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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
АЕЛ Лимасол
1:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
27' Гол
Шебаке Иссам
31' Желтая карточка
Петрович Радосав
31' Желтая карточка
Де Лукас Луии
1:1
54' Гол
Филипович Петар
60' Желтая карточка
Цука Рави
90'+8
АЕЛ Лимасол
АПОЭЛ

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
АПОЭЛ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 22 победы

43 матча

20.9%
18.6%
60.5%
9 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

11.6%
48.8%
39.6%
5 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

16.3%
32.6%
51.1%
7 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
С
1:0
ПД
3:0
К
0:2
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:4
К
1:1
К
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
6:0
С
0:0
К
4:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
КК
0:1
КК
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:0
КК
1:3
КК
0:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

0.84
0.46

Среднее время на гол

106
196

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.79
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

59
36

Голов в среднем за матч

1.37
0.84

Тотал матчей

2.5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

65
107

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 (1) 0.17
Медоевич Слободан 3 0.13
Филипович Петар 2 0.09
Минчев Георги 2 0.09
Папафотис Вассилис 2 0.09
Морсай Йонатан 2 0.09
Fabrice Nkwoh 2 0.09
Silva 2 0.09
Андреу Эвангелос 2 0.09
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.09
Срнич Драголюб 1 0.04
Мендоса Хавьер 1 0.04
Yiannis Gerolemou 1 0.04
Франдзис Христофорос 1 0.04
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.33
Шебаке Иссам 5 0.21
Квилитая Георгий 5 (1) 0.21
Вильяфаньес Лукас 4 0.17
Ндонгаля Дьемерси 4 0.17
Джевфе 3 0.13
Двали Лаша 3 0.13
Далсью 3 0.13
Петрович Радосав 2 0.08
Эдуарду Уилсон 2 0.08
Томане Антониу 2 0.08
Донис Анастасиос 2 0.08
Сациас Яннис 2 0.08
Гавриэл Ставрос 2 0.08
Креспо Хосе 1 0.04
Эфрем Георгиос 1 0.04
Костадинов Георги 1 0.04

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 0
Мендоса Хавьер 6 0
Цука Рави 6 0
Филипович Петар 4 1
Папафотис Вассилис 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Silva 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 9 0
Костадинов Георги 6 0
Маркиньос XXIII 6 0
Шебаке Иссам 3 1
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
АПОЭЛ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
6
АЕЛ Лимасол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

7
32
АЕЛ Лимасол
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
АПОЭЛ
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

12
38

Голы по времени матча

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
4
24%
7
39%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
2
11%
76-90

Пропущено

21
11
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
1
9%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
4
36%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Забито

10
32
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 12
17 Не забивали 12
1
10%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
40%
7
22%
31-45
1
10%
5
16%
46-60
1
10%
4
13%
61-75
3
30%
10
31%
76-90

Пропущено

19
7
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
5
26%
3
43%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
29%
76-90

Забито

27
50
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 20
7 Не забивали 1
4
15%
2
4%
1-15
2
7%
8
16%
16-30
8
30%
30%
10
20%
31-45
5
19%
12
24%
46-60
3
11%
6
12%
61-75
5
19%
12
24%
76-90

Пропущено

40
18
22 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 14
8
20%
1
6%
1-15
5
13%
2
11%
16-30
9
23%
7
39%
31-45
5
13%
3
17%
46-60
5
13%
2
11%
61-75
8
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0
Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
АПОЭЛ

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 46%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
7
5
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
9
1.5
5
7
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
23
1
7
16
1.5
12
12
4
19
2.5
8
16
2
21
3.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 24 16 5 3 52 - 16 53
3.
Пафос
 24 14 4 6 45 - 20 46
4.
АЕК Ларнака
 24 13 7 4 40 - 24 46
5.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 24 10 7 7 37 - 25 37
8.
Неа Саламина
 24 10 4 10 33 - 38 34
9.
АЕЛ Лимасол
 23 8 3 12 29 - 38 27
10.
Этникос Ахна
 24 6 6 12 37 - 54 24
11.
Отеллос
 23 3 6 14 20 - 45 15
12.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 24 3 3 18 13 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 12 5 3 4 18 - 20 18
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 12 7 4 1 26 - 12 25
2.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
3.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
4.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
8.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
12.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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