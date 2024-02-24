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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Жирона
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 48
Жирона 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Райо Вальекано 2.1% (1)
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Жирона
Ничья
Райо Вальекано
5.00
4.30
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Жирона
Райо Вальекано

История личных встреч

Жирона
Райо Вальекано

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.3

Среднее время на гол

66
69

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.55

Среднее время на гол

81
58

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.24
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15

Среднее время на гол

72
63

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.56
Стуани Кристиан 7 0.28
Савио III 5 0.2
Цыганков Виктор 5 0.2
Мартин Иван 4 0.16
Эррера Янгель 4 0.16
Гарсия Алеш 3 0.12
Порту Кристиан 3 0.12
Давид Лопес 2 0.08
Гарсия Эрик 2 0.08
Фернандес Валери 2 0.08
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.24
Паласон Иси 3 (2) 0.12
Камелло Серхио 2 0.08
Бебе Тьягу 2 (1) 0.08
Лопес Унаи 1 0.04
Рауль де Томас 1 (1) 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Лежён Флорьян 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Гарсия Алеш 3 1
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Савио III 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Мичел Мигель 0 1
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 7 0
Перес Кике 6 0
Лопес Унаи 5 0
Паласон Иси 5 0
Сисс Пате 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Балью Иван 4 0
Рауль де Томас 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Креспо Мигель 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Жирона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Райо Вальекано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
5
Жирона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Райо Вальекано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

22
10
Жирона
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Райо Вальекано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

23
15

Голы по времени матча

Забито

30
12
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
4
33%
16-30
8
27%
2
17%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
23%
3
25%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
4%
2
17%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
5
21%
3
25%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
4
33%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
22%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Забито

54
24
26 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
5
9%
2
8%
1-15
8
15%
7
29%
29%
16-30
13
24%
5
21%
31-45
9
17%
2
8%
46-60
7
13%
1
4%
61-75
12
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
31
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
8
25%
3
10%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
3
9%
7
23%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
5
16%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1
Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1

Результаты матчей

Жирона
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:4
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:4
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
0:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
5
3 раза 12%
3
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%

Тоталы голов в матче

Жирона
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
3
9
6
6
2.5
4
8
3.5
3
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
15
10
14
11
1.5
7
18
9
16
2.5
7
18
3.5
3
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
13.
Алавес
 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Жирона 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Райо Вальекано 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Райо Вальекано
    5.00
    4.30
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    5.60
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    Прогнозы на матч Жирона - Райо Вальекано

    Исход игры
    Жирона
    95.9% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Райо Вальекано
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    51% (25)
    2:0 Жирона
    16.3% (8)
    1:0 Жирона
    10.2% (5)
    3:1 Жирона
    10.2% (5)
    3:0 Жирона
    6.1% (3)
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    Райо Вальекано
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