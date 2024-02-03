Н'Дика не стал рисковать, мяч после длинного выноса полетел к воротам ивуарийцев, а защитник выбил его за пределы поля, хотя его уже страховал голкипер.

Получает по ногам Градель, держится за голеностоп, арбитр проводит беседу с защитником Мали, не стал судья давать желтую карточку, хотя было похоже на нее.

Отбирают гости мяч, пробуют через центр зайти в штрафную, но хозяева контролируют центр поля и выдавливают соперника подальше от своих ворот.

Отметим, что вся острота пропала после незабитого пенальти, застревают команды в центре поля, медленно принимают решения, в связи с этим не могут пробиться к воротам.

Снова Градель оказывается на газоне, второй раз за несколько минут достается ему по ногам, но снова без предупреждений обходится арбитр.

А вот и Кесси на газоне. Как-то грубо играют футболисты Мали, решили жестко сыграть против лидеров хозяев. Главное, что судья допускает такую линию поведения игроков.

По левому флангу Градель накручивал защитников после чего исполнил подачу в центр, но там никто из партнеров не смог выиграть борьбу у соперника.

22' Успокоились немного эмоции, не высокий темп в матче. Хозяева больше сейчас владеют мячом, пробуют через правый фланг пробраться к чужим воротам.

21' Приближается середина первого тайма, незаметно пролетело время. Но больше конечно игроки спорили с судьей и ждали решения по эпизоду в начале встречи, чем играли в футбол.

20' Пробуют ивуарийцы взять мяч под контроль, чуть успокоить игру. А сборная Мали пока приходят в себя, какой шикарный шанс у них был выйти вперед.

18' Грубый фол в середине поля, снова нарушают правила хозяева. Не вошли они в этот матч как следует. Но вратарь пока держит их в игре.

17' Траоре подошел к мячу и пробил в правый от себя угол, но вратарь прыгнул именно туда и спас свою команду! Браво, Фофана! Из самого угла вытащил снаряд.

16' Получает желтую карточку Коссуну от арбитра.

15' Контролируют положение на поле гости, вот это момент возникает у них, Траоре врывается в штрафную и его сносит Коссуну. Изначально подскользнулся защитник, но это не отменяет факта, что он нарушил правила.