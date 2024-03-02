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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
3:0
Перерыв
Лос-Анджелес
0'
1:0
18' Гол
Гомес Карлос III
35' Желтая карточка
Атуэста Эдуард
37' Желтая карточка
Охеда Брайан
2:0
41' Гол
Гомес Карлос III
3:0
45' Гол
Аранго Кристиан

Ход матча

18'
Гомес Карлос III
(Аранго Кристиан)
1:0
35'
 
Атуэста Эдуард
37'
Охеда Брайан
 
41'
Гомес Карлос III
(Луна Диего)
2:0
45'
Аранго Кристиан
(Гомес Карлос III)
3:0
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Лос-Анджелес
3.75
3.60
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2.50
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Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
2
Броди
Эндрю
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
1
Льорис
Уго
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
2
Omar
Campos
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
4 победы 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

М
0:1
СИЦА
4:0
М
0:3
ТМК
0:2
М
2:0
М
1:4
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
3:0
М
0:2
ОК
0:3
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
1:5

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.11

Среднее время на гол

120
81

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.89
2.63

Среднее время на гол

47
34

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.35
1.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
49

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Карлос III 2 0.67
Аранго Кристиан 2 0.67
Крукс Мэтт 0 0
Луна Диего 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тильман Тимоти 1 0.5
Богуш Матеуш 1 0.5
Буанга Денис 0 0
Omar Campos 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 1 0
Охеда Брайан 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Аарон 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Атуэста Эдуард 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Реал Солт-Лейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0
Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0
Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 5:0 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Орландо Сити
 0:5 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 5:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 0:5 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Интер Майами
 5:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Орландо Сити
 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 1
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Интер Майами Гомес Диего 2
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Альба Жорди 1
Весь список
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    • Лучшие коэффициенты
    Реал Солт-Лейк
    Ничья
    Лос-Анджелес
    3.75
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    2.50
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    Лос-Анджелес
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