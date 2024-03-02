Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
34'
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
49 Harsh Patre
-
-
24 Rohit Danu
-
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Котал ПритамЗащитник
-
33 Prabir DasЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пандита ИшанНападающий
-
23 Lara Sharma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
История личных встреч
Бенгалуру
Керала Бластерс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Среднее время на гол
57
126
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.22
|Хави Эрнандес II
|4 (1)
|0.22
|Уильямс Райан
|3
|0.17
|Мэйн Кёртис
|2
|0.11
|Sivasakthi Narayanan
|2
|0.11
|Сингх Суреш
|1
|0.06
|Harsh Patre
|1
|0.06
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Oliver Drost
|0
|0
|Сингх Чингленсана
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|0.59
|Луна Адриан
|3
|0.18
|Дайсуке Сакай
|2
|0.12
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.12
|Kwame Peprah
|2
|0.12
|Дринчич Милош
|2
|0.12
|Черных Фёдор
|1
|0.06
|Nihal Sudeesh
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|1
|Дамьянович Славко
|6
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|3
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Пуджари Никхил
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danish Farooq Bhat
|6
|0
|Диамантакос Димитрис
|4
|1
|Дринчич Милош
|3
|1
|Правин Рахул
|4
|0
|Луна Адриан
|3
|0
|Котал Притам
|3
|0
|Sandeep Singh
|3
|0
|Huidrom Singh
|3
|0
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Хормипам Руива
|2
|0
|Freddy Lallawmawma
|2
|0
|Mohammed Azhar
|2
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Лешкович Марко
|1
|0
|Prabir Das
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Пандита Ишан
|1
|0
|Vibin Mohanan
|1
|0
|Kwame Peprah
|1
|0
|Saurav Mandal
|1
|0
|Mohammed Aimen
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Керала Бластерс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Бенгалуру
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Керала Бластерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
4
15
Бенгалуру
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Керала Бластерс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
4
25%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
5
42%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Забито
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
5
23%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
13%
5
26%
1-15
6
25%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
3
13%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0
Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2
Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1
АТК - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Результаты матчей
Бенгалуру
Керала Бластерс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Керала Бластерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
142
413
610
116
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|30 - 15
|35
|2.
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|16
|10
|3
|3
|31 - 18
|33
|4.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|23 - 18
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|22 - 14
|29
|6.
|18
|5
|5
|8
|23 - 23
|20
|7.
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|8.
|0:0
|18
|4
|7
|7
|17 - 26
|19
|9.
|17
|4
|6
|7
|19 - 18
|18
|10.
|17
|4
|5
|8
|19 - 27
|17
|11.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|12.
|17
|0
|4
|13
|6 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|10 - 10
|16
|6.
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 6
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|8
|0
|1
|7
|1 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|4.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|6.
|10
|3
|1
|6
|14 - 14
|10
|7.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|8.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|10.
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|11.
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|12.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|7 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|7 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (1)
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 5
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|6
|Ист Бенгал
|Souvik Chakraborty
|6