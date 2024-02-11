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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
Докса Катокопия
0:3
Конец матча
Неа Саламина
0'
0:1
28' Гол
Бехарано Данни
0:2
39' Гол
Нарсинг Лусиано
0:3
43' Гол
Мигелито
76' Желтая карточка
Янга Рангело
77' Желтая карточка
Andreas Fragkou
90' Желтая карточка
Мигелито
90' Желтая карточка
Меска
90'+6
Докса Катокопия
Неа Саламина

История личных встреч

Докса Катокопия
Неа Саламина

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

42 матча

35.7%
23.8%
40.5%
15 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
54.8%
28.5%
7 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

31%
45.2%
23.8%
13 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:6
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
Р
2:0
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
К
1:1
К
1:3
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Среднее время на гол

70
82

Всего голов

53
47

Голов в среднем за матч

1.26
1.12

Тотал матчей

2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

71
80

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 4 0.17
Труич Никола 2 0.08
Велковски Димитар 2 0.08
Садик Берат 1 (1) 0.04
Наби Адил 1 (1) 0.04
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.29
Дурмишай Фиорин 6 0.25
Мигелито 4 0.17
Abdelaye Diakite 4 0.17
Нарсинг Лусиано 2 0.08
Бехарано Данни 2 0.08
Andreas Fragkou 2 0.08
Antonis Katsiaris 2 0.08
Даткович Нико 1 0.04
Фернандеш Виктор 1 0.04
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.04
Kialy Abdoul Kone 1 0.04

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Труич Никола 4 1
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Велковски Димитар 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Провидакис Константинос 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Меска 1 0
Танди Симранджит 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 9 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Abdelaye Diakite 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Янга Рангело 2 0
Мигелито 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
10
Докса Катокопия
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

30
15

Упущенные победы

3
14
Докса Катокопия
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Неа Саламина
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

31
19

Упущенные победы

8
24

Голы по времени матча

Забито

7
22
5 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
3
43%
6
27%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Пропущено

23
16
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
4
25%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
1
25%
6
43%
76-90

Пропущено

31
19
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
13%
1
5%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
4
13%
7
37%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
8
26%
5
26%
76-90

Забито

11
36
7 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
16 Не забивали 7
1
9%
4
11%
1-15
4
36%
8
22%
16-30
2
18%
5
14%
31-45
1
9%
5
14%
46-60
2
18%
4
11%
61-75
1
9%
10
28%
76-90

Пропущено

54
35
28 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
8
15%
5
14%
1-15
11
20%
2
6%
16-30
9
17%
6
17%
31-45
5
9%
8
23%
46-60
8
15%
6
17%
61-75
13
24%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Неа Саламина

Точный счет

0:2
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:2
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 58%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
14
0.5
Больше Меньше
16
8
3
21
1.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 24 17 4 3 52 - 15 55
2.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
3.
Пафос
 24 14 4 6 45 - 20 46
4.
АЕК Ларнака
 24 13 7 4 40 - 24 46
5.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 24 10 7 7 37 - 25 37
8.
Неа Саламина
 24 10 4 10 33 - 38 34
9.
АЕЛ Лимасол
 0:1 23 8 2 13 28 - 38 26
10.
Этникос Ахна
 24 6 6 12 37 - 54 24
11.
Отеллос
 23 3 6 14 20 - 45 15
12.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 24 3 3 18 13 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
8.
АЕЛ Лимасол
 0:1 12 5 2 5 17 - 20 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 12 7 4 1 26 - 12 25
2.
АПОЭЛ
 1:0 12 7 2 3 19 - 9 23
3.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
4.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
8.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
9.
АЕЛ Лимасол
 0:1 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
12.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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