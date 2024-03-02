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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 21.
Сокол
1:0
Первый тайм: 44'
Динамо Махачкала

Ход матча

37'
Максименко Артём
1:0
Прогнозы 128
Сокол 17.2% (22)
X 24.2% (31)
Динамо Махачкала 58.6% (75)
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Сокол
Ничья
Динамо Махачкала
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Сокол
Динамо Махачкала

История личных встреч

Сокол
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.19
Морозов Владислав 4 0.19
Ежков Данила 3 (1) 0.14
Молодцов Артём 2 0.1
Сасин Дмитрий 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Козловский Никита 1 0.05
Мальцев Михаил 1 0.05
Евдокимов Андрей 1 0.05
Турсунов Игорь 1 (1) 0.05
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 6 0.29
Магомедов Ражаб 2 0.1
Глушков Никита Сергеевич 2 0.1
Абдуллахи Квари 2 0.1
Касинтура Эгаш 2 0.1
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.1
Костюков Михаил 1 0.05
Ковачевич Владимир 1 0.05
Кагермазов Сослан 1 0.05
Алибеков Муталип 1 0.05

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Казанцев Данил 2 1
Сасин Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 3 0
Морозов Владислав 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 1 1
Молодцов Артём 2 0
Караев Максим 2 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Турсунов Игорь 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 4 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Ковачевич Владимир 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Сокол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Динамо Махачкала
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
0
Сокол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

3
14
Сокол
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Динамо Махачкала
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
65% (13)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
2
67%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
4
40%
6
43%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

21
7
14 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
1
14%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
4
19%
3
43%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
1
5%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

34
10
20 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
4
12%
1
10%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
11
32%
2
20%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
6
18%
2
20%
61-75
5
15%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0
Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Сокол - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Сокол 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2
Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1

