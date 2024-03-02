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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 21'
АЗ Алкмаар
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
АЗ Алкмаар
4.40
3.60
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2.04
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Белич
Кристиян
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
Спарта Роттердам
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

19 матчей

10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
4:4
Э
3:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
0:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.55

Среднее время на гол

65
165

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

2.55
1.75

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

2.05
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

43
85

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 7 (3) 0.29
Китолано Джошуа 5 (2) 0.21
Версейрен Арно 4 0.17
Брим Шарль-Андреас 3 0.13
Саито Коки 2 0.08
Вриндс Барт 2 0.08
Негли Камиель 2 0.08
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Метиньо 1 0.04
Мито Шунсуке 1 0.04
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 22 (1) 0.92
Де Вит Дани 6 (1) 0.25
Ван Боммел Рубен 4 0.17
Лахдо Майкель 3 0.13
Класи Йорди 2 0.08
Инди Мартинс 1 0.04
Мейнанс Свен 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Мёллер Вольфе Давид 1 0.04
Ван Бредероде Мирон 1 0.04
Данташ Тьягу 1 0.04
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Вриндс Барт 3 0
Клемент Пелле 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Метиньо 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 5 0
Де Вит Дани 5 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Класи Йорди 3 0
Инди Мартинс 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Гус Ваутер 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
АЗ Алкмаар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
5
Спарта Роттердам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

13
25
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
АЗ Алкмаар
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

20
30

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
6
32%
2
20%
76-90

Забито

15
26
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
7%
7
27%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
5
33%
6
23%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
3
20%
8
31%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
4
31%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

29
43
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
2
7%
9
21%
1-15
1
3%
4
9%
16-30
6
21%
3
7%
31-45
9
31%
11
26%
46-60
5
17%
5
12%
61-75
6
21%
11
26%
76-90

Пропущено

33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
7
21%
4
17%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
4
12%
3
13%
31-45
6
18%
6
26%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1
Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
8
4
1
10
2.5
5
7
1
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
6
5
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
19
4
8
15
1.5
14
9
3
20
2.5
7
16
2
21
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 23 17 4 2 61 - 17 55
3.
Твенте
 1:1 Заявка 24 14 6 4 46 - 23 48
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 24 12 7 5 45 - 24 43
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 24 10 7 7 38 - 32 37
6.
Аякс
 Заявка 23 10 6 7 54 - 48 36
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 24 8 6 10 29 - 33 30
10.
Херенвен
 Заявка 23 8 4 11 38 - 44 28
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 1:1 Заявка 24 4 5 15 19 - 48 17
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 1:1 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
5.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Витесс
 1:1 Заявка 12 1 5 6 8 - 17 8
18.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 11 9 1 1 32 - 9 28
3.
Твенте
 1:1 Заявка 12 5 5 2 21 - 10 20
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 1:1 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Твенте Проппер Робин 6
Весь список
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    Спарта Роттердам
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