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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Мали
FIFA #51
0:0
Первый тайм: 31'
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
0'
16' Желтая карточка
Коссуну Одилон
0:0
17' Не забитый пенальти
Траоре Адама

Ход матча

16'
 
Коссуну Одилон
17'
Траоре Адама
0:0
Прогнозы 125
Мали 18.4% (23)
X 30.4% (38)
Кот-д'Ивуар 51.2% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мали
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Диарра
Джиги
2
Траоре
Амари
5
Куяте
Кики
6
Ньякате
Сику
17
Сако
Фалае
11
Кулибали
Лассана
8
Самассеку
Диади
4
Айдара
Амаду
26
Думбия
Камори
21
Траоре
Адама
II
25
Синайоко
Лассин
1
Фофана
Яхья
17
Орье
Серж
7
Коссуну
Одилон
21
Н'Дика
Эван
3
Конан
Гислен
4
Сери
Жан-Мишель
8
Кесси
Франк
19
Пепе
Николя
6
Фофана
Секо
15
Градель
Макс-Ален
20
Куаме
Кристиан
Мали
Кот-д'Ивуар

История личных встреч

Мали
Кот-д'Ивуар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

КАН
0:1
ОМА
0:0
ОМА
3:1
ЧАН
1:0
КАН
1:1
КАН
0:1
ТМС
1:0
КАН
3:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
180

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синайоко Лассин 3 0.6
Траоре Амари 1 0.2
Думбия Камори 0 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесси Франк 1 (1) 0.2
Фофана Секо 1 0.2
Крассо Жан-Филипп 1 0.2

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 1 0
Ньякате Сику 1 0
Синайоко Лассин 1 0
Куяте Кики 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куаме Кристиан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Сери Жан-Мишель 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Результаты матчей

Мали
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Мали
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Мали
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мали - Буркина-Фасо 2:1 Намибия - Мали 0:0 Тунис - Мали 1:1 Мали - ЮАР 2:0
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сенегал - Кот-д'Ивуар 1:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1