Результаты матчей

Сокол
Динамо Махачкала

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сокол
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
8
1.5
5
6
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
2
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
7
13
3
17
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 21 11 4 6 21 - 11 37
2.
Химки
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
3.
Тюмень
 Заявка 20 10 5 5 28 - 17 35
4.
Акрон
 Заявка 20 10 5 5 27 - 15 35
5.
Арсенал Тула
 20 9 8 3 26 - 15 35
6.
Алания
 Заявка 20 8 8 4 24 - 22 32
7.
Родина Москва
 Заявка 20 7 7 6 30 - 20 28
8.
Енисей
 Заявка 21 8 3 10 31 - 29 27
9.
Торпедо Москва
 Заявка 21 7 6 8 19 - 21 27
10.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 7 7 19 - 20 25
11.
Нефтехимик
 Заявка 20 6 6 8 15 - 20 24
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 6 8 19 - 22 24
13.
Шинник
 Заявка 20 6 6 8 25 - 33 24
14.
Ленинградец
 Заявка 20 6 5 9 16 - 22 23
15.
Сокол
 1:0 Заявка 21 6 5 10 19 - 35 23
16.
Кубань
 Заявка 20 5 5 10 17 - 26 20
17.
Волгарь
 Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
18.
Черноморец Нв
 Заявка 20 3 9 8 17 - 26 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 7 1 3 23 - 13 22
2.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
3.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
4.
Арсенал Тула
 10 6 3 1 14 - 4 21
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
6.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
7.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
8.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
9.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Химки
 Заявка 10 4 5 1 12 - 8 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Сокол
 1:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
14.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
15.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
18.
Ленинградец
 Заявка 9 1 3 5 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
5.
Тюмень
 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
8.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
9.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
10.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
11.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
12.
Шинник
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13.
Сокол
 1:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 0 3 7 5 - 16 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Еще один угловой. Подача от Касинтуры в центр штрафной, но там защитники "Сокола" успевают разобраться в эпизоде и сферу выбить подальше от рамки. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Бабаев на ближнюю штангу сейчас мяч направлял, но игроки "Сокола" нарушили правила в атаке, сбив на газон одного из соперников. 
  • Угловой
    38'
    Еще один угловой подали игроки "Сокола", но приводит этот навес с левого края к назначению очередного подобного стандарта. 
  • 37'
    Сердеров с линии штрафной пробивал по рамке оппонента, но Косаревский среагировал на "ленточке". Свою команду он в уверенном прыжке спас.
  • 36'
    Интереснее матч с точки зрения мотивации для "Динамо" станет. Махачкалинцы из без того действовали впереди очень здорово, но теперь будут действовать еще агрессивнее. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКСИМЕНКО! 1:0!
    Очень неожиданный поворот в матче! Хорошая атака хозяев привела к передаче на Максименко, и тот отправляет мяч из выгодной позиции в ворота, несмотря на отсутствие логики в этом мячей. Хоккейная такая передача от Забелина последовала, и Максименко просто ткнул снаряд в правый угол с метра!
  • 33'
    Зинович после подачи с левого края головой подстроился к мячу. В итоге пробил он здорово в левый угол, но в цель направить сферу не сумел. 
  • Угловой
    32'
    Кагермазов наносил удар по воротам соперника, и сфера угодила в одного из защитников. Снова снаряд на угловой улетает. Готовят стандарт гости. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Полчаса отыграли соперники. Дудиев теперь оказался на газоне у "Сокола". Все с ним хорошо, и матч игрок наверняка сможет продолжить. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Кагермазов снова получил удар по ноге от соперника. Рефери дает свисток, определяя в этой ситуации нарушение правил. Фолов немного, карточек нет, но остановок масса. 
  • 28'
    В любом случае нужно просыпаться "Соколу". Все-таки соперник смотрится очень активно и постоянно создают угрозы у ворот "птиц". 
  • Угловой
    27'
    Два угловых следом подали игроки "Динамо", но "Сокол" уверенно отбился в этой ситуации. Сыграно было уверенно и надежно "птицами".
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТИЩЕ! Зинович подкараулил ошибку Плиева, ворвался с мячом в штрафную соперника. Далее пробил он в дальний угол по рамке соперника. Косаревский ногой коснулся мяча, но тот все равно летел в рамку. Однако успел в подкате Забелин перевести в штангу, после чего на подмогу успели уже партнеры, которые выбили сферу на угловой.
  • 24'
    С левого края последовала подача на Касимова, который завозился со снарядом и довести дело до выстрела по рамке противника уже не сумел.
  • Угловой
    23'
    Сам же Касинтура сейчас подавал мяч в штрафную. Два кряду удара наносили махачкалинцы по воротам соперника, но оба выстрела прилетели в защитников. Быть угловому. 
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    • Фол, нарушение
      21'
      Касинтура подставился под соперника. В итоге заработал игрок на правом краю штрафной удар. Это может быть опасно. Можно не сомневаться. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Против Давида Волка были правила нарушены тем временем. Голкипер "Динамо" возвращать мяч в игру пока не торопится. 
    • 19'
      Почти 20 минут отыграли оппоненты. Пока в редких случаях "Сокол" выбегает в атаку. Все чаще махачкалинский коллектив беспокоит кипера "птиц" в воротах. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Штрафной удар заработали игроки "Сокола". До ворот метров 35, а сам мяч установлен правее от центра. Следует навес в центр штрафной, но получается он безадресным. 
    • 16'
      Крачковский является пока одним из самых моторных игроков у "Динамо" сегодня. Его проход с левого фланга закончился прострелом. Правда, в руки вратарю. 
    • 15'
      Редкий дальний удар от Азарова мы увидели - мяч полетел значительно выше ворот. Не самый лучший выстрел, который, к слову, голкипер контролировал. 
    • 14'
      Трибуны местного стадионе сегодня фактически пустуют. На центральных трибунах с лицевой стороны стадионе лежит снег. Там его никто не убирал. Видимо, за телевизионными камерами все же есть фанаты. 
    • 12'
      Самко по правому флангу попытался протиснуться к воротам соперника, но до снаряда сумел добраться оппонент, который выбил снаряд за боковую линию. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Кагермазов сейчас некоторое время на газоне полежал. Повреждение получил игрок, но на поле сумел вернуться. Судя по всему, с ним все в порядке. 
    • Угловой
      10'
      Угловой ни к чему интересному не привел. Спокойно, расставившись позиционно, "Динамо" из Махачкалы отбивается в этом игровом эпизоде. 
    • 8'
      Максименко на правом краю получил мяч, прострелил его в центр штрафной, где до снаряда раньше всех добрался защитник. На угловой был выбит мяч. 
    • 7'
      В последний раз оппоненты встречались между собой в Махачкале. Тогда "Соколу" не удалось навязать оппоненту борьбу. "Птицы" проиграли сопернику со счетом 0:2. 
    • 6'
      Хочется, чтобы обе команды сегодня показали зрелищный футбол. Пока только атаки в исполнении гостей мы видим. Возможно, все поменяется с течением времени. 
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТИЩЕ! Касинтура сейчас оказался на ударной позиции, ушел от Плиева, после чего выстрелил хлестко и в перекладину! Чудо спасло "Сокол" от пропущенного гола!
    • 4'
      На первых минутах встречи соперники попеременно перекатывают снаряд с фланга на фланг. Лучше снаряд пока держится у "птиц".
    • 2'
      Хорошая и ясная погода сегодня в Саратове. Но как же много снега вокруг! А ведь уже на дворе весна. Ну, главное, что на поле нет ни снега, ни льда. Игрокам будет играть очень комфортно. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Саратове! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
      Ассистент: Сергей Ядров (Калининград, Россия);
      Ассистент: Евгений Синянский (Ярославль, Россия);
      Резервный: Артём Катайкин (Самара, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 21-го тура Первой лиги России схлестнутся в очной схватке футболисты «Сокола» и махачкалинского «Динамо». Встреча состоится в Саратове, на стадионе «Локомотив».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Динамо Махачкала.
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    Прогнозы 128
    Сокол 17.2% (22)
    X 24.2% (31)
    Динамо Махачкала 58.6% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Динамо Махачкала
    5.16
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 1:0 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Сокол
    17.2% (22)
    Ничья
    24.2% (31)
    Динамо Махачкала
    58.6% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (36)
    Меньше
    70% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    51.67% (62)
    Нет
    48.33% (58)
    Популярный счёт
    0:1 Динамо Махачкала
    29.7% (38)
    1:1 Ничья
    21.1% (27)
    1:2 Динамо Махачкала
    18.8% (24)
    1:0 Сокол
    7% (9)
    2:1 Сокол
    6.3% (8)
    0:2 Динамо Махачкала
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Сокол
    1.6% (2)
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