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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
Омония Никосия
3:1
Конец матча
Анортосис
0'
32' Желтая карточка
Ваге Мусса
0:1
41' Гол
Макоун Кристиан
1:1
47' Гол
Стемпиньски Мариуш
48' Желтая карточка
Арболеда Иван
2:1
62' Гол
Кулибали Сену
62' Желтая карточка
Тиун Уссейну
66' Вторая желтая карточка
Ваге Мусса
67' Желтая карточка
Семедо Вилли
3:1
73' Гол
Безус Роман
75' Желтая карточка
Техера Серхио
88' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
90' Желтая карточка
Ланг Адам
90'+10
Омония Никосия
Анортосис

История личных встреч

Омония Никосия
Анортосис

39 матчей

76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.4%
41%
2.6%
22 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

82.6%
17.4%
0 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 13 побед

62 матча

48.4%
30.6%
21%
30 побед 19 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.5%
56.5%
8%
22 победы 35 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.1%
41.9%
21%
23 победы 26 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
2:0
ТМК
2:0
К
1:1
К
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.37

Среднее время на гол

56
65

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.07
0.69

Среднее время на гол

84
130

Всего голов

83
63

Голов в среднем за матч

1.34
1.02

Тотал матчей

2.5
52
Больше 84%
Меньше 16%
10
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
15
Больше 24%
Меньше 76%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

67
88

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.33
Какулис Андроникос 8 (2) 0.33
Лойзу Лойзос 5 0.21
Безус Роман 5 (1) 0.21
Кусулос Янис 4 0.17
Сиприано Маркос Робсон 3 0.13
Симич Велько 2 0.08
Saidou Alioum 2 0.08
Ансарифард Карим 2 (1) 0.08
Лекьякс Ян 1 0.04
Франссон Александер 1 0.04
Кулибали Сену 1 0.04
Панайоту Николас 1 0.04
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гассама Секу 8 0.35
Кастель Серхио 8 (1) 0.35
Герреро Мигель 5 (2) 0.22
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.17
Элдер Феррейра 4 (1) 0.17
Коррейя Андерсон 1 0.04
Тиун Уссейну 1 0.04
Макоун Кристиан 1 0.04
Феррер Сальвадор 1 0.04
Dimitrianos Tzouliou 1 0.04

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кусулос Янис 5 0
Кулибали Сену 3 1
Харалампус Харалампос 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Мэтьюз Адам 2 0
Франссон Александер 2 0
Ланг Адам 2 0
Милетич Неманья 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Арболеда Иван 5 1
Чико Хосе Мануэль Морено 4 1
Каргас Яннис 5 0
Элдер Феррейра 5 0
Ваге Мусса 2 1
Уорис Маджид 3 0
Тиун Уссейну 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Корреа Павлос 1 1
Коррейя Андерсон 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Анортосис
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
2
Омония Никосия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Анортосис
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

14
15
Омония Никосия
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Анортосис
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

30
17
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
13%
2
12%
1-15
6
20%
5
29%
29%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
3
10%
6
35%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
4
27%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
5
38%
76-90

Забито

45
34
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
8
18%
4
12%
1-15
7
16%
5
15%
16-30
7
16%
4
12%
31-45
7
16%
6
18%
46-60
9
20%
6
18%
61-75
7
16%
9
26%
76-90

Пропущено

29
22
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
9
31%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
9
31%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0
Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3
Анортосис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1
Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3

Результаты матчей

Омония Никосия
Анортосис

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
10
2
1.5
6
6
6
6
2.5
1
11
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
5
6
2
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
4
16
8
1.5
11
12
8
16
2.5
4
19
3
21
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 23 16 2 5 46 - 20 50
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
5.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 23 9 4 10 30 - 38 31
9.
АЕЛ Лимасол
 22 8 2 12 28 - 37 26
10.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
11.
Отеллос
 23 3 6 14 20 - 45 15
12.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
13.
Кармиотисса
 23 3 5 15 26 - 48 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
3.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
4.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
12.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Макоун Кристиан бьет в цель!
    • 32'
      Ваге Мусса получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Омония Никосия 3:1 Анортосис онлайн

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