Тур: 24. Стадион: Гелредом. Главный судья: Оострём Ингмар
0'
0:1
4' ГолВан Волфсвинкель Рикки
13' Желтая карточкаСмал Гийс
1:1
44' Гол в свои воротаПроппер Робин
55' Желтая карточкаПроппер Робин
Ход матча
4'
13'
44'
1:1
55'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
238 Количество передач 228
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
35
Мердинк
Мекс
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
История личных встреч
Витесс
Твенте
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
32 матча
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
0.94
Среднее время на гол
56
95
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
53
41
Голов в среднем за матч
1.66
1.28
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.17
|Манхуф Миллион
|4
|0.17
|Бутра Амин
|2
|0.08
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.04
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|Тилеманс Матейс
|1
|0.04
|Де Регт Гиан
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
|Anis Hadj Moussa
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (1)
|0.46
|Угальде Манфред
|7
|0.29
|Даан Ротс
|3
|0.13
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.13
|Влап Михел
|2
|0.08
|Юнювар Наджи
|2
|0.08
|Бренет Джошуа
|1
|0.04
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Регер Юри
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Смал Гийс
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Твенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Витесс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Твенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
7
24
Витесс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Твенте
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
7
20
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
29%
5
25%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
6
30%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
12
25
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
25%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
5
42%
9
36%
76-90
Пропущено
30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
20%
3
23%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
6
20%
2
15%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
6
20%
3
23%
76-90
Забито
19
45
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
3
16%
9
20%
1-15
4
21%
4
9%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
3
16%
5
11%
46-60
2
11%
3
7%
61-75
7
37%
15
33%
76-90
Пропущено
46
22
21 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
7
15%
3
14%
1-15
8
17%
2
9%
16-30
6
13%
3
14%
31-45
8
17%
5
23%
46-60
6
13%
4
18%
61-75
11
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1
Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0
Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Результаты матчей
Витесс
Твенте
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
1
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Витесс
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
110
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
83
48
74
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
185
518
158
122
1013
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|1:1 Заявка
|24
|14
|6
|4
|46 - 23
|48
|4.
|0:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|45 - 24
|43
|5.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|38 - 32
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 48
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 33
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 44
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|1:1 Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 48
|17
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|1:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 10
|20
|4.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|5.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Твенте
|Проппер Робин
|6