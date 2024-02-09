Тур: 24.
1:1
Второй тайм: 61'
0'
32' Желтая карточкаВаге Мусса
0:1
41' ГолМакоун Кристиан
1:1
47' ГолСтемпиньски Мариуш
48' Желтая карточкаАрболеда Иван
Ход матча
32'
41'
0:1
47'
48'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
- Нападающий
-
79 Tahsin Ozler
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Омония Никосия
Анортосис
39 матчей
76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.4%
41%
2.6%
22 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
82.6%
17.4%
0 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 13 побед
62 матча
48.4%
30.6%
21%
30 побед 19 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.5%
56.5%
8%
22 победы 35 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.1%
41.9%
21%
23 победы 26 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.37
Среднее время на гол
56
65
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.07
0.69
Среднее время на гол
84
130
Всего голов
83
63
Голов в среднем за матч
1.34
1.02
Тотал матчей
2.5
52
Больше 84%
Меньше 16%
10
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
15
Больше 24%
Меньше 76%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
67
88
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.33
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.33
|Лойзу Лойзос
|5
|0.21
|Кусулос Янис
|4
|0.17
|Безус Роман
|4 (1)
|0.17
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.13
|Симич Велько
|2
|0.08
|Saidou Alioum
|2
|0.08
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.08
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гассама Секу
|8
|0.35
|Кастель Серхио
|8 (1)
|0.35
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.22
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.17
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.17
|Коррейя Андерсон
|1
|0.04
|Тиун Уссейну
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1
|0.04
|Феррер Сальвадор
|1
|0.04
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.04
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|8
|1
|Арболеда Иван
|5
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|1
|Каргас Яннис
|5
|0
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Уорис Маджид
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Ваге Мусса
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Анортосис
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
1
Омония Никосия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Анортосис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
14
15
Омония Никосия
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Анортосис
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
27
16
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
15%
2
13%
1-15
6
22%
5
31%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
3
11%
6
38%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
4
27%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
5
38%
76-90
Забито
42
33
22 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
8
19%
4
12%
1-15
7
17%
5
15%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
6
14%
6
18%
46-60
7
17%
6
18%
61-75
7
17%
9
27%
76-90
Пропущено
28
19
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
11%
3
16%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
8
29%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
9
32%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0
Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3
Анортосис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1
Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Результаты матчей
Омония Никосия
Анортосис
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
1
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
92
66
56
111
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
82
66
55
210
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
184
158
1111
716
418
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|4
|3
|51 - 15
|52
|2.
|23
|16
|2
|5
|46 - 20
|50
|3.
|23
|13
|7
|3
|39 - 22
|46
|4.
|23
|13
|4
|6
|41 - 17
|43
|5.
|1:1
|24
|12
|7
|5
|44 - 28
|43
|6.
|1:1
|23
|12
|6
|5
|34 - 20
|42
|7.
|23
|9
|7
|7
|35 - 24
|34
|8.
|23
|9
|4
|10
|30 - 38
|31
|9.
|22
|8
|2
|12
|28 - 37
|26
|10.
|23
|6
|6
|11
|34 - 50
|24
|11.
|3:1
|23
|3
|8
|12
|26 - 52
|17
|12.
|23
|3
|5
|15
|26 - 48
|14
|13.
|1:3
|23
|3
|5
|15
|18 - 45
|14
|14.
|23
|3
|3
|17
|13 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 14
|26
|4.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|5.
|11
|7
|2
|2
|20 - 5
|23
|6.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|9.
|12
|5
|1
|6
|14 - 19
|16
|10.
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|3:1
|11
|2
|4
|5
|12 - 26
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|18 - 23
|10
|13.
|1:3
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|14.
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|17 - 7
|22
|2.
|11
|6
|4
|1
|24 - 11
|22
|3.
|12
|7
|1
|4
|27 - 15
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|5.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|6.
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|11
|1
|4
|6
|14 - 28
|7
|11.
|3:1
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|12.
|1:3
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8