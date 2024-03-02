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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Серветт
2:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
13' Гол
Конья Тимоте
41' Желтая карточка
Фалльци Альберт
2:0
84' Гол
Гийемено Джереми
90'+4

Ход матча

13'
Конья Тимоте
(Цунэмото Кэйго)
1:0
41'
 
Фалльци Альберт
46'
 
Фон Моос Юлиан
Окороджи Чима
60'
Маньен Тео
Мазику Брэдли
 
67'
 
Руис Виктор
Жеббель Виллем
68'
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
 
68'
Нисимура Такума
Кутеса Дерек
 
82'
 
Corsin Konietzke
Стеванович Михайло
82'
 
Шуберт Фабиан
Тома Бастьен
84'
Гийемено Джереми
2:0
87'
Севрен Йоан
Антунес Алексис
 
87'
 
Patrick Sutter
Шмидт Исаак

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 16
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 360 Количество передач 417
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
33
Шмидт
Исаак
64
Стеванович
Михайло
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Серветт
4-4-1-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.67

Среднее время на гол

74
135

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2
1.64

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.58
1.19

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.38
Гийемено Джереми 5 0.19
Кривелли Энцо 5 (2) 0.19
Кутеса Дерек 4 0.15
Болла Бендегуз 4 (1) 0.15
Антунес Алексис 4 0.15
Конья Тимоте 3 0.12
Стеванович Мирослав 3 0.12
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.31
Жеббель Виллем 6 (1) 0.23
Шуберт Фабиан 3 0.12
Стеванович Михайло 3 0.12
Фалльци Альберт 3 0.12
Christian Witzig 2 (1) 0.08
Шмидт Исаак 2 0.08
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Нисимура Такума 1 0
Бронн Дилан 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 8 2
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Christian Witzig 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
5
Серветт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

15
26
Серветт
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Санкт-Галлен
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
12% (3)
38% (10)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

28
10
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
5
18%
1
10%
1-15
2
7%
2
20%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
5
18%
2
20%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
11
39%
4
40%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
23%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
5
28%
4
14%
1-15
4
22%
6
21%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
22%
7
25%
61-75
3
17%
4
14%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90

Забито

46
38
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
10
22%
5
13%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
4
9%
5
13%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
8
21%
61-75
14
30%
8
21%
76-90

Пропущено

28
33
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
4
14%
5
15%
1-15
5
18%
3
9%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
5
18%
7
21%
61-75
5
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1
Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Серветт
Санкт-Галлен

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серветт
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
10
3
1.5
9
4
3
10
2.5
4
9
2
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
1
12
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
18
8
14
12
1.5
10
16
5
21
2.5
5
21
2
24
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 6 4 51 - 23 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Санкт-Галлен
 26 12 4 10 38 - 33 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 25 9 7 9 45 - 50 34
8.
Базель
 0:1 26 9 4 13 31 - 38 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 26 8 5 13 32 - 33 29
11.
Лозанна
 1:0 26 7 8 11 34 - 39 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 1:0 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 0:1 13 5 2 6 15 - 15 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 0:1 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 1:0 13 2 4 7 15 - 24 10
9.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Цунэмото Кэйго сделал результативную передачу.
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