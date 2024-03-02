Тур: 21.
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
37'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
История личных встреч
Сокол
Динамо Махачкала
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|4
|0.19
|Морозов Владислав
|4
|0.19
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.14
|Молодцов Артём
|2
|0.1
|Сасин Дмитрий
|1
|0.05
|Максименко Артём
|1
|0.05
|Козловский Никита
|1
|0.05
|Мальцев Михаил
|1
|0.05
|Евдокимов Андрей
|1
|0.05
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.05
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|6
|0.29
|Магомедов Ражаб
|2
|0.1
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.1
|Абдуллахи Квари
|2
|0.1
|Касинтура Эгаш
|2
|0.1
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.1
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Ковачевич Владимир
|1
|0.05
|Кагермазов Сослан
|1
|0.05
|Алибеков Муталип
|1
|0.05
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ежков Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Казанцев Данил
|2
|1
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Мальцев Михаил
|3
|0
|Морозов Владислав
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Косаревский Пётр
|1
|1
|Молодцов Артём
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Сердеров Сердер
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Динамо Махачкала
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
0
Сокол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
3
14
Сокол
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Динамо Махачкала
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
65% (13)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
2
67%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
4
40%
6
43%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
21
7
14 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
1
14%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
4
19%
3
43%
76-90
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
1
5%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
34
10
20 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
4
12%
1
10%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
11
32%
2
20%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
6
18%
2
20%
61-75
5
15%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0
Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Сокол - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Сокол 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2
Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1
Результаты матчей
Сокол
Динамо Махачкала
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сокол
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
28
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
45
37
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
128
515
713
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|21
|11
|4
|6
|21 - 11
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 15
|35
|5.
|20
|9
|8
|3
|26 - 15
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|24 - 22
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 29
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|19 - 21
|27
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 20
|24
|12.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|19 - 22
|24
|13.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 22
|23
|15.
|1:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|16.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|17 - 26
|20
|17.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|17 - 26
|19
|18.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 26
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 13
|22
|2.
|0:1 Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|4.
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 8
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 16
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сокол 1:0 Динамо Махачкала
Исход игры
Сокол
17.2% (22)
Ничья
24.2% (31)
Динамо Махачкала
58.6% (75)
Тотал 2.5
Больше
30% (36)
Меньше
70% (84)
Обе команды забьют
Да
51.67% (62)
Нет
48.33% (58)
Популярный счёт
0:1 Динамо Махачкала
29.7% (38)
1:1 Ничья
21.1% (27)
1:2 Динамо Махачкала
18.8% (24)
1:0 Сокол
7% (9)
2:1 Сокол
6.3% (8)
0:2 Динамо Махачкала
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Сокол
1.6% (2)
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