Стадион: Алассан Уаттара.
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История личных встреч
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|1
|0.2
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.2
|Дьяките Умар
|1
|0.2
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.2
|Адингра Симон
|1
|0.2
ДР Конго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|2 (1)
|0.4
|Элиа Мешак
|1
|0.2
|Масуаку Артур
|1
|0.2
|Мбемба Шансель
|1
|0.2
|Мвумпа Силас
|1
|0.2
|Бакамбу Седрик
|0
|0
Карточки
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Дьяките Умар
|1
|1
|Коссуну Одилон
|1
|1
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Сери Жан-Мишель
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
ДР Конго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбемба Шансель
|2
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
Результаты матчей
Кот-д'Ивуар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ДР Конго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Кот-д'Ивуар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ДР Конго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
4
Кот-д'Ивуар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
ДР Конго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мали - Кот-д'Ивуар 1:2 Сенегал - Кот-д'Ивуар 1:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1
Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 5:1 Гамбия - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова 9:0 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар - Марокко 1:1 Кот-д'Ивуар - Лесото 1:0 Замбия - Кот-д'Ивуар 3:0 Коморские острова - Кот-д'Ивуар 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Алжир - Кот-д'Ивуар 1:0 Уганда - Кот-д'Ивуар 1:3 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 1:2 Кот-д'Ивуар - Бурунди 4:0
ДР Конго
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ДР Конго - Гвинея 3:1 Египет - ДР Конго 1:1 Танзания - ДР Конго 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1
ДР Конго - Замбия 1:1 ДР Конго - Буркина-Фасо 1:2 ДР Конго - Ангола 0:0 Судан - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Мавритания 2:0 Ангола - ДР Конго 0:0 ДР Конго - Новая Зеландия 1:1 ЮАР - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Судан 2:0 Габон - ДР Конго 0:2 ДР Конго - Уганда 1:0 Мавритания - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Мавритания 3:1 Сенегал - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Кот-д'Ивуар 0:0 ДР Конго - Уганда 0:0
Результаты матчей
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Нигерия
|Лукман Адемола
|3 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Кот-д'Ивуар
|Куаме Кристиан
|3
|Кот-д'Ивуар
|Дьяките Умар
|1 1
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Марокко
|Амрабат Софьян
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - ДР Конго
Исход игры
Кот-д'Ивуар
79.4% (27)
Ничья
14.7% (5)
ДР Конго
5.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (16)
Меньше
51.52% (17)
Обе команды забьют
Да
63.64% (21)
Нет
36.36% (12)
Популярный счёт
2:1 Кот-д'Ивуар
41.2% (14)
1:0 Кот-д'Ивуар
26.5% (9)
1:1 Ничья
14.7% (5)
2:0 Кот-д'Ивуар
5.9% (2)
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