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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
0:0
Первый тайм: 35'
ДР Конго
FIFA #67
0'
Прогнозы 124
Кот-д'Ивуар 78.2% (97)
X 16.1% (20)
ДР Конго 5.6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кот-д'Ивуар
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фофана
Яхья
5
Синго
Вилфред
12
Боли
Вийи
21
Н'Дика
Эван
3
Конан
Гислен
4
Сери
Жан-Мишель
8
Кесси
Франк
24
Адингра
Симон
6
Фофана
Секо
15
Градель
Макс-Ален
22
Аллер
Себастьян
1
Мпаси-Нзау
Лионель
24
Калюлю
Гедеон
22
Мбемба
Шансель
2
Бака
Энок
Инонга
26
Масуаку
Артур
18
Пикель
Шарль
8
Мутуссами
Самуэль
13
Элиа
Мешак
14
Какута
Гаэль
20
Висса
Йоан
17
Бакамбу
Седрик
Кот-д'Ивуар
ДР Конго

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
ДР Конго

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН
0:0
ТМС
3:1
КАН
2:2
КАН
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.17
Кесси Франк 1 (1) 0.17
Дьяките Умар 1 0.17
Крассо Жан-Филипп 1 0.17
Адингра Симон 1 0.17
ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 2 (1) 0.33
Элиа Мешак 1 0.17
Масуаку Артур 1 0.17
Мбемба Шансель 1 0.17
Мвумпа Силас 1 0.17
Бакамбу Седрик 0 0

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куаме Кристиан 3 0
Дьяките Умар 1 1
Коссуну Одилон 1 1
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 1 0
Сери Жан-Мишель 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0
ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 2 0
Масуаку Артур 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0

Результаты матчей

Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ДР Конго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
4
Кот-д'Ивуар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
ДР Конго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мали - Кот-д'Ивуар 1:2 Сенегал - Кот-д'Ивуар 1:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1
Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ДР Конго - Гвинея 3:1 Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1
ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0

