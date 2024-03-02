Тур: 27. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Маркетти Маттео
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаРаньери Лука
38' Undefined phrase: football_event_Сапата Дуван
41' Желтая карточкаБельтран Лукас
45' Желтая карточкаРиччи Самуэле
45' Желтая карточкаЮрич Иван
45' Вторая желтая карточкаРиччи Самуэле
45' Желтая карточкаМело Артур
83' Желтая карточкаБарак Антонин
90' Желтая карточкаИтальяно Виченцо
90' Вторая желтая карточкаЮрич Иван
90'+6
Ход матча
7'
38'
41'
45'
45'
45'
45'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Джиджи
Коффи
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Фиорентина
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
71
102
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.45
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
62
87
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|8
|0.3
|Радоньич Неманья
|3
|0.11
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.11
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.11
|Влашич Никола
|2
|0.07
|Илич Иван
|2
|0.07
|Белланова Рауль
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.26
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.26
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.22
|Мартинес Лукас II
|4
|0.15
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.07
|Раньери Лука
|2
|0.07
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Белотти Андреа
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|2
|Линетти Кароль
|8
|0
|Риччи Самуэле
|6
|1
|Тамез Адриен
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|12
|0
|Бираги Кристиано
|7
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бельтран Лукас
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Торино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Фиорентина
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Торино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
8
24
Торино
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (4)
73% (19)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Фиорентина
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
10
29
Голы по времени матча
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Пропущено
8
17
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Забито
10
24
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
20%
3
13%
1-15
1
10%
5
21%
16-30
5
50%
3
13%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Забито
24
39
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
3
13%
7
18%
1-15
3
13%
7
18%
16-30
6
25%
5
13%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
9
23%
76-90
Пропущено
27
31
6 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
1
4%
6
19%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
7
26%
6
19%
46-60
7
26%
4
13%
61-75
7
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1
Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1
Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1
Результаты матчей
Торино
Фиорентина
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
8 раз 31%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торино
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
49
85
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
310
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
188
719
1214
323
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|25 - 25
|37
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|17.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|32 - 54
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Фиорентина
Исход игры
Торино
22.1% (29)
Ничья
53.4% (70)
Фиорентина
24.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (44)
Меньше
63.33% (76)
Обе команды забьют
Да
89.17% (107)
Нет
10.83% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.1% (63)
1:2 Фиорентина
19.8% (26)
2:1 Торино
9.9% (13)
1:0 Торино
6.9% (9)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Фиорентина
1.5% (2)
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