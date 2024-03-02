Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Гоу Эхед Иглс имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Клеонизе Денильо пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

43' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Валвейк

42' Штоккерс Финн не смог попасть в створ ударом издали

41' Леливелд Юлиан получил желтую карточку от судьи

41' Румерату Годфрид из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Локеза Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Удар от ворот произведет Валвейк

37' Кюйперс Бас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

35' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Мартинсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Штоккерс Финн пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен ловит мяч

31' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Линторст Эверт . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Льянсана Энрик пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

30' Виллюмссон Виллюм навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Хорошую попытку сделал Льянсана Энрик . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Льянсана Энрик пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

25' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

21' Нимейер Рёвен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Локеза Крис из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Нимейер Рёвен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Клеонизе Денильо . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Валвейк

16' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Валвейк

11' Оооо... вот это был удар! Виллюмссон Виллюм должен был забить с этой позиции.

11' ШТАНГА! Пробил головой Виллюмссон Виллюм прямо в каркас ворот!

9' Удар от ворот произведет Валвейк

9' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

3' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру