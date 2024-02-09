Тур: 24.
3:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаВаге Мусса
0:1
41' ГолМакоун Кристиан
1:1
47' ГолСтемпиньски Мариуш
48' Желтая карточкаАрболеда Иван
2:1
62' ГолКулибали Сену
62' Желтая карточкаТиун Уссейну
66' Вторая желтая карточкаВаге Мусса
67' Желтая карточкаСемедо Вилли
3:1
73' ГолБезус Роман
75' Желтая карточкаТехера Серхио
88' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
90' Желтая карточкаЛанг Адам
90'+10
Ход матча
32'
41'
0:1
47'
48'
62'
2:1
62'
66'
67'
73'
3:1
75'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
- Нападающий
-
79 Tahsin Ozler
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Омония Никосия
Анортосис
39 матчей
76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.4%
41%
2.6%
22 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
82.6%
17.4%
0 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 13 побед
62 матча
48.4%
30.6%
21%
30 побед 19 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.5%
56.5%
8%
22 победы 35 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.1%
41.9%
21%
23 победы 26 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.37
Среднее время на гол
56
65
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.07
0.69
Среднее время на гол
84
130
Всего голов
83
63
Голов в среднем за матч
1.34
1.02
Тотал матчей
2.5
52
Больше 84%
Меньше 16%
10
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
15
Больше 24%
Меньше 76%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
67
88
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.33
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.33
|Лойзу Лойзос
|5
|0.21
|Безус Роман
|5 (1)
|0.21
|Кусулос Янис
|4
|0.17
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.13
|Симич Велько
|2
|0.08
|Saidou Alioum
|2
|0.08
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.08
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Кулибали Сену
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гассама Секу
|8
|0.35
|Кастель Серхио
|8 (1)
|0.35
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.22
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.17
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.17
|Коррейя Андерсон
|1
|0.04
|Тиун Уссейну
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1
|0.04
|Феррер Сальвадор
|1
|0.04
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.04
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Харалампус Харалампос
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Ланг Адам
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Арболеда Иван
|5
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|1
|Каргас Яннис
|5
|0
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Тиун Уссейну
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Анортосис
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
2
Омония Никосия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Анортосис
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
14
15
Омония Никосия
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Анортосис
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
30
17
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
13%
2
12%
1-15
6
20%
5
29%
29%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
3
10%
6
35%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
4
27%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
5
38%
76-90
Забито
45
34
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
8
18%
4
12%
1-15
7
16%
5
15%
16-30
7
16%
4
12%
31-45
7
16%
6
18%
46-60
9
20%
6
18%
61-75
7
16%
9
26%
76-90
Пропущено
29
22
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
9
31%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
9
31%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0
Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3
Анортосис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1
Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Результаты матчей
Омония Никосия
Анортосис
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
102
66
66
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
66
56
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
194
168
1112
816
419
321
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8