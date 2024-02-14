Тур: 25.
2:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолСтемпиньски Мариуш
0:2
13' ГолСемедо Вилли
43' Желтая карточкаМэтьюз Адам
1:2
50' ГолЭлиа Мариос
56' Желтая карточкаСтилиану Мариос
65' Вторая желтая карточкаСтилиану Мариос
2:2
85' ГолEnzo Cabrera2
90' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
90' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
90'+7
Ход матча
11'
13'
0:2
43'
50'
1:2
56'
65'
85'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Diego Becker
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
48 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Этникос Ахна
Омония Никосия
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
107.7%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
32 матча
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед
Первый тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 19 побед
45 матчей
17.8%
17.8%
64.4%
8 побед 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
13.3%
51.1%
35.6%
6 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
17.8%
40%
42.2%
8 побед 18 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
0.83
0.55
Среднее время на гол
108
165
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.55
1.35
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.18
0.96
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
76
94
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|10 (3)
|0.4
|Enzo Cabrera2
|9 (1)
|0.36
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.16
|Пехливанис Мариос
|3
|0.12
|Бейкер Лукас
|2
|0.08
|Ристевски Кирче
|2
|0.08
|Дражич Деян
|2
|0.08
|Липски Патрик
|2
|0.08
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.08
|Спировски Стефан
|1
|0.04
|Мескида Николас
|1
|0.04
|Гомеш Жозе
|1
|0.04
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|9
|0.36
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.32
|Лойзу Лойзос
|5
|0.2
|Безус Роман
|5 (1)
|0.2
|Кусулос Янис
|4
|0.16
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.12
|Симич Велько
|2
|0.08
|Saidou Alioum
|2
|0.08
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.08
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marios Peratikos
|9
|1
|Де Ириондо Мануэль
|10
|0
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Спировски Стефан
|6
|0
|Petros Ioannou
|6
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Ристевски Кирче
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Артиматас Панайотис
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Мэтьюз Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Ланг Адам
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Омония Никосия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
6
Этникос Ахна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
10
29
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
20
35
Голы по времени матча
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
4
18%
6
35%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
6
25%
0
0%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90
Забито
17
30
12 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
24%
4
13%
1-15
5
29%
29%
6
20%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
3
18%
3
10%
76-90
Пропущено
32
14
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
6%
3
21%
1-15
9
28%
1
7%
16-30
5
16%
4
29%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
19%
2
14%
61-75
7
22%
4
29%
76-90
Забито
39
47
21 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
8
21%
10
21%
1-15
7
18%
7
15%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
3
8%
9
19%
61-75
8
21%
7
15%
76-90
Пропущено
56
31
27 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
8
14%
3
10%
1-15
12
21%
3
10%
16-30
7
13%
9
29%
29%
31-45
6
11%
1
3%
46-60
9
16%
5
16%
61-75
14
25%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2
Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3
Результаты матчей
Этникос Ахна
Омония Никосия
Точный счет
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
4:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
1
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
85
102
211
66
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
39
76
210
211
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
196
1114
178
421
817
223
322
124
124
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|9