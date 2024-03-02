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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Удинезе
1:1
Конец матча
Салернитана
0'
0:1
10' Гол
Чауна Лум
16' Желтая карточка
Эбоселе Фести
36' Желтая карточка
Пайеро Мартин
1:1
45' Гол
Камара Ассан
47' Желтая карточка
Джанетти Лаутаро
47' Желтая карточка
Феррейра Жоау
50' Желтая карточка
Пеллегрино Марко
64' Вторая желтая карточка
Эбоселе Фести
75' Желтая карточка
Уолас Соуза
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Чауна Лум
(Маджоре Джулио)
16'
Эбоселе Фести
 
36'
Пайеро Мартин
 
45'
Камара Ассан
(Товен Флорьян)
1:1
47'
Джанетти Лаутаро
 
47'
Феррейра Жоау
 
50'
 
Пеллегрино Марко
64'
Эбоселе Фести
 
67'
Эхизибуэ Кингсли
Пайеро Мартин
 
71'
 
Иквуемеси Чуквубуикем
Вайссман Шон
72'
 
Пасалидис Триантафиллос
Манолас Костас
73'
 
Гомис Ирон
Кулибали Лассана
75'
Уолас Соуза
 
75'
Земура Джордан
Камара Ассан
 
86'
 
Самбья Саломон
Дзаноли Алессандро
86'
 
Ленговски Матеуш
Маджоре Джулио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 377 Количество передач 381
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Удинезе 90.5% (114)
X 8.7% (11)
Салернитана 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
30
Джанетти
Лаутаро
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
13
Очоа
Гильермо
59
Дзаноли
Алессандро
44
Манолас
Костас
24
Пеллегрино
Марко
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
26
Башич
Тома
87
Кандрева
Антонио
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
Удинезе
3-5-1-1
Салернитана
4-3-1-2

История личных встреч

Удинезе
Салернитана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
56

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.22
Товен Флорьян 4 (1) 0.15
Самарджич Лазар 3 0.11
Перейра Роберто 3 (1) 0.11
Уолас Соуза 2 0.07
Ловрич Санди 1 0.04
Кабаселе Кристиан 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Джанетти Лаутаро 1 0.04
Камара Ассан 1 0.04
Земура Джордан 1 0.04
Саррага Ойер 1 0.04
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.19
Диа Булайе 4 (1) 0.15
Кастанос Григорис 2 0.07
Чауна Лум 2 0.07
Маджоре Джулио 1 0.04
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Кабрал Жоване 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Мартеджани Агустин 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 9 0
Эбоселе Фести 5 1
Кабаселе Кристиан 5 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Пайеро Мартин 3 1
Товен Флорьян 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Перес Неуэн 4 0
Джанетти Лаутаро 3 0
Камара Ассан 3 0
Лукка Лоренцо 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Индзаги Филиппо 6 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Башич Тома 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Чауна Лум 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Салернитана
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
7
Удинезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Салернитана
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

7
8
Удинезе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Салернитана
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

20
15

Голы по времени матча

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
6%
3
38%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
18%
3
12%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
6
27%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
9
41%
7
28%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 17
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
6
43%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

20
28
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
5
18%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
8
40%
2
7%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
12
43%
76-90

Забито

25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
2
8%
4
18%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
7
28%
4
18%
46-60
5
20%
6
27%
61-75
2
8%
2
9%
76-90

Пропущено

42
53
22 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
4
10%
8
15%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
14
33%
8
15%
31-45
1
2%
8
15%
46-60
4
10%
3
6%
61-75
15
36%
19
36%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0
Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0
Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2

Результаты матчей

Удинезе
Салернитана

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
1
12
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
16
11
6
21
1.5
5
22
2
25
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Фиорентина
 Заявка 26 12 5 9 39 - 30 41
8.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
16.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
17.
Сассуоло
 Заявка 26 5 5 16 32 - 54 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Удинезе Феррейра Жоау 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 126
    Удинезе 90.5% (114)
    X 8.7% (11)
    Салернитана 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Салернитана

    Исход игры
    Удинезе
    90.5% (114)
    Ничья
    8.7% (11)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (51)
    Меньше
    58.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    47.97% (59)
    Нет
    52.03% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    35.7% (45)
    1:0 Удинезе
    34.1% (43)
    2:0 Удинезе
    14.3% (18)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    3:1 Удинезе
    2.4% (3)
    3:0 Удинезе
    1.6% (2)
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