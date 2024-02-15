Тур: 25.
1:0
Второй тайм: 61'
0'
1:0
21' ГолНдонгаля Дьемерси
24' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
40' Желтая карточкаПетрович Радосав
45' Желтая карточкаКажу
Ход матча
21'
40'
45'
59'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Saeid Mehri
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АПОЭЛ
Арис Лимасол
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.1
Среднее время на гол
150
81
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.32
|Ндонгаля Дьемерси
|5
|0.2
|Шебаке Иссам
|5
|0.2
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.2
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.16
|Джевфе
|3
|0.12
|Двали Лаша
|3
|0.12
|Далсью
|3
|0.12
|Петрович Радосав
|2
|0.08
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.08
|Томане Антониу
|2
|0.08
|Донис Анастасиос
|2
|0.08
|Сациас Яннис
|2
|0.08
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.08
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Эфрем Георгиос
|1
|0.04
|Костадинов Георги
|1
|0.04
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.28
|Моннор Джейден
|6
|0.24
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.24
|Кокорин Александр
|5
|0.2
|Бенгтссон Лео
|4
|0.16
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.16
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.12
|Кажу
|3
|0.12
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.12
|Маямбела Михлали
|2
|0.08
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Браун Морган
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Шебаке Иссам
|3
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|6
|1
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Браун Морган
|7
|0
|Кокорин Александр
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Арис Лимасол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
6
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Арис Лимасол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
16
23
АПОЭЛ
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Арис Лимасол
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
32
29
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
2
6%
4
14%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
7
22%
7
24%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
10
31%
6
21%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
6
46%
76-90
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
7
39%
3
13%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
2
11%
7
30%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
9%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
50
52
20 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 18
1 Не забивали 2
2
4%
5
10%
1-15
8
16%
6
12%
16-30
10
20%
10
19%
31-45
12
24%
6
12%
46-60
6
12%
12
23%
61-75
12
24%
13
25%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
39%
3
18%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
3
17%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Арис Лимасол
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
66
210
48
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
57
66
210
57
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
213
1212
1410
816
717
519
420
321
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|17
|5
|3
|53 - 16
|56
|2.
|0:1
|25
|17
|2
|6
|49 - 21
|53
|3.
|25
|15
|4
|6
|48 - 20
|49
|4.
|25
|14
|7
|4
|43 - 26
|49
|5.
|25
|13
|7
|5
|48 - 30
|46
|6.
|24
|13
|5
|6
|36 - 22
|44
|7.
|25
|10
|7
|8
|37 - 27
|37
|8.
|25
|10
|5
|10
|34 - 39
|35
|9.
|24
|8
|3
|13
|31 - 41
|27
|10.
|25
|6
|7
|12
|39 - 56
|25
|11.
|25
|4
|5
|16
|29 - 52
|17
|12.
|24
|2
|10
|12
|27 - 55
|16
|13.
|24
|3
|6
|15
|20 - 48
|15
|14.
|25
|3
|3
|19
|14 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|0:1
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 13
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|27 - 16
|26
|6.
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|7.
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|10.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|12.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|13.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|14.
|12
|2
|1
|9
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|0:1
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|5.
|11
|7
|0
|4
|17 - 9
|21
|6.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|7.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|9.
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|13
|1
|5
|7
|15 - 27
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|13 - 28
|7
|12.
|12
|1
|4
|7
|17 - 32
|7
|13.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|14.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10