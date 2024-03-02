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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
0:0
Второй тайм: 50'
Керала Бластерс
0'
34' Желтая карточка
Sandeep Singh

Ход матча

34'
 
Sandeep Singh
46'
 
Mohammed Aimen
Nihal Sudeesh
Лучшие коэффициенты
Бенгалуру
Ничья
Керала Бластерс
2.75
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Все Коэффициенты
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
32
Синг
Наорем
Рошан
3
Сингх
Чингленсана
8
Сингх
Суреш
39
Sivasakthi
Narayanan
10
Хави
Эрнандес
II
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
1
Сингх
Каранджит
3
Sandeep
Singh
4
Хормипам
Руива
15
Дринчич
Милош
50
Huidrom
Singh
91
Черных
Фёдор
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
21
Дайсуке
Сакай
77
Nihal
Sudeesh
9
Диамантакос
Димитрис
Бенгалуру
Керала Бластерс

История личных встреч

Бенгалуру
Керала Бластерс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
3:2
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
4:2
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
1:3

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 4 (2) 0.22
Хави Эрнандес II 4 (1) 0.22
Уильямс Райан 3 0.17
Мэйн Кёртис 2 0.11
Sivasakthi Narayanan 2 0.11
Сингх Суреш 1 0.06
Harsh Patre 1 0.06
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Oliver Drost 0 0
Сингх Чингленсана 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0
Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантакос Димитрис 10 (3) 0.59
Луна Адриан 3 0.18
Дайсуке Сакай 2 0.12
Danish Farooq Bhat 2 0.12
Kwame Peprah 2 0.12
Дринчич Милош 2 0.12
Черных Фёдор 1 0.06
Nihal Sudeesh 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 5 1
Дамьянович Славко 6 0
Кумар Рохит 5 0
Синг Наорем Рошан 1 2
Хави Эрнандес II 3 0
Aleksandar Jovanovic I 3 0
Chingambam Shivaldo Singh 3 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Чхетри Сунил 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Пуджари Никхил 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Monirul Molla 1 0
Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danish Farooq Bhat 6 0
Диамантакос Димитрис 4 1
Дринчич Милош 3 1
Правин Рахул 4 0
Луна Адриан 3 0
Котал Притам 3 0
Sandeep Singh 3 0
Huidrom Singh 3 0
Сингх Джаксон 2 0
Хормипам Руива 2 0
Freddy Lallawmawma 2 0
Mohammed Azhar 2 0
Черных Фёдор 1 0
Лешкович Марко 1 0
Prabir Das 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Пандита Ишан 1 0
Vibin Mohanan 1 0
Kwame Peprah 1 0
Saurav Mandal 1 0
Mohammed Aimen 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Керала Бластерс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Бенгалуру
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Керала Бластерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

4
15
Бенгалуру
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Керала Бластерс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
5
42%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
5
23%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
13%
5
26%
1-15
6
25%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
3
13%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0
Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2
Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1
АТК - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0

Результаты матчей

Бенгалуру
Керала Бластерс

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Керала Бластерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
8
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
4
13
1.5
6
10
1
16
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 17 10 5 2 30 - 15 35
2.
Мумбаи Сити
 17 10 5 2 29 - 15 35
3.
АТК
 16 10 3 3 31 - 18 33
4.
Керала Бластерс
 0:0 17 9 3 5 23 - 18 30
5.
Гоа
 16 8 5 3 22 - 14 29
6.
Джамшедпур
 18 5 5 8 23 - 23 20
7.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
8.
Бенгалуру
 0:0 18 4 7 7 17 - 26 19
9.
Ист Бенгал
 17 4 6 7 19 - 18 18
10.
Пенджаб
 17 4 5 8 19 - 27 17
11.
Ченнаин
 16 4 3 9 16 - 26 15
12.
Хайдарабад
 17 0 4 13 6 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Керала Бластерс
 0:0 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
5.
Бенгалуру
 0:0 9 4 4 1 10 - 10 16
6.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
7.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
8.
Ист Бенгал
 9 3 3 3 10 - 6 12
9.
Ченнаин
 7 3 1 3 10 - 10 10
10.
Джамшедпур
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Пенджаб
 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Хайдарабад
 8 0 1 7 1 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Гоа
 9 4 4 1 16 - 9 16
4.
Дели Динамос
 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Керала Бластерс
 0:0 8 3 1 4 6 - 7 10
6.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
7.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
8.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
9.
Ист Бенгал
 8 1 3 4 9 - 12 6
10.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
11.
Хайдарабад
 9 0 3 6 5 - 14 3
12.
Бенгалуру
 0:0 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 11 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Каммингс Джейсон 7 (2)
АТК Петратос Димитри 7 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 7
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 5
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 6
Ист Бенгал Souvik Chakraborty 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Nihal Sudeesh уходит с поля. Mohammed Aimen выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Sandeep Singh получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Бенгалуру.
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Бенгалуру
Ничья
Керала Бластерс
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