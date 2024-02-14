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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 25.
Этникос Ахна
2:2
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
11' Гол
Стемпиньски Мариуш
0:2
13' Гол
Семедо Вилли
43' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
1:2
50' Гол
Элиа Мариос
56' Желтая карточка
Стилиану Мариос
65' Вторая желтая карточка
Стилиану Мариос
2:2
85' Гол
Enzo Cabrera2
90' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
90' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
90'+7
Этникос Ахна
Омония Никосия

История личных встреч

Этникос Ахна
Омония Никосия

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
107.7%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 19 побед

45 матчей

17.8%
17.8%
64.4%
8 побед 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.3%
51.1%
35.6%
6 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

17.8%
40%
42.2%
8 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

ПД
4:1
К
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
0:2
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
2:1
К
1:1
К
0:0
ПД
3:2
ПД
1:2
К
1:3
К
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
КК
2:0
КК
0:2
ПД
2:1
ПД
1:1
CC
1:0
КК
3:0
ПД
1:1
ПД
0:1
К
1:0
К
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ТМС
1:3
К
1:1
ПД
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

0.83
0.55

Среднее время на гол

108
165

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.55
1.35

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.18
0.96

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

76
94

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 10 (3) 0.4
Enzo Cabrera2 9 (1) 0.36
Де Ириондо Мануэль 4 0.16
Пехливанис Мариос 3 0.12
Бейкер Лукас 2 0.08
Ристевски Кирче 2 0.08
Дражич Деян 2 0.08
Липски Патрик 2 0.08
Эммануэль Ломотей 2 0.08
Спировски Стефан 1 0.04
Мескида Николас 1 0.04
Гомеш Жозе 1 0.04
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 9 0.36
Какулис Андроникос 8 (2) 0.32
Лойзу Лойзос 5 0.2
Безус Роман 5 (1) 0.2
Кусулос Янис 4 0.16
Сиприано Маркос Робсон 3 0.12
Симич Велько 2 0.08
Saidou Alioum 2 0.08
Ансарифард Карим 2 (1) 0.08
Лекьякс Ян 1 0.04
Франссон Александер 1 0.04
Панайоту Николас 1 0.04

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marios Peratikos 9 1
Де Ириондо Мануэль 10 0
Enzo Cabrera2 7 0
Спировски Стефан 6 0
Petros Ioannou 6 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Элиа Мариос 4 0
Липски Патрик 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Ристевски Кирче 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Артиматас Панайотис 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кусулос Янис 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Кулибали Сену 3 1
Ансарифард Карим 3 0
Мэтьюз Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Ланг Адам 2 0
Милетич Неманья 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Омония Никосия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
6
Этникос Ахна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

10
29
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

20
35

Голы по времени матча

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
4
18%
6
35%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
6
25%
0
0%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90

Забито

17
30
12 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
24%
4
13%
1-15
5
29%
29%
6
20%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
3
18%
3
10%
76-90

Пропущено

32
14
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
6%
3
21%
1-15
9
28%
1
7%
16-30
5
16%
4
29%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
19%
2
14%
61-75
7
22%
4
29%
76-90

Забито

39
47
21 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
8
21%
10
21%
1-15
7
18%
7
15%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
3
8%
9
19%
61-75
8
21%
7
15%
76-90

Пропущено

56
31
27 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
8
14%
3
10%
1-15
12
21%
3
10%
16-30
7
13%
9
29%
29%
31-45
6
11%
1
3%
46-60
9
16%
5
16%
61-75
14
25%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2
Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3

Результаты матчей

Этникос Ахна
Омония Никосия

Точный счет

2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
4:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
1
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
5
1.5
10
2
2
11
2.5
6
6
1
12
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
7
6
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
19
6
11
14
1.5
17
8
4
21
2.5
8
17
2
23
3.5
3
22
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 24 16 5 3 52 - 16 53
3.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
4.
АЕК Ларнака
 25 14 7 4 43 - 26 49
5.
Омония Никосия
 25 13 7 5 48 - 30 46
6.
Анортосис
 24 13 5 6 36 - 22 44
7.
Аполлон
 25 10 7 8 37 - 27 37
8.
Неа Саламина
 24 10 4 10 33 - 38 34
9.
АЕЛ Лимасол
 24 8 3 13 31 - 41 27
10.
Этникос Ахна
 25 6 7 12 39 - 56 25
11.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
12.
Отеллос
 24 3 6 15 20 - 48 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 24 3 3 18 13 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
13.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
3.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
4.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
5.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
6.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
7.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
12.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Мэтьюз Адам получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Семедо Вилли бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Стемпиньски Мариуш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия онлайн

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