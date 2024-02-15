Тур: 25.
1:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолНдонгаля Дьемерси
24' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
40' Желтая карточкаПетрович Радосав
45' Желтая карточкаКажу
59' Желтая карточкаУрошевич Слободан
69' Желтая карточкаКокорин Александр
78' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
83' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
90' Желтая карточкаШуманский Артем
90' Вторая желтая карточкаУрошевич Слободан
90'+9
Ход матча
21'
40'
45'
78'
80'
90'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Saeid Mehri
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АПОЭЛ
Арис Лимасол
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.1
Среднее время на гол
150
81
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.32
|Ндонгаля Дьемерси
|5
|0.2
|Шебаке Иссам
|5
|0.2
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.2
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.16
|Джевфе
|3
|0.12
|Двали Лаша
|3
|0.12
|Далсью
|3
|0.12
|Петрович Радосав
|2
|0.08
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.08
|Томане Антониу
|2
|0.08
|Донис Анастасиос
|2
|0.08
|Сациас Яннис
|2
|0.08
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.08
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Эфрем Георгиос
|1
|0.04
|Костадинов Георги
|1
|0.04
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.28
|Моннор Джейден
|6
|0.24
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.24
|Кокорин Александр
|5
|0.2
|Бенгтссон Лео
|4
|0.16
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.16
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.12
|Кажу
|3
|0.12
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.12
|Маямбела Михлали
|2
|0.08
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Браун Морган
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|0
|Маркиньос XXIII
|7
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Шебаке Иссам
|3
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урошевич Слободан
|6
|1
|Кажу
|6
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Браун Морган
|7
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Арис Лимасол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
6
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Арис Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
16
23
АПОЭЛ
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Арис Лимасол
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
33
29
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
2
6%
4
14%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
7
21%
7
24%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
10
30%
6
21%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
6
43%
76-90
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
0
0%
1
4%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
7
39%
3
13%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
2
11%
7
30%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
9%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
51
52
21 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 18
1 Не забивали 3
2
4%
5
10%
1-15
9
18%
6
12%
16-30
10
20%
10
19%
31-45
12
24%
6
12%
46-60
6
12%
12
23%
61-75
12
24%
13
25%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
7
39%
3
17%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
3
17%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Арис Лимасол
Точный счет
1:0
5 раз 38%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
67
210
49
111
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
57
67
210
58
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
214
1213
1411
817
718
520
421
322
223
124
124
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10