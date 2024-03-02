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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Серветт
1:0
Второй тайм: 75'
Санкт-Галлен
0'
1:0
13' Гол
Конья Тимоте
41' Желтая карточка
Фалльци Альберт

Ход матча

13'
Конья Тимоте
(Цунэмото Кэйго)
1:0
41'
 
Фалльци Альберт
46'
 
Фон Моос Юлиан
Окороджи Чима
60'
Маньен Тео
Мазику Брэдли
 
67'
 
Руис Виктор
Жеббель Виллем
68'
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
 
68'
Нисимура Такума
Кутеса Дерек
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
1.89
6.00
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Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
33
Шмидт
Исаак
64
Стеванович
Михайло
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Серветт
4-4-1-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.67

Среднее время на гол

74
135

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2
1.64

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.58
1.19

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.38
Кривелли Энцо 5 (2) 0.19
Кутеса Дерек 4 0.15
Болла Бендегуз 4 (1) 0.15
Гийемено Джереми 4 0.15
Антунес Алексис 4 0.15
Конья Тимоте 3 0.12
Стеванович Мирослав 3 0.12
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.31
Жеббель Виллем 6 (1) 0.23
Шуберт Фабиан 3 0.12
Стеванович Михайло 3 0.12
Фалльци Альберт 3 0.12
Christian Witzig 2 (1) 0.08
Шмидт Исаак 2 0.08
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Нисимура Такума 1 0
Бронн Дилан 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 8 2
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Christian Witzig 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
5
Серветт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

15
26
Серветт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Санкт-Галлен
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

26
10
8 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
15%
1
10%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
5
19%
2
20%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
10
38%
4
40%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
5
28%
4
14%
1-15
4
22%
6
21%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
22%
7
25%
61-75
3
17%
4
14%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90

Забито

44
38
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
9
20%
5
13%
1-15
6
14%
8
21%
16-30
4
9%
5
13%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
16%
8
21%
61-75
13
30%
30%
8
21%
76-90

Пропущено

28
31
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
4
14%
4
13%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
6
21%
7
23%
46-60
5
18%
7
23%
61-75
5
18%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1
Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Серветт
Санкт-Галлен

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серветт
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
3
1.5
9
4
3
9
2.5
4
9
2
10
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
1
11
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
18
7
13
12
1.5
10
15
5
20
2.5
5
20
2
23
3.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 6 4 51 - 23 51
2.
Серветт
 1:0 26 14 8 4 44 - 29 50
3.
Санкт-Галлен
 0:1 26 12 4 10 38 - 32 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 25 9 7 9 45 - 50 34
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 1:1 26 8 5 13 32 - 33 29
11.
Лозанна
 25 6 8 11 33 - 39 26
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 0:1 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 1:0 13 8 4 1 26 - 14 28
4.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 1:1 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Санкт-Галлен
 0:1 13 2 3 8 10 - 17 9
9.
Грасcхоппер
 1:1 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
1.89
6.00
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9.42
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Где смотреть матч Серветт 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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