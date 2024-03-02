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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 21.
Енисей
0:0
Первый тайм: 4'
Торпедо Москва
0'
Прогнозы 129
Енисей 36.4% (47)
X 40.3% (52)
Торпедо Москва 23.3% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Енисей
Ничья
Торпедо Москва
2.75
3.20
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Енисей
Торпедо Москва

История личных встреч

Енисей
Торпедо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
0.63

Среднее время на гол

225
144

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

117
117

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 5 0.25
Савельев Максим 5 0.25
Окладников Андрей 5 0.25
Иванов Егор 3 (1) 0.15
Стежко Виталий 2 0.1
Канаплин Александр 2 0.1
Хозин Владимир 1 0.05
Марков Николай 1 0.05
Масловский Александр 1 0.05
Кичин Валерий 1 0.05
Феррейра Херман 1 0.05
Орлов Антон 1 0.05
Глушков Никита Андреевич 1 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 (1) 0.2
Рейна Йорди 3 (1) 0.15
Гонгадзе Георгий 2 0.1
Юзепчук Роман 2 0.1
Лебеденко Игорь 1 0.05
Горбунов Игорь 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Калугин Никита 1 0.05
Москвичёв Владимир 1 0.05
Шамкин Даниил 1 0.05
Манелов Ираклий 1 0.05
Червяков Руслан 1 0.05

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 6 0
Кичин Валерий 3 1
Бардыбахин Вячеслав 4 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Раздорских Никита 2 0
Хозин Владимир 1 0
Масловский Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Окладников Андрей 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 7 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Енисей
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
3
Енисей
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

5
10
Енисей
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Торпедо Москва
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

22
7
13 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
18%
1
14%
1-15
5
23%
1
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
4
57%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
22%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
2
20%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Забито

31
19
19 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
6
19%
3
16%
1-15
8
26%
1
5%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
3
10%
7
37%
76-90

Пропущено

28
20
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
4
14%
1
5%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
10
36%
4
20%
61-75
4
14%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2
Броук Бойз - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3 Волгарь - Енисей 1:0 Химки - Енисей 1:0 Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0

Результаты матчей

Енисей
Торпедо Москва

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Енисей
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
4
6
4
6
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
13
7
9
11
1.5
6
14
4
16
2.5
3
17
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 20 11 4 5 21 - 10 37
2.
Химки
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
3.
Тюмень
 Заявка 20 10 5 5 28 - 17 35
4.
Акрон
 Заявка 20 10 5 5 27 - 15 35
5.
Арсенал Тула
 20 9 8 3 26 - 15 35
6.
Алания
 Заявка 20 8 8 4 24 - 22 32
7.
Родина Москва
 Заявка 20 7 7 6 30 - 20 28
8.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 21 7 7 7 19 - 20 28
9.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 7 7 19 - 20 25
10.
Енисей
 0:0 Заявка 21 7 4 10 30 - 29 25
11.
Нефтехимик
 Заявка 20 6 6 8 15 - 20 24
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 6 8 19 - 22 24
13.
Шинник
 Заявка 20 6 6 8 25 - 33 24
14.
Ленинградец
 Заявка 20 6 5 9 16 - 22 23
15.
Кубань
 Заявка 20 5 5 10 17 - 26 20
16.
Сокол
 Заявка 20 5 5 10 18 - 35 20
17.
Волгарь
 Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
18.
Черноморец Нв
 Заявка 20 3 9 8 17 - 26 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
Арсенал Тула
 10 6 3 1 14 - 4 21
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
5.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6.
Енисей
 0:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 13 20
7.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
8.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
9.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Химки
 Заявка 10 4 5 1 12 - 8 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
18.
Ленинградец
 Заявка 9 1 3 5 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
8.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
9.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Шинник
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
17.
Енисей
 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 0 3 7 5 - 16 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
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Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
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  • Первый тайм
  • 4'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс к правому углу штрафной площади "Торпедо", Ботнарь немного размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Против Раздорских были нарушены правила в центре поля, в борьбе за мяч перестарался Орехов. 
  • 2'
    Привыкает пока что "Торпедо" к газону и условиям игры в манеже в Красноярске. В целом, команды конечно же не будут форсировать события на поле в самом начале игры. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Красноярске. Обе команды сейчас находятся в далеко не самых лучших кондициях, но конечно же будут стараться показывать качественный футбол в атаке. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Олег Соколов из Воронежа. Помогать ему на бровках будут Андрей Филипкин из Екатеринбурга и Рустам Равилов из Саранска. Резервным арбитром на этот матч назначен Роман Труханович из Барнаула. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче 21 тура Первой лиги. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
Енисей 36.4% (47)
X 40.3% (52)
Торпедо Москва 23.3% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Торпедо Москва
2.75
3.20
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3.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Енисей 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Енисей
36.6% (48)
Ничья
39.7% (52)
Торпедо Москва
23.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
29.75% (36)
Меньше
70.25% (85)
Обе команды забьют
Да
69.42% (84)
Нет
30.58% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (48)
2:1 Енисей
16.8% (22)
1:0 Енисей
16.8% (22)
1:2 Торпедо Москва
9.2% (12)
0:1 Торпедо Москва
6.1% (8)
0:2 Торпедо Москва
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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