцев найти свободные зоны.

29' Порту выполнил навес с правого фланга, но мяч свалился с его ноги и улетел за ворота "Райо Вальекано".

28' Креспо пострадал в одном из эпизодов, но спустя время смог самостоятельно подняться с газона.

27' Больше правым краем стараются атаковать жиронцы, но пока не получается по-настоящему заставить волноваться игроков "пчел".

25' Альваро Гарсия успел догнать мяч у самой линии у ворот "Жироны", но после этого снаряд от его ноги оказался за пределами поля.

24' Серия аутов сейчас последовала со стороны "Райо", но так и не получилось у гостей зацепиться за мяч на половине поля "Жироны".

23' Порту получил пространство за спинами соперников, но оказался в офсайде.

22' Хозяева поля забрали себе мяч в последние минуты игры и пытаются что-то придумать на чужой половине, катая снаряд с фланга на фланг.

21' "Жирона" заработала стандарт на чужой половине, с которого Алеш Гарсия навесил в штрафную "Райо Вальекано", но защита разобралась в эпизоде.

20' Савио подтолкнул в спину защитника гостей, но остался недоволен решением арбитра, который зафиксировал фол. Рефери даже пришлось провести личную беседу с игроком.