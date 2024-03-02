Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

55' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Удар от ворот произведет Фиорентина

54' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Мело Артур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' УДАЛЕНИЕ! - Риччи Самуэле получает вторую желтую за споры

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Рефери не любит споров - именно за это Юрич Иван II сейчас получил желтую

50' Риччи Самуэле получает желтую карточку за толчок соперника.

49' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Фиорентина

44' Родригес Рикардо из команды Торино наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Удар от ворот произведет Торино

41' Рефери не любит споров - именно за это Бираги Кристиано сейчас получил желтую

41' Бельтран Лукас получил желтую карточку от судьи

41' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Торино , будет отменен из-за фола.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Торино

38' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Торино

33' Бельтран Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Торино

25' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Торино

21' Удар от ворот произведет Фиорентина

21' Риччи Самуэле из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Риччи Самуэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Торино

19' Хорошую попытку сделал Влашич Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Белланова Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Фиорентина

18' Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Удар от ворот произведет Торино

16' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

8' Илич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Раньери Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Торино

5' Бонавентура Джакомо из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Мело Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Мело Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля