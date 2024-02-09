Тур: 24.
0'
0:1
21' ГолДюриш Михал
1:1
35' ГолEvagoras Antoniou
2:1
39' Гол в свои воротаЯнсен Квинт
45' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
2:2
60' ПенальтиДюриш Михал
61' Желтая карточкаYigal Becker
61' Желтая карточкаДюриш Михал
2:3
71' ГолIbrahim Sangare II
81' Желтая карточкаШлогар Мартин
3:3
84' ГолДигин Николя
90' Желтая карточкаСабо Эрик
90' Желтая карточкаIsmael Yandal
90'+11
Ход матча
21'
0:1
35'
39'
2:1
60'
2:2
61'
61'
71'
81'
84'
3:3
90'
90'
- Основной состав
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
17 Yair Castro
-
-
27 John Ruiz
-
-
-
-
99 Yigal Becker
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
77 Cle
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
- Запасные игроки
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
Закакиу
Отеллос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.71
Среднее время на гол
49
126
Всего голов
23
5
Голов в среднем за матч
3.29
0.83
Среднее время на гол
27
108
Всего голов
34
10
Голов в среднем за матч
2.62
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
34
117
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|6 (1)
|0.26
|Дигин Николя
|4 (1)
|0.17
|Хадьивасилис Иоаннис
|3
|0.13
|Mark Sifneos
|3 (1)
|0.13
|Шлогар Мартин
|2
|0.09
|John Ruiz
|1
|0.04
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.04
|Делмиро
|1
|0.04
|Роша Кенни
|1
|0.04
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.04
|Evagoras Antoniou
|1
|0.04
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.17
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.13
|Ibrahim Sangare II
|2
|0.09
|Habib Oueslati
|2
|0.09
|Eduardo Nardini
|2
|0.09
|Кастанас Костас
|1
|0.04
|Христодулу Георгиос
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.04
|Marijan Suto
|1
|0.04
|Lukas Brambilla
|1
|0.04
|Перес Хосе
|1
|0.04
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлогар Мартин
|6
|1
|Делмиро
|5
|1
|Andreas Christou
|5
|1
|Evagoras Antoniou
|5
|1
|Alex Opoku Sarfo
|4
|1
|Рейнолдс Аластер
|5
|0
|Yigal Becker
|4
|0
|Дигин Николя
|3
|0
|Mark Sifneos
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|John Ruiz
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Ismael Yandal
|2
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Bojan Milosavljevic
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|7
|0
|Habib Oueslati
|5
|1
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Христодулу Георгиос
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кастанас Костас
|2
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Отеллос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
13
Закакиу
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Отеллос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
8
4
Закакиу
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Отеллос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
7%
4
15%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
7
24%
4
15%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
8
28%
9
35%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Пропущено
26
17
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
5
19%
5
29%
29%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
23%
3
18%
76-90
Забито
25
22
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
4
18%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
7
28%
5
23%
76-90
Пропущено
55
43
22 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
3
5%
6
14%
1-15
7
13%
7
16%
16-30
12
22%
9
21%
31-45
11
20%
6
14%
46-60
8
15%
3
7%
61-75
14
25%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2
Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2
Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0
Результаты матчей
Закакиу
Отеллос
Точный счет
0:5
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
3
5 раз 22%
2
1 раз 4%
0
11 раз 48%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
38
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
48
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
1211
617
716
518
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8