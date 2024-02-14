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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 25.
АЕЛ Лимасол
2:3
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
0:1
8' Гол
Густаву Луиш
1:1
55' Гол
Морейра Ахмад Мендес
1:2
66' Гол
Тонгья Франко
67' Желтая карточка
Тонгья Франко
73' Желтая карточка
Гарсия Анхель
1:3
74' Гол
Гарсия Анхель
2:3
90' Гол
Silva
90'+12
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

39 матчей

35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.5%
61.5%
18%
8 побед 24 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
41%
25.7%
13 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
3:1
К
0:2
ПД
2:1
ТМС
1:2
К
1:1
К
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
1:1
К
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:2
CC
0:0
КК
0:1

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.22
1.14

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

70
95

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

71
85

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 (1) 0.17
Медоевич Слободан 3 0.13
Silva 3 0.13
Филипович Петар 2 0.08
Минчев Георги 2 0.08
Папафотис Вассилис 2 0.08
Морсай Йонатан 2 0.08
Fabrice Nkwoh 2 0.08
Андреу Эвангелос 2 0.08
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.08
Срнич Драголюб 1 0.04
Мендоса Хавьер 1 0.04
Yiannis Gerolemou 1 0.04
Морейра Ахмад Мендес 1 0.04
Франдзис Христофорос 1 0.04
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.56
Тричковски Иван 6 0.24
Лопеш Рафаэл 4 0.16
Димерс Марк 3 0.12
Фараж Имад 3 0.12
Понс Пере 2 0.08
Густаву Луиш 2 0.08
Гарсия Анхель 2 0.08
Тонгья Франко 2 0.08
Санчес Факундо 1 0.04
Бруну Гама 1 0.04
Дьюрчо Адам 1 0.04
Clarismario Rodrigus 1 0.04

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 0
Мендоса Хавьер 6 0
Цука Рави 6 0
Филипович Петар 4 1
Папафотис Вассилис 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Silva 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 6 0
Тонгья Франко 6 0
Санчес Факундо 5 0
Гарсия Анхель 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 4 0
Густаву Луиш 4 0
Миличевич Хрвое 4 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Димерс Марк 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
АЕК Ларнака
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
3
АЕЛ Лимасол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
АЕК Ларнака
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

7
25
АЕЛ Лимасол
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
АЕК Ларнака
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
16%
6
38%
76-90

Пропущено

24
10
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
6
25%
1
10%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
4
40%
76-90

Забито

10
27
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
10%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
4
40%
5
19%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
3
30%
4
15%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
16%
6
38%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
3
16%
1
6%
76-90

Забито

29
43
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
14%
5
12%
1-15
2
7%
8
19%
16-30
8
28%
7
16%
31-45
6
21%
5
12%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
6
21%
10
23%
76-90

Пропущено

43
26
23 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 13
9
21%
7
27%
1-15
5
12%
6
23%
16-30
9
21%
3
12%
31-45
5
12%
4
15%
46-60
7
16%
1
4%
61-75
8
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
7
1.5
8
4
2
11
2.5
4
8
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
9
1.5
5
8
2
9
2.5
3
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
6
8
16
1.5
13
12
4
20
2.5
7
18
2
22
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 24 16 5 3 52 - 16 53
3.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
4.
АЕК Ларнака
 25 14 7 4 43 - 26 49
5.
Омония Никосия
 25 13 7 5 48 - 30 46
6.
Анортосис
 24 13 5 6 36 - 22 44
7.
Аполлон
 25 10 7 8 37 - 27 37
8.
Неа Саламина
 24 10 4 10 33 - 38 34
9.
АЕЛ Лимасол
 24 8 3 13 31 - 41 27
10.
Этникос Ахна
 25 6 7 12 39 - 56 25
11.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
12.
Отеллос
 24 3 6 15 20 - 48 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 24 3 3 18 13 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
13.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
3.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
4.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
5.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
6.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
7.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
12.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Г О О О О Л - Gus Ledes бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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