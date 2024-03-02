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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Монца
 
Позже
Рома

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 132
Монца 3.8% (5)
X 14.4% (19)
Рома 81.8% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монца
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
44
Карбони
Андреа
6
Гальярдини
Роберто
38
Бондо
Варрен
28
Кольпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
99
Свилар
Миле
43
Кристенсен
Расмус
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
69
Анхелиньо
Хосе
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
Монца
4-2-3-1
Рома
4-3-3

История личных встреч

Монца
Рома

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 7 0.27
Пессина Маттео 4 (3) 0.15
Коломбо Лоренцо 4 0.15
Мота Дани 3 0.12
Карбони Валентин 2 0.08
Гальярдини Роберто 1 0.04
Кальдирола Лука 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Бондо Варрен 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Джурич Милан II 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (6) 0.42
Лукаку Ромелу 9 0.35
Пеллегрини Лоренцо 5 0.19
Эль-Шаарави Стефан 3 0.12
Белотти Андреа 3 0.12
Манчини Джанлука 3 0.12
Паредес Леандро 2 (2) 0.08
Кристанте Бриан 2 0.08
Азмун Сердар 2 0.08
Ауа Уссем 2 0.08
Хёйсен Дин 2 0.08
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Иццо Армандо 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Пессина Маттео 3 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Бондо Варрен 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Джурич Милан II 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Манчини Джанлука 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 6 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Азмун Сердар 3 0
Ауа Уссем 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Хёйсен Дин 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0

Результаты матчей

Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5
Монца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Рома
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

10
30
Монца
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Рома
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

15
35

Голы по времени матча

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
5
38%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 12
0
0%
4
12%
1-15
1
10%
7
21%
16-30
3
30%
3
9%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
3
30%
1
3%
61-75
3
30%
14
41%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
28%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Забито

26
50
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
1
4%
4
8%
1-15
4
15%
10
20%
16-30
7
27%
4
8%
31-45
1
4%
10
20%
46-60
5
19%
5
10%
61-75
8
31%
17
34%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
10
32%
5
17%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
9
29%
29%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0
Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1
Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1

Результаты матчей

Монца
Рома

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монца
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
10
4
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
4
8
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
22
4
6
20
1.5
14
12
4
22
2.5
6
20
1
25
3.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Фиорентина
 Заявка 26 12 5 9 39 - 30 41
8.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
16.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
17.
Сассуоло
 Заявка 26 5 5 16 32 - 54 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Удинезе Феррейра Жоау 9
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Марко Пиччинини. Помогать ему на бровках будут Валерио Векки и Гамаль Мохтар. Резервным арбитром на этот матч назначен Алессандро Пронтера. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 27 тура Серии А между "Монцей" и "Ромой" из Рима. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Пиччинини Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монца - Рома

Исход игры
Монца
3.8% (5)
Ничья
14.3% (19)
Рома
82% (109)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (68)
Меньше
43.33% (52)
Обе команды забьют
Да
68.33% (82)
Нет
31.67% (38)
Популярный счёт
1:2 Рома
47.4% (63)
0:1 Рома
17.3% (23)
1:1 Ничья
10.5% (14)
0:2 Рома
9% (12)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Рома
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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