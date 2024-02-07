Пробуют гости играть через разрезающие передачи, раздергивают оборону ивуарийцев такими попытками, но пока что получается у хозяев справляться.

Переходит мяч от одной команды к другой, не видим мы в последние минуты какого-то тотального превосходства во владении мячом. Красиво Висса пяткой пробрасывал мяч мимо Н'Дики, но защитник хоккейным силовым приемам останавливает соперника.

Начинают болельщики посвистывать, не нравится им, что арбитр позволяет бороться с чрезмерной агрессией, считают фанаты, что слишком высокий уровень единоборств допускает судья.

Висса остается один во вратарской и доходит до него передача, в упор бьет футболист по воротам, но Фофана спасает. Казалось бы шикарный момент, судья флажок не поднял, но по повтору видно, что метровое положение вне игры было у Виссы.

Пауза в матче. Отправляет судья команды на водопой. Отличный шанс тренерским штабам донести до футболистов информацию, которая может помочь в концовке первого тайма.

Закончился перерыв, продолжился футбол в невысоком темпе, гости поконкретнее показывают себя в атакующих действиях, хоть и нет в игре каких-то опасных моментов.

Попробовали гости забросить мяч в штрафную в район 11-ти метровой отметки, но Фофана на выходе уверенно кулаками выбивает снаряд подальше от ворот.

Пробуют ответить гости и тоже атакуют своим правым флангом. Но Конан прочитал передачу соперника и перехватил мяч. Конечно цена ошибки сегодня высока, это прекрасно понимают футболисты.

Какута пробил из-за пределов штрафной, но Фофана всё видел и без проблем справился с выстрелом соперника. Видно, как много воды на газоне, этот факт не добавит качества.

С другой стороны, возможно более комфортные условия в температурном плане для футболистов. Ну, а нам сложно будет рассчитывать на результативную игру.

Попытался Кесси сыграть в стенку с Синго, но чуть сильно Франк отдал на партнера, не сделал поправку на погодные условия. Понравилось такое взаимодействие главному тренеру, наградил он футболистов аплодисментами.

Фол на Сери в середине поля, подтолкнул Бакамбу соперника, пока что судья не показывает карточек, да и фол не был серьезным, так что верное решение.

Прошла половина первого тайма, очень скупой футбол на моменты, хотя увидели мы взятие врот после нарушения правил, а больше ничего не вспоминается интересного.

Зарабатывают гости угловой. Снова толкаются соперники в штрафной зоне. Опасные подачи летят с правого фланга, пытаются игроки ДР Конго напрягать Фофану.

Градель попытался обыграть Масуаку в штрафной площади, но классно в отборе действует защитник, еще и мяч улетает за лицевую линию от атакующего игрока.

17' Ивуарийцы решили взять мяч под свой контроль и сразу же создали момент. По правому флангу пробежал Синго и выполнил нацеленную передачу на дальнюю штангу, где Адингра выпрыгнул выше всех, но пробил мимо дальней штанги.

15' Угловой у ворот гостей завершился нарушением правил в атаке. Боли сфолил на Мпаси-Нзау, судья всё видел и дал свисток, очередная пауза у нас.

14' Контролируют гости мяч на чужой половине поля, лучше у них получается комбинационная игра по такому тяжелому газону. Но всё-таки случаются и у них ошибки. Хозяева побежали в контратаку.

13' Арбитр начинает разговаривать с футболистами. Не нравится ему, как ведут себя игроки в штрафной площади, поэтому немного затягивается розыгрыш стандартного положения.

12' Дезабр активно подсказывает своим подопечным, не всё устраивает тренера на стартовом отрезке матча. А тем временем неплохо на правом фланге открылся Элиа, но его накрыл Конан. Будет еще один угловой удар.

11' Осваиваются гости на поле. Всё активнее они идут вперед, больше времени на восстановление было у них, причем ивуарийцы в своей игре отыграли дополнительные полчаса.

10' Подловили гости вратаря на ошибке, должен голкипер сказать спасибо арбитру, конечно во вратарской Фофана главный, но и нарушение было "легким".

9' Неуверенно на выходе сыграл Фофана, выпустил он из рук мяч. Бакамбу первым сориентировался в эпизоде и отправил мяч в сетку, но арбитр сразу увидел нарушение правил со стороны форварда.

7' Всё-таки продолжается дождь, хоть и не такой сильный. Угловой исполнен неплохо. На ближнюю штангу пошла подача, но Аллер помог своей обороне.