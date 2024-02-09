Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

61' Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи

61' Yigal Becker получил желтую карточку от судьи

60' Г О О О О Л - Дюриш Михал из команды Отеллос забивает с точки!

57' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

51' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!