  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Базель
1:2
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
9' Гол
Бернед Антуан
45' Желтая карточка
Каде Антон
53' Желтая карточка
Салай Габор
72' Желтая карточка
Каблан Крис
79' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
85' Желтая карточка
Диабате Фуссейни
0:2
88' Гол
Лусиф Хайтем
1:2
90' Гол
Шмидт Доминик
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Бернед Антуан
45'
Каде Антон
 
46'
Йованович Джордже
Гауто Карлос Хуан
 
46'
 
Каблан Крис
Поати Морган
53'
 
Салай Габор
60'
Авдуллаху Леон
Джака Таулант
 
60'
Мэлоун Морис
Romeo Beney
 
65'
 
Лабо Бригтон
Сене Кали
65'
 
Саншеш Алвин
Пафунди Симоне
72'
 
Каблан Крис
76'
Кололли Беньямин
Каде Антон
 
76'
 
Лусиф Хайтем
Кустодио Оливье
79'
 
Дюссенн Ноэ
85'
 
Диабате Фуссейни
85'
 
Дабанлы Беркай
Диабате Фуссейни
88'
0:2
Лусиф Хайтем
(Бернед Антуан)
90'
Шмидт Доминик
(Барри Тьерно)
1:2

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 540 Количество передач 359
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
33
Гауто
Карлос
Хуан
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
35
Romeo
Beney
9
Барри
Тьерно
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Базель
4-4-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Базель
Лозанна

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

38 матчей

68.4%
18.4%
13.2%
26 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
18 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

60.5%
23.7%
15.8%
23 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

2.71
2.12

Среднее время на гол

33
42

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.18
1.19

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

77
61

Голов в среднем за матч

2.03
1.61

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

44
56

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 4 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Сигуа Габриэль 3 0.12
Шмидт Доминик II 2 0.08
Йованович Джордже 2 0.08
Ван Бремен Финн 2 0.08
Дубасин Жонатан 2 0.08
Каде Антон 2 0.08
Вейга Ренату 2 0.08
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.08
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 (5) 0.35
Лабо Бригтон 4 0.15
Саншеш Алвин 4 0.15
Илие Рареш 3 0.12
Калу Самуэль 3 0.12
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.12
Ррудхани Донат 2 0.08
Бальде Алиу 2 0.08
Бернед Антуан 1 0.04
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 9 0
Каблан Крис 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Сене Кали 4 1
Anel Husic 4 0
Raoul Giger 4 0
Салай Габор 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Лабо Бригтон 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0

Результаты матчей

Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лозанна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
14
Базель
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лозанна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

10
16
Базель
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
38% (10)
50% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
6
33%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90

Пропущено

15
23
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
7%
8
35%
46-60
5
33%
6
26%
61-75
5
33%
5
22%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
21%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
7
37%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
5
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Забито

33
37
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
12%
3
8%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
5
15%
8
22%
31-45
2
6%
2
5%
46-60
8
24%
7
19%
61-75
9
27%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

38
38
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
6
16%
6
16%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
5
13%
6
16%
31-45
4
11%
10
26%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
11
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0
Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0
Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1
Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2

Результаты матчей

Базель
Лозанна

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Базель
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
21
5
8
18
1.5
10
16
3
23
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 25 15 6 4 51 - 23 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Санкт-Галлен
 26 12 4 10 38 - 33 40
4.
Цюрих
 25 10 9 6 36 - 26 39
5.
Лугано
 25 11 4 10 45 - 39 37
6.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
7.
Винтертур
 25 9 7 9 45 - 50 34
8.
Базель
 26 9 4 13 32 - 39 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 26 8 5 13 32 - 33 29
11.
Лозанна
 26 7 8 11 35 - 40 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 13 2 4 7 16 - 25 10
9.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Лозанна Дюссенн Ноэ 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Каде Антон получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Бернед Антуан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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