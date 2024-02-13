  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 25.
Отеллос
0:1
Перерыв
Пафос
0'
0:1
19' Гол
Гольдар Давид
24' Желтая карточка
Marijan Suto
30' Желтая карточка
Твумаси Патрик

Ход матча

19'
0:1
Гольдар Давид
24'
Marijan Suto
 
30'
 
Твумаси Патрик
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Отеллос
Пафос

История личных встреч

Отеллос
Пафос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1
КК
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.17
Дюриш Михал 3 (1) 0.13
Ibrahim Sangare II 2 0.08
Habib Oueslati 2 0.08
Eduardo Nardini 2 0.08
Кастанас Костас 1 0.04
Христодулу Георгиос 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Н'Диайе Мамаду 1 0.04
Marijan Suto 1 0.04
Lukas Brambilla 1 0.04
Перес Хосе 1 0.04
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.52
Танкович Муамер 9 (2) 0.36
Валакари Онни 5 (1) 0.2
Драгомир Влад 4 0.16
Твумаси Патрик 3 0.12
Бруно V 3 0.12
Бочкай Петар 2 0.08
Наме Мустафа 2 0.08
Matheus Davo 2 0.08
Гольдар Давид 1 0.04
Рус Адриан 1 0.04
Diogo Dall'Igna 1 0.04

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Христодулу Георгиос 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Жайро 5 0
Икоко Джордан 4 0
Гольдар Давид 4 0
Квида Джозев 4 0
Драгомир Влад 4 0
Matias Melluso 4 0
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Родригеш Педру 3 0
Рус Адриан 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

Отеллос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Пафос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4
Отеллос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

8
24
Отеллос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Пафос
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
3
43%
7
33%
76-90

Пропущено

17
12
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
2
8%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
5
33%
3
13%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
8
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
4
15%
1
13%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
4
15%
2
25%
31-45
3
12%
1
13%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
9
35%
1
13%
76-90

Забито

22
45
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 27
4 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
0
0%
5
11%
1-15
4
18%
5
11%
16-30
5
23%
8
18%
31-45
2
9%
8
18%
46-60
6
27%
5
11%
61-75
5
23%
14
31%
76-90

Пропущено

43
20
22 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
6
14%
3
15%
1-15
7
16%
5
25%
16-30
9
21%
4
20%
31-45
6
14%
3
15%
46-60
3
7%
1
5%
61-75
12
28%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0

Результаты матчей

Отеллос
Пафос

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
18
6
7
16
1.5
13
11
1
22
2.5
9
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 24 16 5 3 52 - 16 53
3.
Пафос
 1:0 25 15 4 6 46 - 20 49
4.
АЕК Ларнака
 24 13 7 4 40 - 24 46
5.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 24 10 7 7 37 - 25 37
8.
Неа Саламина
 24 10 4 10 33 - 38 34
9.
АЕЛ Лимасол
 23 8 3 12 29 - 38 27
10.
Этникос Ахна
 24 6 6 12 37 - 54 24
11.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
12.
Отеллос
 0:1 24 3 6 15 20 - 46 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 24 3 3 18 13 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 1:0 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 12 5 3 4 18 - 20 18
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
13.
Отеллос
 0:1 12 2 2 8 7 - 18 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 12 7 4 1 26 - 12 25
2.
Пафос
 1:0 13 7 2 4 22 - 12 23
3.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
4.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
5.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
8.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Отеллос
 0:1 12 1 4 7 13 - 28 7
12.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Твумаси Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Marijan Suto получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Гольдар Давид бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ничья
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Где смотреть матч Отеллос 0:1 Пафос онлайн

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Отеллос
Пафос
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