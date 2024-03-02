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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Торино
0:0
Конец матча
Фиорентина
0'
7' Желтая карточка
Раньери Лука
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Сапата Дуван
41' Желтая карточка
Бельтран Лукас
45' Желтая карточка
Риччи Самуэле
45' Желтая карточка
Юрич Иван
45' Вторая желтая карточка
Риччи Самуэле
45' Желтая карточка
Мело Артур
83' Желтая карточка
Барак Антонин
90' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
90' Вторая желтая карточка
Юрич Иван
90'+6

Ход матча

7'
 
Раньери Лука
9'
Риччи Самуэле
Илич Иван
 
38'
Сапата Дуван
 
41'
 
Бельтран Лукас
45'
Риччи Самуэле
 
45'
Юрич Иван
 
45'
Риччи Самуэле
 
45'
 
Мело Артур
46'
 
Лопес Максим
Мело Артур
46'
 
Барак Антонин
Бельтран Лукас
46'
Гинейтис Гвидас
Санабрия Антонио
 
54'
 
Мандрагора Роландо
Раньери Лука
68'
 
Иконе Жонатан
Соттиль Риккардо
83'
 
Барак Антонин
84'
Пеллегри Пьетро
Сапата Дуван
 
84'
 
Нзола М'Бала
Бонавентура Джакомо
87'
Сазонов Саба
Линетти Кароль
 
90'
 
Итальяно Виченцо
90'
Юрич Иван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Торино 22.1% (29)
X 53.4% (70)
Фиорентина 24.4% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
13
Родригес
Рикардо
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
6
Мело
Артур
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Белотти
Андреа
Торино
3-4-1-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Фиорентина

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:2
ТМС
0:0
СA
1:0
К
0:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Среднее время на гол

71
102

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

62
87

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 8 0.3
Радоньич Неманья 3 0.11
Буонджорно Алессандро 3 0.11
Санабрия Антонио 3 (1) 0.11
Влашич Никола 2 0.07
Илич Иван 2 0.07
Белланова Рауль 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.26
Гонсалес Николас 7 (1) 0.26
Бельтран Лукас 6 (1) 0.22
Мартинес Лукас II 4 0.15
Мандрагора Роландо 2 0.07
Нзола М'Бала 2 (1) 0.07
Раньери Лука 2 0.07
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Кайоде Майкл 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Белотти Андреа 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 2
Линетти Кароль 8 0
Риччи Самуэле 6 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 12 0
Бираги Кристиано 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бельтран Лукас 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Торино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Фиорентина
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Торино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

8
24
Торино
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (4)
73% (19)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Фиорентина
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

10
29

Голы по времени матча

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

8
17
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Забито

10
24
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
20%
3
13%
1-15
1
10%
5
21%
16-30
5
50%
3
13%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
5
26%
2
14%
76-90

Забито

24
39
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
3
13%
7
18%
1-15
3
13%
7
18%
16-30
6
25%
5
13%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
9
23%
76-90

Пропущено

27
31
6 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
1
4%
6
19%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
7
26%
6
19%
46-60
7
26%
4
13%
61-75
7
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1
Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1
Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1

Результаты матчей

Торино
Фиорентина

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
8 раз 31%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торино
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
8
5
2
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
12
14
3
23
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
7.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
8.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
16.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
17.
Сассуоло
 Заявка 26 5 5 16 32 - 54 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
10.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 131
    Торино 22.1% (29)
    X 53.4% (70)
    Фиорентина 24.4% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Торино
    22.1% (29)
    Ничья
    53.4% (70)
    Фиорентина
    24.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (44)
    Меньше
    63.33% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    89.17% (107)
    Нет
    10.83% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.1% (63)
    1:2 Фиорентина
    19.8% (26)
    2:1 Торино
    9.9% (13)
    1:0 Торино
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Фиорентина
    1.5% (2)
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