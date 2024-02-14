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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 25.
Анортосис
1:0
Перерыв
Аполлон
0'
38' Красная карточка
Каргас Яннис
40' Желтая карточка
Чико Хосе Мануэль Морено
45' Желтая карточка
Giorgios Malekkides
1:0
45' Гол
Кастель Серхио

Ход матча

38'
Каргас Яннис
 
40'
Чико Хосе Мануэль Морено
 
41'
Макоун Кристиан
Гассама Секу
 
45'
 
Giorgios Malekkides
45'
Кастель Серхио
1:0
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Анортосис
Аполлон

История личных встреч

Анортосис
Аполлон

29 матчей

62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед

32 матча

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед

61 матч

29.5%
32.8%
37.7%
18 побед 20 ничьих 23 победы

Первый тайм

29.5%
37.7%
32.8%
18 побед 23 ничьи 20 побед

Второй тайм

29.5%
26.2%
44.3%
18 побед 16 ничьих 27 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

1.44
0.97

Среднее время на гол

62
93

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.83
1.31

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

99
70

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 85%
Меньше 15%
9
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
19
Больше 31%
Меньше 69%
42
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гассама Секу 8 0.33
Кастель Серхио 8 (1) 0.33
Герреро Мигель 5 (2) 0.21
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.17
Элдер Феррейра 4 (1) 0.17
Коррейя Андерсон 1 0.04
Тиун Уссейну 1 0.04
Макоун Кристиан 1 0.04
Феррер Сальвадор 1 0.04
Dimitrianos Tzouliou 1 0.04
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 8 0.32
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.28
Giorgios Malekkides 3 0.12
Перец Элиэль 3 (1) 0.12
Абдураими Бешарт 2 0.08
Бакенга Мушага 2 0.08
Крменчик Михал 2 0.08
Сагаль Анхело 2 0.08
Юрчевич Марио 2 0.08
Экполо Годсвилл 2 0.08
Костаче Ионуц 1 0.04
Дариква Тендайи 1 0.04
Коль Исраэль 1 0.04

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Арболеда Иван 5 1
Чико Хосе Мануэль Морено 4 1
Каргас Яннис 5 0
Элдер Феррейра 5 0
Ваге Мусса 2 1
Уорис Маджид 3 0
Тиун Уссейну 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Корреа Павлос 1 1
Коррейя Андерсон 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 7 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Вальбуэна Матьё 4 0
Коль Исраэль 4 0
Перец Элиэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Маркеш Педру 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Дигин Николя 2 0
Крменчик Михал 2 0
Сагаль Анхело 2 0
Giorgios Malekkides 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Бруно Араужо 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Анортосис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Аполлон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
5
Анортосис
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Аполлон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

15
10
Анортосис
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Аполлон
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (14)
25% (6)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

23
15

Голы по времени матча

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
2
12%
6
24%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
18%
7
28%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
5
29%
29%
1
4%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
2
12%
2
18%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Забито

34
36
13 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
4
12%
8
22%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
4
12%
9
25%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
9
26%
8
22%
76-90

Пропущено

22
26
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 17
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
3
14%
8
31%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
7
32%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2
Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0

Результаты матчей

Анортосис
Аполлон

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
7
5
3
8
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
7
11
12
1.5
10
14
4
19
2.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 24 16 5 3 52 - 16 53
3.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
4.
АЕК Ларнака
 1:0 25 14 7 4 41 - 24 49
5.
Омония Никосия
 2:0 25 14 6 5 48 - 28 48
6.
Анортосис
 1:0 24 13 5 6 35 - 22 44
7.
Аполлон
 0:1 25 10 7 8 37 - 26 37
8.
Неа Саламина
 24 10 4 10 33 - 38 34
9.
АЕЛ Лимасол
 0:1 24 8 3 13 29 - 39 27
10.
Этникос Ахна
 0:2 25 6 6 13 37 - 56 24
11.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
12.
Отеллос
 24 3 6 15 20 - 48 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 24 3 3 18 13 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 2:0 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 1:0 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 1:0 13 6 5 2 18 - 13 23
7.
АЕЛ Лимасол
 0:1 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Этникос Ахна
 0:2 13 5 2 6 20 - 24 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 0:1 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
13.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 0:1 13 7 4 2 26 - 13 25
2.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
3.
АЕК Ларнака
 1:0 13 6 5 2 14 - 8 23
4.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
5.
Анортосис
 1:0 11 7 0 4 17 - 9 21
6.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
7.
Омония Никосия
 2:0 13 6 3 4 17 - 15 21
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 0:1 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
12.
Этникос Ахна
 0:2 12 1 4 7 17 - 32 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Анортосис Кастель Серхио 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 9
Весь список
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Анортосис
Ничья
Аполлон
3.10
3.20
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