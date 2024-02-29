Тур: 21.
Позже
История личных встреч
Енисей
Торпедо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
0.63
Среднее время на гол
225
144
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
0.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
117
117
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|5
|0.25
|Савельев Максим
|5
|0.25
|Окладников Андрей
|5
|0.25
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.15
|Стежко Виталий
|2
|0.1
|Канаплин Александр
|2
|0.1
|Хозин Владимир
|1
|0.05
|Марков Николай
|1
|0.05
|Масловский Александр
|1
|0.05
|Кичин Валерий
|1
|0.05
|Феррейра Херман
|1
|0.05
|Орлов Антон
|1
|0.05
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.05
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4 (1)
|0.2
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.15
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.1
|Юзепчук Роман
|2
|0.1
|Лебеденко Игорь
|1
|0.05
|Горбунов Игорь
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Калугин Никита
|1
|0.05
|Москвичёв Владимир
|1
|0.05
|Шамкин Даниил
|1
|0.05
|Манелов Ираклий
|1
|0.05
|Червяков Руслан
|1
|0.05
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|6
|0
|Кичин Валерий
|3
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Раздорских Никита
|2
|0
|Хозин Владимир
|1
|0
|Масловский Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
3
Енисей
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
5
10
Енисей
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Торпедо Москва
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
22
7
13 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
18%
1
14%
1-15
5
23%
1
14%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
4
57%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
22%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
40%
2
20%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Забито
31
19
19 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
6
19%
3
16%
1-15
8
26%
1
5%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
3
10%
7
37%
76-90
Пропущено
28
20
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
4
14%
1
5%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
10
36%
4
20%
61-75
4
14%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2
Броук Бойз - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0 Енисей - Сокол 5:3 Волгарь - Енисей 1:0 Химки - Енисей 1:0 Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0
Результаты матчей
Енисей
Торпедо Москва
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
Тоталы голов в матче
Енисей
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
73
46
46
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
137
911
614
416
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|21 - 10
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 15
|35
|5.
|20
|9
|8
|3
|26 - 15
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|24 - 22
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|30 - 29
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 20
|24
|12.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|19 - 22
|24
|13.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 22
|23
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|17 - 26
|20
|16.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|17.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|17 - 26
|19
|18.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 26
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 8
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 16
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогнозы на матч Енисей - Торпедо Москва
Исход игры
Енисей
37.5% (24)
Ничья
34.4% (22)
Торпедо Москва
28.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.26% (20)
Меньше
67.74% (42)
Обе команды забьют
Да
62.9% (39)
Нет
37.1% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (19)
2:1 Енисей
17.2% (11)
1:0 Енисей
17.2% (11)
1:2 Торпедо Москва
10.9% (7)
0:1 Торпедо Москва
9.4% (6)
0:2 Торпедо Москва
4.7% (3)
0:0 Ничья
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!