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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
1:1
Второй тайм: 86'
Грасcхоппер
0'
6' Желтая карточка
Акичи Огу
0:1
10' Пенальти
Бабунски Дориан
1:1
32' Гол
Айдини Альбан
72' Желтая карточка
Бабунски Дориан

Ход матча

6'
Акичи Огу
 
10'
0:1
Бабунски Дориан
32'
Айдини Альбан
(Гарби Исмаэль)
1:1
57'
 
Нденге Тсии-Виллиам
Liam Bollati
57'
 
Абубакар-Анкра Асума
Francis Momoh
67'
 
Майер Батиста
Феррейра Филипе
72'
 
Бабунски Дориан
74'
 
Камери Дийон
Абраши Амир
74'
 
Шюрпф Паскаль
Бабунски Дориан
80'
Gabriel Kyeremateng
Айдини Альбан
 
84'
Liridon Mulaj
Mergim Qarri
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Грасcхоппер
6.80
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3.35
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Все Коэффициенты
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
26
Диаките
Ибрахим
29
Али
Мохамед
Абдалла
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
54
Liam
Bollati
6
Абраши
Амир
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
77
Феррейра
Филипе
99
Бабунски
Дориан
22
Francis
Momoh
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Грасcхоппер
3-4-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
5:2
С
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.8
1.33

Среднее время на гол

32
67

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.09
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
76

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 5 0.19
Айдини Альбан 5 (1) 0.19
Mergim Qarri 3 0.12
Liridon Mulaj 3 0.12
Махмуд Элиес 2 0.08
Florian Danho 2 0.08
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.27
Мабил Авер 4 0.15
Francis Momoh 4 0.15
Бабунски Дориан 4 (1) 0.15
Giotto Morandi 3 (1) 0.12
Феррейра Филипе 3 0.12
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Брэдли Финк 1 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 8 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Махмуд Элиес 4 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 8 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Грасcхоппер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
4
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Грасcхоппер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

7
21
Стад Лозанна-Уши
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
4
15%
1
6%
1-15
6
22%
3
17%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
11%
5
28%
61-75
6
22%
3
17%
76-90

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
7
32%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
12%
1
7%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
3
12%
3
10%
1-15
3
12%
9
30%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
6
24%
6
20%
61-75
6
24%
4
13%
76-90

Пропущено

52
33
25 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
7
13%
2
6%
1-15
8
15%
7
21%
16-30
10
19%
7
21%
31-45
7
13%
2
6%
46-60
7
13%
9
27%
61-75
13
25%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1
Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:3
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
1
11
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
16
9
6
19
1.5
7
18
2
23
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 6 4 51 - 23 51
2.
Серветт
 1:0 26 14 8 4 44 - 29 50
3.
Санкт-Галлен
 0:1 26 12 4 10 38 - 32 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 25 9 7 9 45 - 50 34
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 1:1 26 8 5 13 32 - 33 29
11.
Лозанна
 25 6 8 11 33 - 39 26
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 0:1 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 1:0 13 8 4 1 26 - 14 28
4.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 1:1 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Санкт-Галлен
 0:1 13 2 3 8 10 - 17 9
9.
Грасcхоппер
 1:1 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • 57'
    Liam Bollati уходит с поля. Нденге Тсии-Виллиам выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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