Anis Hadj Moussa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Твенте

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Хорошую попытку сделал Мердинк Мекс . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Anis Hadj Moussa из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Anis Hadj Moussa сделал результативную передачу.

44' Г О О О О Л - Проппер Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

44' Anis Hadj Moussa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Твенте

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч возобновлен

41' Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Матиас Кьело наказан за толчок Козловски Кацпер

37' Хорошую попытку сделал Мердинк Мекс . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Витесс

26' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Витесс

21' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

17' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Твенте

14' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Смал Гийс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

11' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Витесс

10' Оооо... вот это был удар! Ван Волфсвинкель Рикки должен был забить с этой позиции.

10' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Твенте

8' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Матч остановлен

5' Ороз Алоис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

4' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает ударом с правой ноги!

3' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Твенте начинает с центра поля