Стадион: Стад де ла Пе.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
16'
17'
0:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Диарра
Джиги
17
Сако
Фалае
17
Орье
Серж
21
Н'Дика
Эван
19
Пепе
Николя
- Основной состав
-
16 Диарра ДжигиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
-
10 Биссума ИвПолузащитник
-
23 Дьенг АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Шелль Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
21 Н'Дика ЭванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Амани ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Дьяките УмарНападающий
-
10 Конате КаримНападающий
- Нападающий
-
13 Бога ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмерс Фаэ
История личных встреч
Мали
Кот-д'Ивуар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Среднее время на гол
360
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
180
Бомбардиры внутри турнира
Мали
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синайоко Лассин
|3
|0.6
|Траоре Амари
|1
|0.2
|Думбия Камори
|0
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.2
|Фофана Секо
|1
|0.2
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.2
Карточки
Мали
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Синайоко Лассин
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Сери Жан-Мишель
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Результаты матчей
Мали
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Мали
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Мали
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мали
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мали - Буркина-Фасо 2:1 Намибия - Мали 0:0 Тунис - Мали 1:1 Мали - ЮАР 2:0
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сенегал - Кот-д'Ивуар 1:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1
Результаты матчей
Мали
Кот-д'Ивуар
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мали
Кот-д'Ивуар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— Нигерия
— ?
— ?
— ДР Конго
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Нигерия
|Лукман Адемола
|3 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Марокко
|Амрабат Софьян
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
|Экваториальная Гвинея
|Бикоро Федерико
|1 1
|Намибия
|Хауконго Лубени
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мали 0:0 Кот-д'Ивуар
Исход игры
Мали
18% (23)
Ничья
30.5% (39)
Кот-д'Ивуар
51.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
69.64% (78)
Нет
30.36% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.8% (33)
1:2 Кот-д'Ивуар
25.8% (33)
0:1 Кот-д'Ивуар
18% (23)
2:1 Мали
7.8% (10)
1:0 Мали
6.3% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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