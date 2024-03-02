Тур: 26. Стадион: Стад де Женев.
2:0
Конец матча
Ход матча
13'
1:0
41'
84'
2:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 16
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 417
-
46 Владение мячом, % 54
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
17
Кутеса
Дерек
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Серветт
Санкт-Галлен
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
26 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.67
Среднее время на гол
74
135
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
2
1.64
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.58
1.19
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.38
|Гийемено Джереми
|5
|0.19
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.19
|Кутеса Дерек
|4
|0.15
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.15
|Антунес Алексис
|4
|0.15
|Конья Тимоте
|3
|0.12
|Стеванович Мирослав
|3
|0.12
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.31
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.23
|Шуберт Фабиан
|3
|0.12
|Стеванович Михайло
|3
|0.12
|Фалльци Альберт
|3
|0.12
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.08
|Шмидт Исаак
|2
|0.08
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Кинтилья Хорди
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.04
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|Nikolaj Moeller
|1
|0.04
|Красничи Альбин
|1
|0.04
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|Милошевич Йован
|1
|0.04
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|8
|2
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
5
Серветт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
15
26
Серветт
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Санкт-Галлен
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
12% (3)
38% (10)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
23
31
Голы по времени матча
Забито
28
10
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
5
18%
1
10%
1-15
2
7%
2
20%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
5
18%
2
20%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
11
39%
4
40%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
23%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Забито
18
28
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
5
28%
4
14%
1-15
4
22%
6
21%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
22%
7
25%
61-75
3
17%
4
14%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
5
33%
76-90
Забито
46
38
20 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
10
22%
5
13%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
4
9%
5
13%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
8
21%
61-75
14
30%
8
21%
76-90
Пропущено
28
33
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
4
14%
5
15%
1-15
5
18%
3
9%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
5
18%
7
21%
61-75
5
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1
Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Серветт
Санкт-Галлен
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Серветт
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
103
94
310
49
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
49
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
188
1412
1016
521
521
224
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|2.
|26
|14
|8
|4
|45 - 29
|50
|3.
|26
|12
|4
|10
|38 - 33
|40
|4.
|25
|10
|9
|6
|36 - 26
|39
|5.
|25
|11
|4
|10
|45 - 39
|37
|6.
|25
|11
|4
|10
|33 - 35
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|45 - 50
|34
|8.
|0:1
|26
|9
|4
|13
|31 - 38
|31
|9.
|25
|8
|6
|11
|32 - 50
|30
|10.
|26
|8
|5
|13
|32 - 33
|29
|11.
|1:0
|26
|7
|8
|11
|34 - 39
|29
|12.
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 14
|28
|4.
|12
|8
|1
|3
|19 - 13
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|0:1
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|12
|5
|1
|6
|24 - 22
|16
|4.
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|5.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|1:0
|13
|2
|4
|7
|15 - 24
|10
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8