Тур: 26. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
0:1
9' ГолБернед Антуан
45' Желтая карточкаКаде Антон
53' Желтая карточкаСалай Габор
72' Желтая карточкаКаблан Крис
79' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
85' Желтая карточкаДиабате Фуссейни
0:2
88' ГолЛусиф Хайтем
1:2
90' ГолШмидт Доминик
90'+6
Ход матча
9'
0:1
45'
53'
72'
79'
85'
88'
0:2
90'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
540 Количество передач 359
-
61 Владение мячом, % 39
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
35
Romeo
Beney
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
35 Romeo BeneyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Базель
Лозанна
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
38 матчей
68.4%
18.4%
13.2%
26 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
18 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
60.5%
23.7%
15.8%
23 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
2.71
2.12
Среднее время на гол
33
42
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.18
1.19
Среднее время на гол
76
75
Всего голов
77
61
Голов в среднем за матч
2.03
1.61
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
44
56
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|4
|0.15
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.12
|Сигуа Габриэль
|3
|0.12
|Шмидт Доминик II
|2
|0.08
|Йованович Джордже
|2
|0.08
|Ван Бремен Финн
|2
|0.08
|Дубасин Жонатан
|2
|0.08
|Каде Антон
|2
|0.08
|Вейга Ренату
|2
|0.08
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.08
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9 (5)
|0.35
|Лабо Бригтон
|4
|0.15
|Саншеш Алвин
|4
|0.15
|Илие Рареш
|3
|0.12
|Калу Самуэль
|3
|0.12
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.12
|Ррудхани Донат
|2
|0.08
|Бальде Алиу
|2
|0.08
|Бернед Антуан
|1
|0.04
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|9
|0
|Каблан Крис
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Сене Кали
|4
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Raoul Giger
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Лабо Бригтон
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Результаты матчей
Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лозанна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
14
Базель
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лозанна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
10
16
Базель
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Лозанна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
38% (10)
50% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
12%
6
33%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90
Пропущено
15
23
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
7%
8
35%
46-60
5
33%
6
26%
61-75
5
33%
5
22%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
21%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
7
37%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
5
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
26%
4
27%
76-90
Забито
33
37
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
12%
3
8%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
5
15%
8
22%
31-45
2
6%
2
5%
46-60
8
24%
7
19%
61-75
9
27%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
38
38
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
6
16%
6
16%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
5
13%
6
16%
31-45
4
11%
10
26%
46-60
8
21%
7
18%
61-75
11
29%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0
Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0
Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1
Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Результаты матчей
Базель
Лозанна
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Базель
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
49
58
112
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
215
818
1016
323
422
125
125
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5