Результаты матчей

Кот-д'Ивуар
ДР Конго

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кот-д'Ивуар
ДР Конго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
1 Нигерия
0 Ангола
1 Кабо-Верде
2 ЮАР
1 Мали
2 Кот-д'Ивуар
3 ДР Конго
1 Гвинея
1/2 финала
5 Нигерия
3 ЮАР
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Финал
Нигерия
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан 3
Кот-д'Ивуар Дьяките Умар 1 1
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Попробовали гости забросить мяч в штрафную в район 11-ти метровой отметки, но Фофана на выходе уверенно кулаками выбивает снаряд подальше от ворот.
  • 32'
    Закончился перерыв, продолжился футбол в невысоком темпе, гости поконкретнее показывают себя в атакующих действиях, хоть и нет в игре каких-то опасных моментов.
  • 30'
    Пауза в матче. Отправляет судья команды на водопой. Отличный шанс тренерским штабам донести до футболистов информацию, которая может помочь в концовке первого тайма.
  • 29'
    Висса остается один во вратарской и доходит до него передача, в упор бьет футболист по воротам, но Фофана спасает. Казалось бы шикарный момент, судья флажок не поднял, но по повтору видно, что метровое положение вне игры было у Виссы.
  • 28'
    Начинают болельщики посвистывать, не нравится им, что арбитр позволяет бороться с чрезмерной агрессией, считают фанаты, что слишком высокий уровень единоборств допускает судья.
  • 27'
    Переходит мяч от одной команды к другой, не видим мы в последние минуты какого-то тотального превосходства во владении мячом. Красиво Висса пяткой пробрасывал мяч мимо Н'Дики, но защитник хоккейным силовым приемам останавливает соперника.
  • 26'
    Пробуют гости играть через разрезающие передачи, раздергивают оборону ивуарийцев такими попытками, но пока что получается у хозяев справляться.
  • 25'
    Градель попытался обыграть Масуаку в штрафной площади, но классно в отборе действует защитник, еще и мяч улетает за лицевую линию от атакующего игрока.
  • Угловой
    24'
    Зарабатывают гости угловой. Снова толкаются соперники в штрафной зоне. Опасные подачи летят с правого фланга, пытаются игроки ДР Конго напрягать Фофану.
  • 23'
    Прошла половина первого тайма, очень скупой футбол на моменты, хотя увидели мы взятие врот после нарушения правил, а больше ничего не вспоминается интересного.
  • 22'
    Фол на Сери в середине поля, подтолкнул Бакамбу соперника, пока что судья не показывает карточек, да и фол не был серьезным, так что верное решение.
  • 21'
    Попытался Кесси сыграть в стенку с Синго, но чуть сильно Франк отдал на партнера, не сделал поправку на погодные условия. Понравилось такое взаимодействие главному тренеру, наградил он футболистов аплодисментами.
  • 20'
    С другой стороны, возможно более комфортные условия в температурном плане для футболистов. Ну, а нам сложно будет рассчитывать на результативную игру.
  • 19'
    Какута пробил из-за пределов штрафной, но Фофана всё видел и без проблем справился с выстрелом соперника. Видно, как много воды на газоне, этот факт не добавит качества.
  • 18'
    Пробуют ответить гости и тоже атакуют своим правым флангом. Но Конан прочитал передачу соперника и перехватил мяч. Конечно цена ошибки сегодня высока, это прекрасно понимают футболисты.
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    • 17'
      Ивуарийцы решили взять мяч под свой контроль и сразу же создали момент. По правому флангу пробежал Синго и выполнил нацеленную передачу на дальнюю штангу, где Адингра выпрыгнул выше всех, но пробил мимо дальней штанги.
    • Угловой
      15'
      Угловой у ворот гостей завершился нарушением правил в атаке. Боли сфолил на Мпаси-Нзау, судья всё видел и дал свисток, очередная пауза у нас.
    • 14'
      Контролируют гости мяч на чужой половине поля, лучше у них получается комбинационная игра по такому тяжелому газону. Но всё-таки случаются и у них ошибки. Хозяева побежали в контратаку.
    • 13'
      Арбитр начинает разговаривать с футболистами. Не нравится ему, как ведут себя игроки в штрафной площади, поэтому немного затягивается розыгрыш стандартного положения.
    • Угловой
      12'
      Дезабр активно подсказывает своим подопечным, не всё устраивает тренера на стартовом отрезке матча. А тем временем неплохо на правом фланге открылся Элиа, но его накрыл Конан. Будет еще один угловой удар.
    • 11'
      Осваиваются гости на поле. Всё активнее они идут вперед, больше времени на восстановление было у них, причем ивуарийцы в своей игре отыграли дополнительные полчаса.
    • 10'
      Подловили гости вратаря на ошибке, должен голкипер сказать спасибо арбитру, конечно во вратарской Фофана главный, но и нарушение было "легким".
    • 9'
      Неуверенно на выходе сыграл Фофана, выпустил он из рук мяч. Бакамбу первым сориентировался в эпизоде и отправил мяч в сетку, но арбитр сразу увидел нарушение правил со стороны форварда.
    • 7'
      Всё-таки продолжается дождь, хоть и не такой сильный. Угловой исполнен неплохо. На ближнюю штангу пошла подача, но Аллер помог своей обороне.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой зарабатывают гости. По-настоящему первый подход к воротам соперника от футболистов ДР Конго. Не торопятся с подачей игроки, ждут пока защитники подтянутся к штрафной.
    • 5'
      Присматриваются команды друг к другу, но больше с мячом времени проводят хозяева. Каждую попытку создать опасный момент встречают трибуны овациями.
    • 4'
      Состояние газона оставляет желать лучшего, видимо, прошел хороший дождь в Кот-д'Ивуаре. Несмотря на это, много болельщиков собралось на трибунах поддержать свою команду.
    • 3'
      Обе команды вышли играть с одним центральным нападающим, но стоит отметить, что в обороне коллективы используют четырех защитников.
    • 2'
      Стартовые минуты активнее начинают хозяева, контролируют они мяч, но пока что не получается перейти к более наступающим действиям.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается первый тайм полуфинального матча!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В полуфинале Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар сыграет на домашнем "Алассан Уаттара" с ДР Конго. Очень тернистый путь был у ивуарийцев к предстоящему матчу, но и соперник шел тяжело, в групповом этапе у ДР Конго нет побед. Тем интереснее, кто выйдет победителем сегодня. Вместе с вами за поединком будет следить Колесников Александр. Ждем качественного футбола!
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    Прогнозы 124
    Кот-д'Ивуар 78.2% (97)
    X 16.1% (20)
    ДР Конго 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    ДР Конго
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    78.4% (98)
    Ничья
    16% (20)
    ДР Конго
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Кот-д'Ивуар
    37.6% (47)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    26.4% (33)
    1:1 Ничья
    12.8% (16)
    2:0 Кот-д'Ивуар
    5.6% (7)
    3:1 Кот-д'Ивуар
    2.4% (3)
    2:3 ДР Конго
    1.6% (2)
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    Кот-д'Ивуар
    ДР Конго
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