Результаты матчей

Мали
Кот-д'Ивуар

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мали
Кот-д'Ивуар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
1 Нигерия
0 Ангола
Кабо-Верде
ЮАР
Мали
Кот-д'Ивуар
3 ДР Конго
1 Гвинея
1/2 финала
Нигерия
?
?
ДР Конго
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    По левому флангу Градель накручивал защитников после чего исполнил подачу в центр, но там никто из партнеров не смог выиграть борьбу у соперника.
  • 28'
    А вот и Кесси на газоне. Как-то грубо играют футболисты Мали, решили жестко сыграть против лидеров хозяев. Главное, что судья допускает такую линию поведения игроков.
  • 27'
    Снова Градель оказывается на газоне, второй раз за несколько минут достается ему по ногам, но снова без предупреждений обходится арбитр.
  • 26'
    Отметим, что вся острота пропала после незабитого пенальти, застревают команды в центре поля, медленно принимают решения, в связи с этим не могут пробиться к воротам.
  • 25'
    Отбирают гости мяч, пробуют через центр зайти в штрафную, но хозяева контролируют центр поля и выдавливают соперника подальше от своих ворот.
  • 24'
    Получает по ногам Градель, держится за голеностоп, арбитр проводит беседу с защитником Мали, не стал судья давать желтую карточку, хотя было похоже на нее.
  • 23'
    Н'Дика не стал рисковать, мяч после длинного выноса полетел к воротам ивуарийцев, а защитник выбил его за пределы поля, хотя его уже страховал голкипер.
  • 22'
    Успокоились немного эмоции, не высокий темп в матче. Хозяева больше сейчас владеют мячом, пробуют через правый фланг пробраться к чужим воротам.
  • 21'
    Приближается середина первого тайма, незаметно пролетело время. Но больше конечно игроки спорили с судьей и ждали решения по эпизоду в начале встречи, чем играли в футбол.
  • 20'
    Пробуют ивуарийцы взять мяч под контроль, чуть успокоить игру. А сборная Мали пока приходят в себя, какой шикарный шанс у них был выйти вперед.
  • 18'
    Грубый фол в середине поля, снова нарушают правила хозяева. Не вошли они в этот матч как следует. Но вратарь пока держит их в игре.
  • Не забитый пенальти
    17'
    Траоре подошел к мячу и пробил в правый от себя угол, но вратарь прыгнул именно туда и спас свою команду! Браво, Фофана! Из самого угла вытащил снаряд.
  • Желтая карточка
    16'
    Получает желтую карточку Коссуну от арбитра.
  • Пенальти!
    15'
    Контролируют положение на поле гости, вот это момент возникает у них, Траоре врывается в штрафную и его сносит Коссуну. Изначально подскользнулся защитник, но это не отменяет факта, что он нарушил правила.
  • 14'
    Отлегло у болельщиков хозяев, пока что мало что получается у их любимцев, хоть и начали на первых минутах они играть в активный футбол.
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    • 13'
      Нет пенальти, но решение спорное, потому что мяч до нападающего Мали не долетел, соответственно, сложно говорить о правильности решения, но арбитру виднее.
    • Офсайд
      12'
      После долгого просмотра судья показывает, что перед попаданием мяча в руку было положение вне игры у футболиста Мали, хоть снаряд и не дошел до него.
    • 10'
      Подзывают главного арбитра к монитору, именно он решит, что сделать в данной ситуации, решение падает на его плечи, пауза продолжается.
    • 9'
      Болельщики начинают свистеть, не нравится им такое начало матча, плюс пенальти, если оно и будет, то в ворота их команды.
    • 8'
      Продолжают судьи смотреть повтор, пока что главного арбитра не подзывают к монитору, очень сложный момент,а Ньякате уже успели оказать помощь врачи.
    • 7'
      А на поле лежит игрок Мали, не может он подняться с газона, судья показывает, чтобы врачи выходили на поле, длинная пауза уже на первых минутах матча.
    • Видеоповтор
      6'
      Действительно, просматривают данный эпизод на возможное пенальти, мяч попадает в руку защитника, но близкое расстояние было от удара до попадания.
    • 5'
      Первое падение в штрафной хозяев, а там мяч в руку похоже попал, пауза возникает в игре, всё будет зависеть от арбитра, возможно, VAR вмешается в ход матча.
    • 3'
      Стадион вмещает 40 тысяч, но на трибунах есть свободные места, особенно это заметно на нижних рядах. Конечно, болельщиков хозяев намного больше на стадионе. 
    • 2'
      Ивуарийцы захватывают инициативу на первых минутах. Действительно, ведут себя по-хозяйски. Видимо, есть у них расчет на быстрый гол в матче.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается первый тайм четвертьфинального матча Кубка африканских наций!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В четвертьфинале Кубка африканских наций сойдутся Мали и Кот-д'Ивуар. Ивуарийцы являются хозяевами турнира, но путь к предстоящему матчу у них был тернистый. С большим трудом сборная вышла в плей-офф, где в серии пенальти переиграла сборную Сенегала. Если говорить о сборной Мали, то команда без поражений прошла до четвертьфинала, но в групповом этапе дважды сыграла вничью. Нас ждет захватывающая встреча, ведь до медалей не так далеко. Вместе с вами за ходом поединка будет следить Колесников Александр. Ждем бескомпромиссной борьбы!
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    Прогнозы 125
    Мали 18.4% (23)
    X 30.4% (38)
    Кот-д'Ивуар 51.2% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мали
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    3.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мали 0:0 Кот-д'Ивуар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мали 0:0 Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Мали
    18% (23)
    Ничья
    30.5% (39)
    Кот-д'Ивуар
    51.6% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (78)
    Нет
    30.36% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.8% (33)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    25.8% (33)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    18% (23)
    2:1 Мали
    7.8% (10)
    1:0 Мали
    6.3% (8)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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