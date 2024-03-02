Первый тайм

4' Из центра поля последовал слишком сильный заброс к правому углу штрафной площади "Торпедо", Ботнарь немного размялся при игре на выходе.

3' Против Раздорских были нарушены правила в центре поля, в борьбе за мяч перестарался Орехов.

2' Привыкает пока что "Торпедо" к газону и условиям игры в манеже в Красноярске. В целом, команды конечно же не будут форсировать события на поле в самом начале игры.