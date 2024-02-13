Тур: 25.
0'
0:1
17' ГолГольдар Давид
24' Желтая карточкаMarijan Suto
30' Желтая карточкаТвумаси Патрик
0:2
54' ГолРус Адриан
57' Желтая карточкаДрагомир Влад
0:3
62' ГолТанкович Муамер
78' Желтая карточкаВалакари Онни
90'+4
Ход матча
17'
0:1
24'
30'
54'
0:2
57'
62'
0:3
78'
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Отеллос
Пафос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.17
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.13
|Ibrahim Sangare II
|2
|0.08
|Habib Oueslati
|2
|0.08
|Eduardo Nardini
|2
|0.08
|Кастанас Костас
|1
|0.04
|Христодулу Георгиос
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.04
|Marijan Suto
|1
|0.04
|Lukas Brambilla
|1
|0.04
|Перес Хосе
|1
|0.04
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.52
|Танкович Муамер
|10 (2)
|0.4
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.2
|Драгомир Влад
|4
|0.16
|Твумаси Патрик
|3
|0.12
|Бруно V
|3
|0.12
|Бочкай Петар
|2
|0.08
|Рус Адриан
|2
|0.08
|Наме Мустафа
|2
|0.08
|Matheus Davo
|2
|0.08
|Гольдар Давид
|1
|0.04
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.04
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|7
|0
|Habib Oueslati
|5
|1
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Христодулу Георгиос
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кастанас Костас
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Жайро
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Matias Melluso
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Рус Адриан
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пафос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Отеллос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Пафос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
8
24
Отеллос
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Пафос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
7
24
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
0
0%
3
13%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
2
29%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
3
43%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
2
17%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
15%
3
25%
76-90
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
0
0%
2
8%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
5
33%
3
13%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
8
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
4
15%
1
13%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
4
15%
2
25%
31-45
3
12%
1
13%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
9
35%
1
13%
76-90
Забито
22
48
9 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
0
0%
5
10%
1-15
4
18%
6
13%
16-30
5
23%
8
17%
31-45
2
9%
9
19%
46-60
6
27%
6
13%
61-75
5
23%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
46
20
23 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 8
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
6
13%
3
15%
1-15
8
17%
5
25%
16-30
9
20%
4
20%
31-45
7
15%
3
15%
46-60
4
9%
1
5%
61-75
12
26%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0
Результаты матчей
Отеллос
Пафос
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
5 раз 20%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
93
39
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
48
85
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
196
717
1411
123
1015
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|9