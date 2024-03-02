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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Витесс
1:1
Второй тайм: 61'
Твенте
0'
0:1
4' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
13' Желтая карточка
Смал Гийс
1:1
44' Гол в свои ворота
Проппер Робин
55' Желтая карточка
Проппер Робин

Ход матча

4'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
13'
 
Смал Гийс
44'
Проппер Робин
1:1
45'
 
Макс Брюнс
Меес Хилгерс
55'
 
Проппер Робин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 238 Количество передач 228
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Витесс
Ничья
Твенте
5.90
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4.07
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2.35
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Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
28
Anis
Hadj
Moussa
35
Мердинк
Мекс
7
Бутра
Амин
22
Тытонь
Пшемыслав
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
4
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Витесс
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Твенте

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

32 матча

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:0
К
5:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
0.94

Среднее время на гол

56
95

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.66
1.28

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.17
Манхуф Миллион 4 0.17
Бутра Амин 2 0.08
Козловски Кацпер 1 0.04
Исима-Мирен Николя 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Anis Hadj Moussa 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 12 (1) 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (1) 0.46
Угальде Манфред 7 0.29
Даан Ротс 3 0.13
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.13
Влап Михел 2 0.08
Юнювар Наджи 2 0.08
Бренет Джошуа 1 0.04
Садилек Михал 1 0.04
Регер Юри 1 0.04
Проппер Робин 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Смал Гийс 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Влап Михел 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0

Результаты матчей

Витесс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Твенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Витесс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Твенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

7
24
Витесс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Твенте
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

7
20
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
29%
5
25%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
6
30%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

12
25
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
25%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
5
42%
9
36%
76-90

Пропущено

30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
20%
3
23%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
6
20%
2
15%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
6
20%
3
23%
76-90

Забито

19
45
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
3
16%
9
20%
1-15
4
21%
4
9%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
3
16%
5
11%
46-60
2
11%
3
7%
61-75
7
37%
15
33%
76-90

Пропущено

46
22
21 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
7
15%
3
14%
1-15
8
17%
2
9%
16-30
6
13%
3
14%
31-45
8
17%
5
23%
46-60
6
13%
4
18%
61-75
11
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1
Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0
Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3

Результаты матчей

Витесс
Твенте

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
1
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Витесс
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
10
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
7
4
1
11
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
18
5
5
18
1.5
15
8
1
22
2.5
10
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 23 17 4 2 61 - 17 55
3.
Твенте
 1:1 Заявка 24 14 6 4 46 - 23 48
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 24 12 7 5 45 - 24 43
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
6.
Аякс
 Заявка 23 10 6 7 54 - 48 36
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 24 8 6 10 29 - 33 30
10.
Херенвен
 Заявка 23 8 4 11 38 - 44 28
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 1:1 Заявка 24 4 5 15 19 - 48 17
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 1:1 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
5.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Витесс
 1:1 Заявка 12 1 5 6 8 - 17 8
18.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 11 9 1 1 32 - 9 28
3.
Твенте
 1:1 Заявка 12 5 5 2 21 - 10 20
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 1:1 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Твенте Проппер Робин 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Влап Михел пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем
  • 61'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 61'
    Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: Витесс: 53%, Твенте: 47%.
  • 59'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 58'
    Козловски Кацпер ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 55'
      Контроль мяча: Витесс: 52%, Твенте: 48%.
    • 54'
      Мердинк Мекс из команды Витесс в офсайде
    • 54'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 53'
      Anis Hadj Moussa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Anis Hadj Moussa
    • 51'
      Безумный фол. Даан Ротс грубо играет против соперника. Пострадал Бутра Амин
    • 51'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Мердинк Мекс из команды Витесс заходит слишком далеко, он валит Матиас Кьело.
    • 50'
      Влап Михел из команды Твенте в офсайде
    • 50'
      Контроль мяча: Витесс: 51%, Твенте: 49%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Аркус Карлан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Влап Михел
    • 49'
      Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 49'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 48'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 47'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Ороз Алоис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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