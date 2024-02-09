  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
Закакиу
3:1
Второй тайм: 60'
Отеллос
0'
0:1
21' Гол
Дюриш Михал
1:1
35' Гол
Evagoras Antoniou
2:1
39' Гол в свои ворота
Янсен Квинт
45' Желтая карточка
Христодулу Георгиос
3:1
57' Гол

Ход матча

21'
0:1
Дюриш Михал
35'
Evagoras Antoniou
1:1
39'
Янсен Квинт
2:1
45'
 
Христодулу Георгиос
46'
 
Ibrahim Sangare II
Рамос Лукас
57'
3:1
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Закакиу
Отеллос

История личных встреч

Закакиу
Отеллос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

ПД
2:1
ВД
3:1
ВД
2:0
ВД
3:1
ВД
5:0
ВД
3:2
ВД
4:1
ВД
0:1
ВД
5:1
ВД
2:1
ВД
2:0
ВД
1:0
ВД
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.71

Среднее время на гол

49
126

Всего голов

23
5

Голов в среднем за матч

3.29
0.83

Среднее время на гол

27
108

Всего голов

34
10

Голов в среднем за матч

2.62
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

34
117

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 6 (1) 0.26
Хадьивасилис Иоаннис 3 0.13
Дигин Николя 3 (1) 0.13
Mark Sifneos 3 (1) 0.13
Шлогар Мартин 2 0.09
John Ruiz 1 0.04
Рейнолдс Аластер 1 0.04
Делмиро 1 0.04
Роша Кенни 1 0.04
Kyriakos Antoniou 1 0.04
Evagoras Antoniou 1 0.04
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.17
Дюриш Михал 2 0.09
Habib Oueslati 2 0.09
Eduardo Nardini 2 0.09
Кастанас Костас 1 0.04
Христодулу Георгиос 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Н'Диайе Мамаду 1 0.04
Marijan Suto 1 0.04
Ibrahim Sangare II 1 0.04
Lukas Brambilla 1 0.04
Перес Хосе 1 0.04

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 5 1
Andreas Christou 5 1
Шлогар Мартин 5 1
Evagoras Antoniou 5 1
Alex Opoku Sarfo 4 1
Рейнолдс Аластер 5 0
Дигин Николя 3 0
Mark Sifneos 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Yair Castro 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Bojan Milosavljevic 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Ismael Yandal 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Христодулу Георгиос 5 0
Дюриш Михал 4 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Отеллос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
9
Закакиу
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Отеллос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

8
4
Закакиу
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Отеллос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
8
32%
8
33%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 18
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
5
19%
5
29%
29%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
23%
3
18%
76-90

Забито

23
18
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
1
4%
5
28%
61-75
6
26%
5
28%
76-90

Пропущено

51
41
20 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 18
3
6%
6
15%
1-15
6
12%
7
17%
16-30
11
22%
8
20%
31-45
10
20%
6
15%
46-60
7
14%
3
7%
61-75
14
27%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2
Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2
Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0

Результаты матчей

Закакиу
Отеллос

Точный счет

0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
3
4 раза 18%
2
1 раз 5%
0
11 раз 50%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
7
2
8
1.5
3
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
11
11
5
17
1.5
6
16
4
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 23 16 2 5 46 - 20 50
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 1:1 24 12 7 5 44 - 28 43
6.
Анортосис
 1:1 23 12 6 5 34 - 20 42
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 23 9 4 10 30 - 38 31
9.
АЕЛ Лимасол
 22 8 2 12 28 - 37 26
10.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
11.
Закакиу
 3:1 23 3 8 12 26 - 52 17
12.
Кармиотисса
 23 3 5 15 26 - 48 14
13.
Отеллос
 1:3 23 3 5 15 18 - 45 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 1:1 12 7 4 1 29 - 13 25
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 1:1 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Закакиу
 3:1 11 2 4 5 12 - 26 10
12.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
13.
Отеллос
 1:3 11 2 2 7 7 - 17 8
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 1:1 11 7 1 3 17 - 7 22
2.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
3.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
4.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 1:1 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
Закакиу
 3:1 12 1 4 7 14 - 26 7
12.
Отеллос
 1:3 12 1 3 8 11 - 28 6
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 51'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Рамос Лукас уходит с поля. Ibrahim Sangare выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Христодулу Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Г О О О О Л - Янсен Квинт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 35'
    Г О О О О Л - Evagoras Antoniou бьет в цель!
  • 21'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Закакиу
Ничья
Отеллос
3.15
4.56
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