Тур: 24.
0:1
Перерыв
Ход матча
27'
0:1
31'
31'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
88 Saeid Mehri
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
АПОЭЛ
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 22 победы
43 матча
20.9%
18.6%
60.5%
9 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
11.6%
48.8%
39.6%
5 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
16.3%
32.6%
51.1%
7 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
0.84
0.46
Среднее время на гол
106
196
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.79
1.32
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
59
36
Голов в среднем за матч
1.37
0.84
Тотал матчей
2.5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
65
107
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.17
|Медоевич Слободан
|3
|0.13
|Минчев Георги
|2
|0.09
|Папафотис Вассилис
|2
|0.09
|Морсай Йонатан
|2
|0.09
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.09
|Silva
|2
|0.09
|Андреу Эвангелос
|2
|0.09
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.09
|Филипович Петар
|1
|0.04
|Срнич Драголюб
|1
|0.04
|Мендоса Хавьер
|1
|0.04
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.04
|Франдзис Христофорос
|1
|0.04
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.33
|Шебаке Иссам
|5
|0.21
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.21
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.17
|Ндонгаля Дьемерси
|4
|0.17
|Джевфе
|3
|0.13
|Двали Лаша
|3
|0.13
|Далсью
|3
|0.13
|Петрович Радосав
|2
|0.08
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.08
|Томане Антониу
|2
|0.08
|Донис Анастасиос
|2
|0.08
|Сациас Яннис
|2
|0.08
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.08
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Эфрем Георгиос
|1
|0.04
|Костадинов Георги
|1
|0.04
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Цука Рави
|5
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Silva
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|9
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Шебаке Иссам
|3
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
АПОЭЛ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
5
АЕЛ Лимасол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
7
32
АЕЛ Лимасол
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
АПОЭЛ
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
11
37
Голы по времени матча
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
7
41%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
25%
1
10%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Забито
10
32
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 12
16 Не забивали 11
1
10%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
40%
7
22%
31-45
1
10%
5
16%
46-60
1
10%
4
13%
61-75
3
30%
10
31%
76-90
Пропущено
19
7
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
5
26%
3
43%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
29%
76-90
Забито
26
49
14 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 19
7 Не забивали 1
4
15%
2
4%
1-15
2
8%
7
14%
16-30
8
31%
10
20%
31-45
4
15%
12
24%
46-60
3
12%
6
12%
61-75
5
19%
12
24%
76-90
Пропущено
39
17
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 13
8
21%
1
6%
1-15
4
10%
2
12%
16-30
9
23%
7
41%
31-45
5
13%
2
12%
46-60
5
13%
2
12%
61-75
8
21%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0
Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
АПОЭЛ
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
10 раз 43%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
75
29
66
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
29
56
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
221
715
1211
418
815
220
518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|17
|4
|3
|52 - 15
|55
|2.
|24
|17
|2
|5
|49 - 20
|53
|3.
|24
|14
|4
|6
|45 - 20
|46
|4.
|24
|13
|7
|4
|40 - 24
|46
|5.
|24
|13
|6
|5
|46 - 28
|45
|6.
|23
|12
|5
|6
|34 - 22
|41
|7.
|24
|10
|7
|7
|37 - 25
|37
|8.
|24
|10
|4
|10
|33 - 38
|34
|9.
|0:1
|23
|8
|2
|13
|28 - 38
|26
|10.
|24
|6
|6
|12
|37 - 54
|24
|11.
|23
|3
|6
|14
|20 - 45
|15
|12.
|23
|2
|9
|12
|26 - 54
|15
|13.
|24
|3
|5
|16
|26 - 51
|14
|14.
|24
|3
|3
|18
|13 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 13
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|27 - 16
|26
|6.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|8.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|9.
|12
|5
|1
|6
|14 - 19
|16
|10.
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|18 - 23
|10
|12.
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|14.
|12
|2
|1
|9
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|26 - 12
|25
|2.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|19 - 9
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|27 - 15
|22
|4.
|11
|7
|0
|4
|17 - 9
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|6.
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|9.
|0:1
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|17 - 32
|7
|12.
|12
|1
|4
|7
|13 - 28
|7
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|9