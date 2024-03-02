Тур: 27. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Манганьелло Джанлука
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЧауна Лум
16' Желтая карточкаЭбоселе Фести
36' Желтая карточкаПайеро Мартин
1:1
45' ГолКамара Ассан
47' Желтая карточкаДжанетти Лаутаро
47' Желтая карточкаФеррейра Жоау
50' Желтая карточкаПеллегрино Марко
64' Вторая желтая карточкаЭбоселе Фести
75' Желтая карточкаУолас Соуза
90'+5
Ход матча
10'
0:1
16'
36'
45'
1:1
47'
47'
50'
64'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
377 Количество передач 381
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Салернитана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
56
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.22
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.15
|Самарджич Лазар
|3
|0.11
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.11
|Уолас Соуза
|2
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.04
|Камара Ассан
|1
|0.04
|Земура Джордан
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1
|0.04
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.19
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.15
|Кастанос Григорис
|2
|0.07
|Чауна Лум
|2
|0.07
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кабрал Жоване
|1
|0.04
|Вайссман Шон
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Мартеджани Агустин
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|9
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Пайеро Мартин
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Лукка Лоренцо
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Чауна Лум
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Салернитана
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
7
Удинезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Салернитана
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
7
8
Удинезе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Салернитана
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
20
15
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
6%
3
38%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
18%
3
12%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
6
27%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
9
41%
7
28%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
6
43%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
20
28
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
5
18%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
8
40%
2
7%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
12
43%
76-90
Забито
25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
2
8%
4
18%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
7
28%
4
18%
46-60
5
20%
6
27%
61-75
2
8%
2
9%
76-90
Пропущено
42
53
22 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
4
10%
8
15%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
14
33%
8
15%
31-45
1
2%
8
15%
46-60
4
10%
3
6%
61-75
15
36%
19
36%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0
Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0
Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2
Результаты матчей
Удинезе
Салернитана
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1611
621
522
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|6.
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 32
|44
|7.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|39 - 30
|41
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 25
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|17.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|32 - 54
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|11 (6)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Удинезе
|Феррейра Жоау
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Салернитана
Исход игры
Удинезе
90.5% (114)
Ничья
8.7% (11)
Салернитана
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (51)
Меньше
58.54% (72)
Обе команды забьют
Да
47.97% (59)
Нет
52.03% (64)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
35.7% (45)
1:0 Удинезе
34.1% (43)
2:0 Удинезе
14.3% (18)
1:1 Ничья
7.9% (10)
3:1 Удинезе
2.4% (3)
3:0 Удинезе
1.6% (2)
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