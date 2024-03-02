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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 9847 Главный судья: Ван Букель Пол
Гоу Эхед Иглс
1:0
Конец матча
Валвейк
0'
41' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
1:0
61' Гол
Мартинсен Якоб
90'+6

Ход матча

41'
 
Леливелд Юлиан
46'
 
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
61'
Мартинсен Якоб
(Тенгстедт Сёрен)
1:0
67'
Батен Тибо
Тенгстедт Сёрен
 
67'
Эдвардсен Оливер
Мартинсен Якоб
 
73'
Саатоф Пим
Лука Эверинк
 
74'
 
Крамер Михил
Нимейер Рёвен
75'
 
Стеванович Филип
Клеонизе Денильо
75'
 
Баккали Закария
Локеза Крис
83'
Джеймс Деан
Штоккерс Финн
 
86'
 
Такидин Ильяс
Мейерс Арон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 427 Количество передач 354
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Де
Ланге
Жеффри
24
Лука
Эверинк
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
18
Виллюмссон
Виллюм
7
Тенгстедт
Сёрен
29
Мартинсен
Якоб
27
Штоккерс
Финн
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ТМК
1:1
ПДПОЗВЭ
4:5
ПДПОЗВЭ
0:0
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:2
Э
1:4
К
3:2
ПД
0:0
ПД
1:3
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
7:2

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.3
1.5

Среднее время на гол

69
60

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.9

Среднее время на гол

56
47

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.45
1.68

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

61
53

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.25
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.25
Со Силла 5 0.21
Эдвардсен Оливер 5 0.21
Кюйперс Бас 4 0.17
Ромменс Филипп 3 (1) 0.13
Мартинсен Якоб 3 0.13
Крамер Йорис 2 0.08
Льянсана Энрик 2 0.08
Дейл Матс 1 (1) 0.04
Амофа Джамал 1 0.04
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Наубер Геррит 0 0
Линторст Эверт 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.29
Укили Яссин 6 0.25
Мин Давид 3 (1) 0.13
Стеванович Филип 2 0.08
Клеонизе Денильо 1 0.04
Локеза Крис 1 0.04
Маргарет Рихонелл 1 0.04
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 5 0
Адеканье Бобби 3 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Бломме Ксандер 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 7 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Леливелд Юлиан 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Валвейк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Валвейк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

10
8
Гоу Эхед Иглс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Валвейк
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

26
7
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
2
8%
2
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
23%
2
29%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
8
31%
1
14%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
6
29%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
7
33%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
6
35%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90

Забито

38
20
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
8%
3
15%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
7
18%
5
25%
31-45
5
13%
5
25%
46-60
8
21%
1
5%
61-75
12
32%
3
15%
76-90

Пропущено

32
41
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 21
5
16%
1
2%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
5
16%
7
17%
31-45
6
19%
7
17%
46-60
2
6%
5
12%
61-75
10
31%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0
Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
4
8
5
7
2.5
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
3
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
14
10
10
14
1.5
6
18
5
19
2.5
3
21
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 23 17 4 2 61 - 17 55
3.
Твенте
 1:1 Заявка 24 14 6 4 46 - 23 48
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 24 12 7 5 45 - 24 43
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
6.
Аякс
 Заявка 23 10 6 7 54 - 48 36
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 24 8 6 10 29 - 33 30
10.
Херенвен
 Заявка 23 8 4 11 38 - 44 28
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 1:1 Заявка 24 4 5 15 19 - 48 17
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 1:1 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
5.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Витесс
 1:1 Заявка 12 1 5 6 8 - 17 8
18.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 11 9 1 1 32 - 9 28
3.
Твенте
 1:1 Заявка 12 5 5 2 21 - 10 20
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 1:1 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Твенте Проппер Робин 6
Весь список
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