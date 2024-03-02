Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Лукка Лоренцо нанес удар головой, но Гильермо Очоа спокойно отбил мяч.

45' Камара Ассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пайеро Мартин нанес удар головой, но Гильермо Очоа спокойно отбил мяч.

40' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Салернитана

40' Ловрич Санди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Товен Флорьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Камара Ассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновлен

38' Чауна Лум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Рефери не любит споров - именно за это Пайеро Мартин сейчас получил желтую

35' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Чауна Лум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Салернитана

27' Ловрич Санди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Салернитана

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Оооо... вот это был удар! Лукка Лоренцо должен был забить с этой позиции.

19' Оооо... вот это был удар! Лукка Лоренцо должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Лукка Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Пайеро Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Салернитана

17' Идет дождь, трудные условия для игроков.

17' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Эбоселе Фести получил желтую карточку от судьи

15' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Пеллегрино Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Г О О О О Л - Чауна Лум из команды Салернитана левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

10' Камара Ассан пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

9' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Удинезе

9' Чауна Лум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Удинезе

8' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Салернитана

6' Пайеро Мартин из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

5' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Удинезе

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Салернитана начинает с центра поля