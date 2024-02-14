Тур: 25.
2:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолГуставу Луиш
1:1
55' ГолМорейра Ахмад Мендес
1:2
66' ГолТонгья Франко
67' Желтая карточкаТонгья Франко
73' Желтая карточкаГарсия Анхель
1:3
74' ГолГарсия Анхель
2:3
90' ГолSilva
90'+12
Ход матча
8'
0:1
55'
66'
1:2
67'
73'
74'
1:3
90'
2:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
39 матчей
35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.5%
61.5%
18%
8 побед 24 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
41%
25.7%
13 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.22
1.14
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
70
95
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
71
85
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.17
|Медоевич Слободан
|3
|0.13
|Silva
|3
|0.13
|Филипович Петар
|2
|0.08
|Минчев Георги
|2
|0.08
|Папафотис Вассилис
|2
|0.08
|Морсай Йонатан
|2
|0.08
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.08
|Андреу Эвангелос
|2
|0.08
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.08
|Срнич Драголюб
|1
|0.04
|Мендоса Хавьер
|1
|0.04
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.04
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.04
|Франдзис Христофорос
|1
|0.04
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.56
|Тричковски Иван
|6
|0.24
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.16
|Димерс Марк
|3
|0.12
|Фараж Имад
|3
|0.12
|Понс Пере
|2
|0.08
|Густаву Луиш
|2
|0.08
|Гарсия Анхель
|2
|0.08
|Тонгья Франко
|2
|0.08
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Silva
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Тонгья Франко
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Густаву Луиш
|4
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
АЕК Ларнака
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
3
АЕЛ Лимасол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
АЕК Ларнака
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
25
АЕЛ Лимасол
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
АЕК Ларнака
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
16%
6
38%
76-90
Пропущено
24
10
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
6
25%
1
10%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
4
40%
76-90
Забито
10
27
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
10%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
4
40%
5
19%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
3
30%
4
15%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
16%
6
38%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
1
6%
76-90
Забито
29
43
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
14%
5
12%
1-15
2
7%
8
19%
16-30
8
28%
7
16%
31-45
6
21%
5
12%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
6
21%
10
23%
76-90
Пропущено
43
26
23 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 13
9
21%
7
27%
1-15
5
12%
6
23%
16-30
9
21%
3
12%
31-45
5
12%
4
15%
46-60
7
16%
1
4%
61-75
8
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
67
84
211
48
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
85
29
58
29
310
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
196
816
1312
420
718
222
223
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|9