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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Базель
0:1
Перерыв
Лозанна
0'
0:1
9' Гол
Бернед Антуан
45' Желтая карточка
Каде Антон

Ход матча

9'
0:1
Бернед Антуан
45'
Каде Антон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лозанна
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
33
Гауто
Карлос
Хуан
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
35
Romeo
Beney
9
Барри
Тьерно
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Базель
4-4-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Базель
Лозанна

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

38 матчей

68.4%
18.4%
13.2%
26 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
18 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

60.5%
23.7%
15.8%
23 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

2.71
2.12

Среднее время на гол

33
42

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.18
1.19

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

77
61

Голов в среднем за матч

2.03
1.61

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

44
56

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 4 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Сигуа Габриэль 3 0.12
Йованович Джордже 2 0.08
Ван Бремен Финн 2 0.08
Дубасин Жонатан 2 0.08
Каде Антон 2 0.08
Вейга Ренату 2 0.08
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.08
Шмидт Доминик II 1 0.04
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 (5) 0.35
Лабо Бригтон 4 0.15
Саншеш Алвин 4 0.15
Илие Рареш 3 0.12
Калу Самуэль 3 0.12
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.12
Ррудхани Донат 2 0.08
Бальде Алиу 2 0.08
Бернед Антуан 1 0.04
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 8 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 4 1
Anel Husic 4 0
Raoul Giger 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Салай Габор 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Лабо Бригтон 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Лозанна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
14
Базель
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лозанна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

10
16
Базель
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Лозанна
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
6
38%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Пропущено

13
22
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
8%
8
36%
46-60
5
38%
6
27%
61-75
4
31%
4
18%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
21%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
7
37%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
5
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Забито

32
35
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
4
13%
2
6%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
5
16%
8
23%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
8
25%
7
20%
61-75
8
25%
10
29%
76-90

Пропущено

36
37
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
5
14%
6
16%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
4
11%
10
27%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
10
28%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0
Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0
Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1
Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2

Результаты матчей

Базель
Лозанна

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Базель
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
5
8
1
11
2.5
4
9
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
4
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
20
5
8
17
1.5
9
16
3
22
2.5
4
21
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 6 4 51 - 23 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Санкт-Галлен
 26 12 4 10 38 - 33 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 25 9 7 9 45 - 50 34
8.
Базель
 0:1 26 9 4 13 31 - 38 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 26 8 5 13 32 - 33 29
11.
Лозанна
 1:0 26 7 8 11 34 - 39 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 1:0 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 0:1 13 5 2 6 15 - 15 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 0:1 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 1:0 13 2 4 7 15 - 24 10
9.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
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Базель
Лозанна
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