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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
Закакиу
3:3
Конец матча
Отеллос
0'
0:1
21' Гол
Дюриш Михал
1:1
35' Гол
Evagoras Antoniou
2:1
39' Гол в свои ворота
Янсен Квинт
45' Желтая карточка
Христодулу Георгиос
2:2
60' Пенальти
Дюриш Михал
61' Желтая карточка
Yigal Becker
61' Желтая карточка
Дюриш Михал
2:3
71' Гол
Ibrahim Sangare II
81' Желтая карточка
Шлогар Мартин
3:3
84' Гол
Дигин Николя
90' Желтая карточка
Сабо Эрик
90' Желтая карточка
Ismael Yandal
90'+11
Закакиу
Отеллос

История личных встреч

Закакиу
Отеллос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

ПД
2:1
ВД
3:1
ВД
2:0
ВД
3:1
ВД
5:0
ВД
3:2
ВД
4:1
ВД
0:1
ВД
5:1
ВД
2:1
ВД
2:0
ВД
1:0
ВД
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.71

Среднее время на гол

49
126

Всего голов

23
5

Голов в среднем за матч

3.29
0.83

Среднее время на гол

27
108

Всего голов

34
10

Голов в среднем за матч

2.62
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

34
117

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 6 (1) 0.26
Дигин Николя 4 (1) 0.17
Хадьивасилис Иоаннис 3 0.13
Mark Sifneos 3 (1) 0.13
Шлогар Мартин 2 0.09
John Ruiz 1 0.04
Рейнолдс Аластер 1 0.04
Делмиро 1 0.04
Роша Кенни 1 0.04
Kyriakos Antoniou 1 0.04
Evagoras Antoniou 1 0.04
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.17
Дюриш Михал 3 (1) 0.13
Ibrahim Sangare II 2 0.09
Habib Oueslati 2 0.09
Eduardo Nardini 2 0.09
Кастанас Костас 1 0.04
Христодулу Георгиос 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Н'Диайе Мамаду 1 0.04
Marijan Suto 1 0.04
Lukas Brambilla 1 0.04
Перес Хосе 1 0.04

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлогар Мартин 6 1
Делмиро 5 1
Andreas Christou 5 1
Evagoras Antoniou 5 1
Alex Opoku Sarfo 4 1
Рейнолдс Аластер 5 0
Yigal Becker 4 0
Дигин Николя 3 0
Mark Sifneos 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Yair Castro 2 0
Ismael Yandal 2 0
Сабо Эрик 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Bojan Milosavljevic 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Христодулу Георгиос 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Отеллос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
13
Закакиу
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Отеллос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

8
4
Закакиу
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Отеллос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
7%
4
15%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
7
24%
4
15%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
8
28%
9
35%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
5
19%
5
29%
29%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
23%
3
18%
76-90

Забито

25
22
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
4
18%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
7
28%
5
23%
76-90

Пропущено

55
43
22 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
3
5%
6
14%
1-15
7
13%
7
16%
16-30
12
22%
9
21%
31-45
11
20%
6
14%
46-60
8
15%
3
7%
61-75
14
25%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2
Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2
Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0

Результаты матчей

Закакиу
Отеллос

Точный счет

0:5
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
3
5 раз 22%
2
1 раз 4%
0
11 раз 48%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
12
11
6
17
1.5
7
16
5
18
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 23 16 2 5 46 - 20 50
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
5.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 23 9 4 10 30 - 38 31
9.
АЕЛ Лимасол
 22 8 2 12 28 - 37 26
10.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
11.
Отеллос
 23 3 6 14 20 - 45 15
12.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
13.
Кармиотисса
 23 3 5 15 26 - 48 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
3.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
4.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
12.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
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    • 61'
      Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
    • 61'
      Yigal Becker получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Г О О О О Л - Дюриш Михал из команды Отеллос забивает с точки!
    • 57'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 51'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Рамос Лукас уходит с поля. Ibrahim Sangare выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Христодулу Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Г О О О О Л - Янсен Квинт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    Где смотреть матч Закакиу 3:3 Отеллос онлайн

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