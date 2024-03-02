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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
0:0
Второй тайм: 54'
Коламбус Крю
0'

Ход матча

46'
 
Кристиан Рамирез
Мэцан Александру
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Коламбус Крю
3.60
3.75
Реклама, pari.ru
2.60
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Все Коэффициенты
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
8
Росалес
Джозеф
25
Alejandro
Bran
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
37
Кларк
Кейден
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
27
Арфстен
Макс
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Коламбус Крю

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СИЦА
3:3
М
2:1
ЧМ
1:1
М
1:0
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Среднее время на гол

180
51

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 1 0.5
Alejandro Bran 1 0.5
Чжон Сан Бин 0 0
_Oluwaseyi T. 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 1 0.5
Росси Диего 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 1 0
Кларк Кейден 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1
ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Клуб Америка - Коламбус Крю 1:4

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Коламбус Крю

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Коламбус Крю
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Коламбус Крю
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 2
Интер Майами Месси Лионель 1 (1)
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Портленд Тимберс Уильямсон Эрик 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 1
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Альба Жорди 1
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мэцан Александру уходит с поля. Кристиан Рамирез выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
Коламбус Крю
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