Тур: 25.
0'
38' Красная карточкаКаргас Яннис
40' Желтая карточкаЧико Хосе Мануэль Морено
45' Желтая карточкаGiorgios Malekkides
1:0
45' ГолКастель Серхио
78' Желтая карточкаДариква Тендайи
81' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
85' Желтая карточкаКоль Исраэль
90' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
2:0
90' ПенальтиКику Франсишку
90' Желтая карточкаШполярич Данило
90' Красная карточкаБруно Араужо
90'+9
Ход матча
38'
45'
1:0
78'
81'
85'
90'
90'
2:0
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Анортосис
Аполлон
29 матчей
62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.1%
34.5%
3.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед
61 матч
29.5%
32.8%
37.7%
18 побед 20 ничьих 23 победы
Первый тайм
29.5%
37.7%
32.8%
18 побед 23 ничьи 20 побед
Второй тайм
29.5%
26.2%
44.3%
18 побед 16 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
1.44
0.97
Среднее время на гол
62
93
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.83
1.31
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
99
70
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Тотал матчей
2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 85%
Меньше 15%
9
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
19
Больше 31%
Меньше 69%
42
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|9 (1)
|0.38
|Гассама Секу
|8
|0.33
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.21
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.17
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.17
|Коррейя Андерсон
|1
|0.04
|Тиун Уссейну
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1
|0.04
|Феррер Сальвадор
|1
|0.04
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.04
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.04
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|8
|0.32
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.28
|Giorgios Malekkides
|3
|0.12
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.12
|Абдураими Бешарт
|2
|0.08
|Бакенга Мушага
|2
|0.08
|Крменчик Михал
|2
|0.08
|Сагаль Анхело
|2
|0.08
|Юрчевич Марио
|2
|0.08
|Экполо Годсвилл
|2
|0.08
|Костаче Ионуц
|1
|0.04
|Дариква Тендайи
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Каргас Яннис
|5
|1
|Арболеда Иван
|5
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Тиун Уссейну
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Вальбуэна Матьё
|4
|0
|Перец Элиэль
|4
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Giorgios Malekkides
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Бруно Араужо
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Сагаль Анхело
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Аполлон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
5
Анортосис
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Аполлон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
15
10
Анортосис
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Аполлон
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
23
15
Голы по времени матча
Забито
19
25
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
2
11%
6
24%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
21%
7
28%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
5
26%
1
4%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
5
33%
76-90
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
12%
2
18%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Забито
36
36
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 8
4
11%
8
22%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
10
28%
8
22%
76-90
Пропущено
22
28
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
3
14%
2
7%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
14%
9
32%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
7
32%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2
Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0
Результаты матчей
Анортосис
Аполлон
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
66
76
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
112
56
76
38
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
178
1212
1015
420
619
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|9