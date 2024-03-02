Тур: 24. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Ван Букель Пол
0:0
Перерыв
Ход матча
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
235 Количество передач 153
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лука
Эверинк
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лука ЭверинкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
32 Батен ТибоПолузащитник
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Валвейк
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.3
1.5
Среднее время на гол
69
60
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.9
Среднее время на гол
56
47
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.45
1.68
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
53
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.25
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.25
|Со Силла
|5
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.21
|Кюйперс Бас
|4
|0.17
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.13
|Мартинсен Якоб
|2
|0.08
|Крамер Йорис
|2
|0.08
|Льянсана Энрик
|2
|0.08
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.04
|Амофа Джамал
|1
|0.04
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|7 (4)
|0.29
|Укили Яссин
|6
|0.25
|Мин Давид
|3 (1)
|0.13
|Стеванович Филип
|2
|0.08
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Локеза Крис
|1
|0.04
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.04
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|3
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Бломме Ксандер
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|7
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Валвейк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Валвейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
10
8
Гоу Эхед Иглс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
Валвейк
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
25
7
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
2
8%
2
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
2
29%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
8
32%
1
14%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
6
30%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
33%
7
35%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
6
35%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90
Забито
37
20
13 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
3
8%
3
15%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
7
19%
5
25%
31-45
5
14%
5
25%
46-60
7
19%
1
5%
61-75
12
32%
3
15%
76-90
Пропущено
32
40
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 20
5
16%
1
3%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
5
16%
7
18%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
2
6%
4
10%
61-75
10
31%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0
Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Валвейк
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
74
48
56
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
56
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
149
1013
617
518
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|45 - 22
|47
|4.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 24
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 48
|36
|6.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|7.
|0:0 Заявка
|24
|9
|8
|7
|37 - 32
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 44
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|0:0 Заявка
|24
|5
|4
|15
|22 - 43
|19
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 15
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6