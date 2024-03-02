Главным арбитром на этот матч назначен Марко Пиччинини. Помогать ему на бровках будут Валерио Векки и Гамаль Мохтар. Резервным арбитром на этот матч назначен Алессандро Пронтера.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 27 тура Серии А между "Монцей" и "Ромой" из Рима. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.