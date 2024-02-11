Тур: 24.
0:3
Конец матча
0'
0:1
28' ГолБехарано Данни
0:2
39' ГолНарсинг Лусиано
0:3
43' ГолМигелито
76' Желтая карточкаЯнга Рангело
77' Желтая карточкаAndreas Fragkou
90' Желтая карточкаМигелито
90' Желтая карточкаМеска
90'+6
Ход матча
28'
0:1
39'
0:2
43'
0:3
70'
76'
77'
90'
90'
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хани ОмарНападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Докса Катокопия
Неа Саламина
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
42 матча
35.7%
23.8%
40.5%
15 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.7%
54.8%
28.5%
7 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
31%
45.2%
23.8%
13 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.1
Среднее время на гол
70
82
Всего голов
53
47
Голов в среднем за матч
1.26
1.12
Тотал матчей
2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
71
80
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|4
|0.17
|Труич Никола
|2
|0.08
|Велковски Димитар
|2
|0.08
|Садик Берат
|1 (1)
|0.04
|Наби Адил
|1 (1)
|0.04
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.29
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.25
|Мигелито
|4
|0.17
|Abdelaye Diakite
|4
|0.17
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.08
|Бехарано Данни
|2
|0.08
|Andreas Fragkou
|2
|0.08
|Antonis Katsiaris
|2
|0.08
|Даткович Нико
|1
|0.04
|Фернандеш Виктор
|1
|0.04
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.04
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.04
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Труич Никола
|4
|1
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Aleksa Puric
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Провидакис Константинос
|2
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|9
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Янга Рангело
|2
|0
|Мигелито
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
10
Докса Катокопия
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
30
15
Упущенные победы
3
14
Докса Катокопия
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Неа Саламина
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
31
19
Упущенные победы
8
24
Голы по времени матча
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 13
0
0%
3
14%
1-15
3
43%
6
27%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Пропущено
23
16
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
4
25%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
1
25%
6
43%
76-90
Пропущено
31
19
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
13%
1
5%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
4
13%
7
37%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
8
26%
5
26%
76-90
Забито
11
36
7 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
16 Не забивали 7
1
9%
4
11%
1-15
4
36%
8
22%
16-30
2
18%
5
14%
31-45
1
9%
5
14%
46-60
2
18%
4
11%
61-75
1
9%
10
28%
76-90
Пропущено
54
35
28 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
8
15%
5
14%
1-15
11
20%
2
6%
16-30
9
17%
6
17%
31-45
5
9%
8
23%
46-60
8
15%
6
17%
61-75
13
24%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Неа Саламина
Точный счет
0:2
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:2
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 58%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
66
210
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
111
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1014
Больше Меньше
168
321
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|17
|4
|3
|52 - 15
|55
|2.
|24
|17
|2
|5
|49 - 20
|53
|3.
|24
|14
|4
|6
|45 - 20
|46
|4.
|24
|13
|7
|4
|40 - 24
|46
|5.
|24
|13
|6
|5
|46 - 28
|45
|6.
|23
|12
|5
|6
|34 - 22
|41
|7.
|24
|10
|7
|7
|37 - 25
|37
|8.
|24
|10
|4
|10
|33 - 38
|34
|9.
|0:1
|23
|8
|2
|13
|28 - 38
|26
|10.
|24
|6
|6
|12
|37 - 54
|24
|11.
|23
|3
|6
|14
|20 - 45
|15
|12.
|23
|2
|9
|12
|26 - 54
|15
|13.
|24
|3
|5
|16
|26 - 51
|14
|14.
|24
|3
|3
|18
|13 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 13
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|27 - 16
|26
|6.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|8.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|9.
|12
|5
|1
|6
|14 - 19
|16
|10.
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|18 - 23
|10
|12.
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|14.
|12
|2
|1
|9
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|26 - 12
|25
|2.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|19 - 9
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|27 - 15
|22
|4.
|11
|7
|0
|4
|17 - 9
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|6.
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|9.
|0:1
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|17 - 32
|7
|12.
|12
|1
|4
|7
|13 - 28
|7
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|9