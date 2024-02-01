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Стадион: .
Мали
FIFA #51
 
Позже
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
Прогнозы 39
Мали 20.5% (8)
X 23.1% (9)
Кот-д'Ивуар 56.4% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Кот-д'Ивуар
3.65
3.00
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2.38
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Мали
Кот-д'Ивуар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

КАН
0:1
ОМА
0:0
ОМА
3:1
ЧАН
1:0
КАН
1:1
КАН
0:1
ТМС
1:0
КАН
3:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
180

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синайоко Лассин 3 0.75
Траоре Амари 1 0.25
Думбия Камори 0 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесси Франк 1 (1) 0.25
Фофана Секо 1 0.25
Крассо Жан-Филипп 1 0.25

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 1 0
Ньякате Сику 1 0
Синайоко Лассин 1 0
Куяте Кики 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куаме Кристиан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Сери Жан-Мишель 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Результаты матчей

Мали
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Мали
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Мали
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кот-д'Ивуар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мали - Буркина-Фасо 2:1 Намибия - Мали 0:0 Тунис - Мали 1:1 Мали - ЮАР 2:0
Мали - Гвинея-Бисау 6:2 Мали - ЦАР 1:1 Мали - Чад 3:1 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Мали - Уганда 1:0 Мали - Южный Судан 4:0 Конго - Мали 0:2 Гамбия - Мали 1:0 Мали - Гамбия 2:0 Мавритания - Мали 1:0 Мали - Ангола 3:3 Алжир - Мали 1:1 Мали - Замбия 1:0 Мали - Сьерра-Леоне 2:0 Сьерра-Леоне - Мали 1:2 Мавритания - Мали 1:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сенегал - Кот-д'Ивуар 1:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1

Результаты матчей

Мали
Кот-д'Ивуар

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мали
Кот-д'Ивуар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
Нигерия
Ангола
Кабо-Верде
ЮАР
Мали
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Алжир Бунеджах Багдад 3
Мали Синайоко Лассин 3
Весь список

Топ нарушителей
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Экваториальная Гвинея Бикоро Федерико 1 1
Намибия Хауконго Лубени 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мали - Кот-д'Ивуар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 2 дня 1 час 57 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 39
    Мали 20.5% (8)
    X 23.1% (9)
    Кот-д'Ивуар 56.4% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мали
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    3.65
    3.00
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    2.38
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    Прогнозы на матч Мали - Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Мали
    21.1% (8)
    Ничья
    23.7% (9)
    Кот-д'Ивуар
    55.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (27)
    Нет
    22.86% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Кот-д'Ивуар
    34.2% (13)
    1:1 Ничья
    21.1% (8)
    2:1 Мали
    15.8% (6)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    13.2% (5)
    1:0 Мали
    5.3% (2)
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    Мали
    Кот-д'Ивуар
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