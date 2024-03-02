Тур: 26. Стадион: Центер спортиф де Виды.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
6' Желтая карточкаАкичи Огу
0:1
10' ПенальтиБабунски Дориан
1:1
32' ГолАйдини Альбан
72' Желтая карточкаБабунски Дориан
Ход матча
6'
10'
0:1
32'
1:1
72'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Liam BollatiПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камери ДийонПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.8
1.33
Среднее время на гол
32
67
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.09
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
76
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|5
|0.19
|Айдини Альбан
|5 (1)
|0.19
|Mergim Qarri
|3
|0.12
|Liridon Mulaj
|3
|0.12
|Махмуд Элиес
|2
|0.08
|Florian Danho
|2
|0.08
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.04
|Lucas Pos
|1
|0.04
|Mischa Eberhard
|1
|0.04
|Giovani Bamba
|1
|0.04
|Sahmkou Camara
|1
|0.04
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.27
|Мабил Авер
|4
|0.15
|Francis Momoh
|4
|0.15
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.15
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.12
|Феррейра Филипе
|3
|0.12
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Брэдли Финк
|1
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|8
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Махмуд Элиес
|4
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Али Мохамед Абдалла
|4
|0
|Valon Hamdiju
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|8
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Грасcхоппер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
4
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Грасcхоппер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
7
21
Стад Лозанна-Уши
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
4
15%
1
6%
1-15
6
22%
3
17%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
11%
5
28%
61-75
6
22%
3
17%
76-90
Забито
13
22
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
7
32%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
12%
1
7%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
7
28%
3
20%
76-90
Забито
25
30
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
3
12%
3
10%
1-15
3
12%
9
30%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
6
24%
6
20%
61-75
6
24%
4
13%
76-90
Пропущено
52
33
25 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
7
13%
2
6%
1-15
8
15%
7
21%
16-30
10
19%
7
21%
31-45
7
13%
2
6%
46-60
7
13%
9
27%
61-75
13
25%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1
Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:3
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
39
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
310
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
169
619
718
223
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|2.
|1:0
|26
|14
|8
|4
|44 - 29
|50
|3.
|0:1
|26
|12
|4
|10
|38 - 32
|40
|4.
|25
|10
|9
|6
|36 - 26
|39
|5.
|25
|11
|4
|10
|45 - 39
|37
|6.
|25
|11
|4
|10
|33 - 35
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|45 - 50
|34
|8.
|25
|9
|4
|12
|31 - 37
|31
|9.
|25
|8
|6
|11
|32 - 50
|30
|10.
|1:1
|26
|8
|5
|13
|32 - 33
|29
|11.
|25
|6
|8
|11
|33 - 39
|26
|12.
|1:1
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|0:1
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|26 - 14
|28
|4.
|12
|8
|1
|3
|19 - 13
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|1:1
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|1:1
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|12
|5
|1
|6
|24 - 22
|16
|4.
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|10 - 17
|9
|9.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|11.
|1:1
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8