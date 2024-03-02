Зинович после подачи с левого края головой подстроился к мячу. В итоге пробил он здорово в левый угол, но в цель направить сферу не сумел.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКСИМЕНКО! 1:0! Очень неожиданный поворот в матче! Хорошая атака хозяев привела к передаче на Максименко, и тот отправляет мяч из выгодной позиции в ворота, несмотря на отсутствие логики в этом мячей. Хоккейная такая передача от Забелина последовала, и Максименко просто ткнул снаряд в правый угол с метра!

Интереснее матч с точки зрения мотивации для "Динамо" станет. Махачкалинцы из без того действовали впереди очень здорово, но теперь будут действовать еще агрессивнее.

Сердеров с линии штрафной пробивал по рамке оппонента, но Косаревский среагировал на "ленточке". Свою команду он в уверенном прыжке спас.

Еще один угловой подали игроки "Сокола", но приводит этот навес с левого края к назначению очередного подобного стандарта.

Бабаев на ближнюю штангу сейчас мяч направлял, но игроки "Сокола" нарушили правила в атаке, сбив на газон одного из соперников.

Еще один угловой. Подача от Касинтуры в центр штрафной, но там защитники "Сокола" успевают разобраться в эпизоде и сферу выбить подальше от рамки.

Сам же Касинтура сейчас подавал мяч в штрафную. Два кряду удара наносили махачкалинцы по воротам соперника, но оба выстрела прилетели в защитников. Быть угловому.

С левого края последовала подача на Касимова, который завозился со снарядом и довести дело до выстрела по рамке противника уже не сумел.

МОМЕНТИЩЕ! Зинович подкараулил ошибку Плиева, ворвался с мячом в штрафную соперника. Далее пробил он в дальний угол по рамке соперника. Косаревский ногой коснулся мяча, но тот все равно летел в рамку. Однако успел в подкате Забелин перевести в штангу, после чего на подмогу успели уже партнеры, которые выбили сферу на угловой.

Два угловых следом подали игроки "Динамо", но "Сокол" уверенно отбился в этой ситуации. Сыграно было уверенно и надежно "птицами".

В любом случае нужно просыпаться "Соколу". Все-таки соперник смотрится очень активно и постоянно создают угрозы у ворот "птиц".

Кагермазов снова получил удар по ноге от соперника. Рефери дает свисток, определяя в этой ситуации нарушение правил. Фолов немного, карточек нет, но остановок масса.

Полчаса отыграли соперники. Дудиев теперь оказался на газоне у "Сокола". Все с ним хорошо, и матч игрок наверняка сможет продолжить.

Кагермазов наносил удар по воротам соперника, и сфера угодила в одного из защитников. Снова снаряд на угловой улетает. Готовят стандарт гости.

21' Касинтура подставился под соперника. В итоге заработал игрок на правом краю штрафной удар. Это может быть опасно. Можно не сомневаться.

20' Против Давида Волка были правила нарушены тем временем. Голкипер "Динамо" возвращать мяч в игру пока не торопится.

19' Почти 20 минут отыграли оппоненты. Пока в редких случаях "Сокол" выбегает в атаку. Все чаще махачкалинский коллектив беспокоит кипера "птиц" в воротах.

17' Штрафной удар заработали игроки "Сокола". До ворот метров 35, а сам мяч установлен правее от центра. Следует навес в центр штрафной, но получается он безадресным.

16' Крачковский является пока одним из самых моторных игроков у "Динамо" сегодня. Его проход с левого фланга закончился прострелом. Правда, в руки вратарю.

15' Редкий дальний удар от Азарова мы увидели - мяч полетел значительно выше ворот. Не самый лучший выстрел, который, к слову, голкипер контролировал.

14' Трибуны местного стадионе сегодня фактически пустуют. На центральных трибунах с лицевой стороны стадионе лежит снег. Там его никто не убирал. Видимо, за телевизионными камерами все же есть фанаты.

12' Самко по правому флангу попытался протиснуться к воротам соперника, но до снаряда сумел добраться оппонент, который выбил снаряд за боковую линию.

11' Кагермазов сейчас некоторое время на газоне полежал. Повреждение получил игрок, но на поле сумел вернуться. Судя по всему, с ним все в порядке.