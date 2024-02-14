Тур: 25.
0:1
Перерыв
Ход матча
8'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
39 матчей
35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.5%
61.5%
18%
8 побед 24 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
41%
25.7%
13 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.22
1.14
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
70
95
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
71
85
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.17
|Медоевич Слободан
|3
|0.13
|Филипович Петар
|2
|0.08
|Минчев Георги
|2
|0.08
|Папафотис Вассилис
|2
|0.08
|Морсай Йонатан
|2
|0.08
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.08
|Silva
|2
|0.08
|Андреу Эвангелос
|2
|0.08
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.08
|Срнич Драголюб
|1
|0.04
|Мендоса Хавьер
|1
|0.04
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.04
|Франдзис Христофорос
|1
|0.04
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.56
|Тричковски Иван
|6
|0.24
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.16
|Димерс Марк
|3
|0.12
|Фараж Имад
|3
|0.12
|Понс Пере
|2
|0.08
|Густаву Луиш
|2
|0.08
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Гарсия Анхель
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Silva
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Тонгья Франко
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Густаву Луиш
|4
|0
|Гарсия Анхель
|4
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
АЕК Ларнака
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
3
АЕЛ Лимасол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
АЕК Ларнака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
25
АЕЛ Лимасол
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
17% (4)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
АЕК Ларнака
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
6
46%
76-90
Пропущено
21
8
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
5
24%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
3
38%
76-90
Забито
10
27
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
10%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
4
40%
5
19%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
3
30%
4
15%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
16%
6
38%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
1
6%
76-90
Забито
27
40
14 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
4
15%
4
10%
1-15
2
7%
8
20%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
5
19%
5
13%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
5
19%
10
25%
76-90
Пропущено
40
24
22 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 12
8
20%
7
29%
29%
1-15
5
13%
6
25%
16-30
9
23%
3
13%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
8
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
84
210
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
29
48
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
186
716
1212
419
618
221
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|2
|5
|49 - 20
|53
|2.
|24
|16
|5
|3
|52 - 16
|53
|3.
|25
|15
|4
|6
|48 - 20
|49
|4.
|1:0
|25
|14
|7
|4
|41 - 24
|49
|5.
|2:0
|25
|14
|6
|5
|48 - 28
|48
|6.
|1:0
|24
|13
|5
|6
|35 - 22
|44
|7.
|0:1
|25
|10
|7
|8
|37 - 26
|37
|8.
|24
|10
|4
|10
|33 - 38
|34
|9.
|0:1
|24
|8
|3
|13
|29 - 39
|27
|10.
|0:2
|25
|6
|6
|13
|37 - 56
|24
|11.
|23
|2
|9
|12
|26 - 54
|15
|12.
|24
|3
|6
|15
|20 - 48
|15
|13.
|24
|3
|5
|16
|26 - 51
|14
|14.
|24
|3
|3
|18
|13 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|2:0
|12
|8
|3
|1
|31 - 13
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|5.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|27 - 16
|26
|6.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|7.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|8.
|0:2
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|9.
|12
|5
|1
|6
|14 - 19
|16
|10.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|18 - 23
|10
|12.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|13.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|14.
|12
|2
|1
|9
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|26 - 13
|25
|2.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|3.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|27 - 15
|22
|5.
|1:0
|11
|7
|0
|4
|17 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|7.
|2:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|9.
|0:1
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|13 - 28
|7
|12.
|0:2
|12
|1
|4
|7
|17 - 32
|7
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|9