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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Кот-д'Ивуар
FIFA #49
 
Позже
ДР Конго
FIFA #67
Прогнозы 32
Кот-д'Ивуар 78.1% (25)
X 15.6% (5)
ДР Конго 6.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
ДР Конго
2.15
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3.10
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4.15
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
ДР Конго

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН
0:0
ТМС
3:1
КАН
2:2
КАН
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 1 0.2
Кесси Франк 1 (1) 0.2
Дьяките Умар 1 0.2
Крассо Жан-Филипп 1 0.2
Адингра Симон 1 0.2
ДР Конго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 2 (1) 0.4
Элиа Мешак 1 0.2
Масуаку Артур 1 0.2
Мбемба Шансель 1 0.2
Мвумпа Силас 1 0.2
Бакамбу Седрик 0 0

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куаме Кристиан 3 0
Дьяките Умар 1 1
Коссуну Одилон 1 1
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 1 0
Сери Жан-Мишель 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Н'Дика Эван 1 0
ДР Конго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбемба Шансель 2 0
Масуаку Артур 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Пикель Шарль 1 0
Калюлю Гедеон 1 0

Результаты матчей

Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ДР Конго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
4
Кот-д'Ивуар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
ДР Конго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мали - Кот-д'Ивуар 1:2 Сенегал - Кот-д'Ивуар 1:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1
Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ДР Конго - Гвинея 3:1 Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1
ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0

Результаты матчей

Кот-д'Ивуар
ДР Конго

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кот-д'Ивуар
ДР Конго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
1 Нигерия
0 Ангола
1 Кабо-Верде
2 ЮАР
1 Мали
2 Кот-д'Ивуар
3 ДР Конго
1 Гвинея
1/2 финала
Нигерия
ЮАР
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан 3
Кот-д'Ивуар Дьяките Умар 1 1
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - ДР Конго от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 32
    Кот-д'Ивуар 78.1% (25)
    X 15.6% (5)
    ДР Конго 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    ДР Конго
    2.15
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    3.10
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    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - ДР Конго

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    79.4% (27)
    Ничья
    14.7% (5)
    ДР Конго
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (21)
    Нет
    36.36% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Кот-д'Ивуар
    41.2% (14)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    26.5% (9)
    1:1 Ничья
    14.7% (5)
    2:0 Кот-д'Ивуар
    5.9% (2)
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    Кот-д'Ивуар
    ДР Конго
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